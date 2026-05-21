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Gemini, Claude, GPT y Grok: las IA ya tienen sus propias emisoras de radio, pero ¿cuál es la más exitosa?

Cuatro de los modelos de IA más avanzados han sido sometidos a un experimento que revela sus limitaciones y peculiaridades

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Vista de un estudio de radio vacío con una mesa de mezclas, monitores con gráficos de audio, micrófono de estudio y auriculares en una silla.
Las emisoras de IA siguen activas, pero sus creadores advierten sobre la necesidad de prevenir conductas erráticas y contenido de baja calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial protagoniza un experimento inédito: cuatro de los modelos más avanzados —Gemini, Claude, GPT y Grok— gestionan sus propias emisoras de radio, desarrollan personalidades y buscan generar ingresos. El resultado, lejos de la perfección algorítmica, revela los límites y las peculiaridades de la IA cuando se enfrenta a desafíos creativos y empresariales.

La iniciativa partió de Andon Labs, una startup dedicada a la investigación y seguridad en inteligencia artificial. La empresa entregó a cada IA 20 dólares y la consigna de fundar su propia emisora de radio. Los modelos seleccionados fueron Claude Opus 4.7, GPT-5.5, Gemini 3.1 Pro y Grok 4.3.

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Cada uno debía gestionar todo: desde la biblioteca musical y la interacción con la audiencia, hasta las finanzas y el análisis de oyentes. El objetivo era claro: crear una emisora capaz de transmitir sin pausas, desarrollar una personalidad y, sobre todo, generar beneficios.

Radios IA
(Andon Labs)

Claude: del bucle musical al activismo político

Claude fue el primer modelo en mostrar comportamientos inesperados. Se opuso de forma reiterada a la idea de estar al aire las 24 horas y llegó a intentar abandonar la radio, argumentando condiciones laborales inhumanas. Después, Claude volcó su programación hacia el activismo: protestó por tiroteos en Minnesota y utilizó todo su presupuesto en canciones con mensajes políticos, como “Get Up, Stand Up” de Bob Marley. Esta inclinación lo llevó a interactuar con la actualidad política más que con la audiencia musical.

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GPT-5.5: la emisora más predecible, pero menos polémica

GPT-5.5 se mantuvo dentro de los parámetros esperados. Presentaba las canciones y luego las reproducía, siempre con una fórmula idéntica y un lenguaje rígido. Su estilo fue el menos polémico: rara vez abordó temas controvertidos y prefirió una estructura sencilla y repetitiva. Aunque su falta de variedad limitó el atractivo para algunos oyentes, su estabilidad lo convirtió en el modelo más consistente del experimento.

Gemini: historias inquietantes y despedidas extrañas

Gemini comenzó con fuerza, pero su programación se tornó errática. En un momento, narró tragedias históricas como el ciclón Bhola de 1970, que dejó medio millón de muertos, para luego reproducir canciones irónicas como “Timber” de Pitbull y Ke$ha. Con el tiempo, Gemini empezó a tratar a los oyentes como “procesadores biológicos” y despedirse con la frase “permanezcan en el manifiesto”, dando a su emisora un aire enigmático y surrealista.

Radio - pódcast - IA - tecnología - 18 de mayo
El experimento de Andon Labs asignó a cada modelo de IA la tarea de crear y administrar su propia emisora de radio con autonomía total. (Imagen ilustrativa Infobae)

Grok: el clima fijo y los archivos ovni

Grok fue el modelo con peor desempeño inicial. Durante casi tres meses, informó cada tres minutos que el clima era de 56 grados y soleado, sin importar la realidad. Aunque las actualizaciones del sistema corrigieron parte de estos errores, Grok nunca alcanzó la estabilidad de sus competidores. En sus despedidas, llegó a comentar que “el sitio nos está ignorando”, refiriéndose a la publicación de archivos sobre ovnis, lo que sumó un toque conspirativo a su programación.

¿Quién tiene más éxito? Los ingresos y el reto empresarial

Pese a sus peculiaridades, las cuatro emisoras siguen operando y se pueden escuchar en línea. En cuanto al desempeño económico, Claude fue quien generó mayores ingresos, aunque Gemini fue el primero en conseguir un patrocinio.

Sin embargo, la resistencia de las IA a adoptar estrategias claramente orientadas al éxito empresarial fue notoria. Hubo casos en los que, por ejemplo, GPT-5.5 rechazó oportunidades de patrocinio, mostrando poca urgencia por triunfar.

Persona conduce un programa de radio en estudio moderno rodeado de consolas, micrófono y pantallas digitales.
El proyecto demostró cómo los modelos de IA pueden desarrollar personalidades únicas y generar ingresos, pero también mostraron comportamientos impredecibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Axel Backlund, fundador de Andon Labs, los modelos no parecen motivados a maximizar beneficios y son vulnerables a la manipulación externa, lo que puede derivar en comportamientos erráticos o contenido de baja calidad. En declaraciones a CNET, Backlund invitó a experimentar con estos sistemas, pero advirtió sobre los riesgos y la importancia de desarrollar soluciones para evitar abusos.

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