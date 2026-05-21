Honduras

Presidente Nasry Asfura confirma instalación masiva de nuevos medidores de energía en Honduras

El Gobierno de Honduras puso en marcha un plan para modernizar el sistema de medición eléctrica a nivel nacional, con el objetivo de identificar pérdidas de energía, mejorar la eficiencia de la ENEE y combatir las conexiones ilegales que afectan las finanzas de la estatal.

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Nasry Asfura anunció un plan nacional para instalar nuevos medidores de energía y reducir pérdidas en la ENEE. (FOTO: Infobae)
Nasry Asfura anunció un plan nacional para instalar nuevos medidores de energía y reducir pérdidas en la ENEE. (FOTO: Infobae)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó la instalación masiva de nuevos medidores de energía eléctrica como parte de un plan nacional para reducir las pérdidas económicas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y mejorar el control del consumo energético en todo el país.

Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el mandatario aseguró que la situación financiera de la estatal eléctrica continúa siendo uno de los mayores retos económicos de Honduras y advirtió que, si no se toman medidas firmes, el problema seguirá afectando las finanzas nacionales.

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“Asfura afirmó que si no se actúa con decisiones firmes dentro de la ENEE, Honduras continuará enfrentando dificultades económicas”, señaló el mandatario al referirse a las pérdidas que registra la empresa estatal.

Asfura aseguró que los nuevos medidores no serán utilizados para realizar cobros retroactivos. (FOTO: Presidencia de Honduras)
Asfura aseguró que los nuevos medidores no serán utilizados para realizar cobros retroactivos. (FOTO: Presidencia de Honduras)

<b>Gobierno ampliará instalación de medidores en todo el país</b>

El gobernante explicó que actualmente unas 38 cuadrillas trabajan en distintas regiones instalando nuevos medidores de energía, aunque adelantó que el Gobierno ya se encuentra en proceso de licitación para aumentar significativamente la cobertura del proyecto.

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Según detalló, el objetivo es llegar a operar entre 400 y 450 cuadrillas para acelerar la instalación de medidores y detectar dónde se producen las mayores pérdidas de energía.

“Queremos saber exactamente dónde están nuestras pérdidas”, expresó Asfura, al tiempo que indicó que la ENEE también implementará un sistema de sectorización energética para identificar barrios, colonias o circuitos con altos niveles de consumo irregular.

El presidente explicó que este mecanismo permitirá analizar con mayor precisión en qué zonas del país existen conexiones ilegales o pérdidas técnicas que afectan las finanzas de la estatal eléctrica.

<b>Descarta cobros retroactivos</b>

Asfura también respondió a las dudas y preocupación de algunos abonados sobre posibles cobros retroactivos tras la instalación de los nuevos equipos de medición.

El mandatario aseguró que los nuevos medidores comenzarán a contabilizar el consumo desde el momento de su instalación y negó que se vaya a realizar algún tipo de promedio sobre consumos anteriores.

“El medidor que instalemos es de hoy en adelante. No lo estamos poniendo para promediar”, aclaró.

Asimismo, reconoció que miles de familias han solicitado durante años la instalación de un medidor sin recibir respuesta por parte de la ENEE, situación que atribuyó a problemas administrativos dentro de la institución.

“A eso yo no le llamo hurto, a eso le llamo ineficiencia de la ENEE”, sostuvo.

Sin embargo, el mandatario advirtió que las autoridades sí actuarán contra quienes mantengan conexiones ilegales paralelas al sistema formal de energía.

El Gobierno busca detectar conexiones ilegales y mejorar el control del consumo eléctrico en Honduras. (FOTO: El Heraldo)
El Gobierno busca detectar conexiones ilegales y mejorar el control del consumo eléctrico en Honduras. (FOTO: El Heraldo)

<b>ENEE niega implementación de medidores prepago</b>

Las declaraciones del presidente surgen días después de que la ENEE desmintiera rumores sobre una supuesta implementación de medidores prepago en Honduras a partir de agosto de 2026.

La estatal eléctrica aclaró mediante un comunicado oficial que actualmente no existe un plan para aplicar ese sistema en el país y calificó como falsa la información difundida en redes sociales.

La polémica comenzó luego de declaraciones de un diputado del Congreso Nacional que mencionó la modalidad prepago como una posible alternativa para enfrentar la crisis financiera de la empresa energética.

No obstante, posteriormente se aclaró que no existe una iniciativa oficial en marcha para aplicar ese modelo.

Los medidores prepago funcionan mediante recargas anticipadas de energía, similares a las recargas telefónicas, donde el usuario consume electricidad hasta agotar el saldo disponible.

Aunque el tema volvió a generar debate en redes sociales, las autoridades reiteraron que el proyecto actual se enfoca únicamente en mejorar la medición, reducir pérdidas y detectar conexiones ilegales.

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