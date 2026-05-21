Tras siete años de espera, la nueva película de ‘Star Wars’ genera sensaciones contradictorias

Grogu (izq.) y los pies de El Mandalorian en una escena de la nueva película de la saga 'Star Wars'

Han pasado casi siete años desde el último estreno de Star Wars en cines, y hay muchas maneras de hacerlo. Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una secuela inconexa que carece de la escala y la ambición de sus predecesoras, fracasa en su cometido. Como dirían los mandalorians, este no es el camino.

El creador y director Jon Favreau ha visto cómo su serie de Disney+ sobre un personaje secundario de la saga Star Wars se convertía en un gran éxito cinematográfico, y la serie se derrumba bajo la presión, convirtiendo al Mandalorian en un John Wick con gatillo fácil y sin lograr hacer nada significativo con una de las criaturas más adorables de Hollywood, cariñosamente llamada “Baby Yoda”.

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Sigourney Weaver, en el papel de una coronela de la Nueva República, reprende al Mandalorian tras una sangrienta misión: “Un desastre. Un desastre total”. Lo mismo podría decirse de este capítulo excesivamente largo y violento, que abusa de los efectos especiales y pone al descubierto las limitaciones de la animación con marionetas. En IMAX, resulta francamente torpe.

La Coronel Ward, interpretada por Sigourney Weaver, junto al Mandalorian

Quizás el principal problema de The Mandalorian and Grogu sea que los riesgos son mínimos. El destino de la Resistencia no está en juego. No se arriesgan planetas ni sistemas estelares enteros. Los Jedi no están a la defensiva ni en ascenso. Es simplemente la historia de la misión de un cazarrecompensas en el Borde Exterior.

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Los fans de la franquicia seguirán disfrutando de elementos familiares: los X-wings, los AT-AT, los Stormtroopers, los diminutos mecánicos llamados Anzellans y Jabba el Hutt (bueno, no él, sino sus parientes). Hay un guiño a la escena del compactador de basura de la Estrella de la Muerte de Una Nueva Esperanza y vemos a Grogu recoger un bastón en un pantano, lo que evoca recuerdos entrañables de Yoda. Pero faltan escenas de lucha con sables de luz y abundan las picanas eléctricas.

Pedro Pascal regresa como el Mandalorian, sin ninguna mención de su pasado, religión o planeta natal. Básicamente, va de una batalla a otra. Es una despiadada máquina de matar que elimina enemigos con un bláster y un sinfín de técnicas de artes marciales. Es como un Iron Man sin gracia. Cuando lo silencian en la segunda mitad, Grogu cobra protagonismo y la película cambia de tono, volviéndose más tranquila y conmovedora. Quizás deberían haber prescindido del adulto y haberse centrado solo en el niño.

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Pedro Pascal, un hombre peligroso en 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

Esta pareja siempre ha resultado intrigante. Pedro Pascal, con su casco y armadura metálica, suelta diálogos forzados —“Parece que vamos a tener que hacerlo por las malas”—, moviéndose como un robot humanoide. Su pequeño aprendiz verde, en cambio, adora los bocadillos y emite arrullos que te derriten el corazón. Arrugando su diminuta nariz, con sus ojos expresivos y sus largas orejas, es el personaje más humano del universo de Star Wars que, sin embargo, no es humano.

La trama es la típica de una película de acción: un trabajo peligroso para un hombre peligroso. El Mandalorian acepta encontrar y capturar a un misterioso excomandante imperial, pero para ello, tiene que desviarse para rescatar al hijo de Jabba el Hutt. Sí, ese viejo jefe criminal con aspecto de babosa que congeló a Han Solo en carbonita. Bueno, tuvo un hijo, que tiene serios problemas con su padre y es algo emo, con la voz de Jeremy Allen White. ¡Incluso tiene abdominales! ¿Lo tenías a Jeremy Allen White como un Hutt atractivo en tu cartón de bingo de 2026?

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Jon Favreau, director, y Pedro Pascal, protagonista, en el set de filmación de 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu'

Lo que nos encontramos son escenas de persecución a través de un bullicioso paisaje urbano y combates aéreos en el espacio, una lucha a muerte entre gladiadores en un coliseo de ciencia ficción (“¡Maten! ¡Maten! ¡Maten!”, grita la multitud), un sinfín de criaturas terroríficas, incluyendo una especie de dragón-serpiente gigantesco y otra que parece sacada de Stranger Things, y Martin Scorsese prestando su voz a un vendedor de comida con múltiples brazos y aspecto de mono. (Esto último era fácil de predecir, ¿verdad?)

La saga de Star Wars lideró la cultura popular con su imaginería, arrogancia y estilo. Pero esta película supone un retroceso, es predecible y una imitación de Top Gun, Blade Runner, Transformers y Hombres de Negro. Incluso la banda sonora de Ludwig Göransson desentona, plagada de chirridos sintéticos ochentosos de baja calidad y lo que parecían ser canciones folclóricas yiddish.

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La duración es agotadora y, cuando termina, los créditos finales con todos esos efectos especiales duran cinco minutos completos. Antes, uno salía maravillado del cine después de ver una nueva película de Star Wars. Aquí, esa galaxia está muy, muy lejos.

Fuente: AP

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[Fotos: Lucasfilm Ltd. - Disney via AP]