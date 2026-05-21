Panamá

Cero deforestación para 2030 marca la agenda ambiental de América Latina y el Caribe

La conservación urgente de bosques, océanos y acceso al financiamiento ambiental, son algunos de los acuerdos del foro de ministros de Ambiente

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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estuvo representado por su director regional para América Latina, Juan Bello.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estuvo representado por su director regional para América Latina, Juan Bello.

Las prioridades regionales que marcarán la agenda ambiental de la región para el período 2026-2027 fueron discutidas, analizadas y acordadas hoy en Panamá por los ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe.

Durante el encuentro del XXV Foro de ministros de Ambiente se trataron temas vinculados a la conservación urgente de ecosistemas y la biodiversidad que estos albergan, informó el Ministerio de Ambiente.

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Otros temas que estuvieron en agenda fueron los relacionados al aumento del financiamiento ambiental para nuestra región, así como la modernización institucional del mencionado Foro.

La reunión contó con la participación de las máximas autoridades ambientales, además de representantes de organismos internacionales y especialistas de la región.

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Durante el encuentro se informó que se acordó un plan de trabajo presentado por Panamá centrado en tres prioridades estratégicas: fortalecer la conservación urgente de bosques, océanos y la vida que estos alberga, facilitar el acceso de nuestros países y comunidades al financiamiento ambiental, y modernizar la estructura y funcionamiento del propio Foro para hacerlo más eficiente y orientado a resultados.

Representantes de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá durante el XXV Foro de ministros de Ambiente.
Representantes de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá durante el XXV Foro de ministros de Ambiente.

El evento se celebró en el Palacio Bolívar de la Cancillería panameña, y durante el mismo el ministro Juan Carlos Navarro destacó “la necesidad de que en América Latina y el Caribe actuemos de manera coordinada frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, aprovechando el enorme valor ambiental de la región y promoviendo posiciones comunes en los espacios multilaterales”.

La meta regional de Cero Deforestación antes del 2030 se destacó como uno de los principales acuerdos logrados.

En Panamá la deforestación alcanza el 32% de un territorio de 75,517 km2, de los que 74,177.3 km2 corresponden a la superficie terrestre. El país anunció a principios de este mes que se prepara para reforestar 1,320hectáreas durante este 2026.

Del total a reforestar 750 hectáreas se harán en la cuenca del río La Villa, en la provincia de Los Santos, mientras que el resto será en Panamá Metro, Este y Norte, en la provincia de Panamá, en la región de Ñokribo, Comarca Ngäbe Bugle, y en las provincias de Veraguas, Coclé y Chiriquí.

En el XXV Foro de ministros de Ambiente, de igual manera se llegaron a acuerdos sobre el fortalecimiento de parques nacionales y áreas protegidas, el impulso al ecoturismo comunitario, la reducción de emisiones de metano provenientes de residuos, la conservación de los océanos, combate a la contaminación por plásticos, y en cuanto al desarrollo de mecanismos financieros que permitan una mayor ejecución de proyectos ambientales en los territorios.

Panamá mantiene la Presidencia Pro Témpore del XXV Foro de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.
Panamá mantiene la Presidencia Pro Témpore del XXV Foro de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

La jornada también incluyó presentaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que también funge como Secretaría del Foro, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de especialistas internacionales vinculados a restauración de ecosistemas, financiamiento climático y tecnologías de monitoreo ambiental.

En calidad de ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro tiene a su cargo actualmente la Presidencia Pro Témpore del XXV Foro de ministras y ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

Este es un mecanismo integrado por 33 países del área y considerado el principal espacio de diálogo político ambiental de la región.

El Foro realiza su trabajo con el apoyo del PNUMA a nivel regional, institución que estuvo representada por su director regional para América Latina, Juan Bello. Durante la actividad regional la Cancillería panameña estuvo representada en el Foro por el canciller encargado, Carlos Guevara Mann.

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