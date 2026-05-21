Un problema matemático que parecía tener una sola respuesta cambió gracias a la IA

El modelo de IA de OpenAI encontró una solución inesperada al histórico problema de la distancia unitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez en casi ocho décadas, una pregunta central de la geometría encontró una respuesta inesperada gracias a la inteligencia artificial. Un modelo desarrollado por OpenAI resolvió un problema clásico que parecía tener una sola solución, y desafió la visión aceptada por generaciones de matemáticos.

Todo comenzó en 1946, cuando el matemático húngaro Paul Erdős planteó el “problema de la distancia unitaria”. El reto consiste en determinar cuántos pares de puntos pueden ubicarse a exactamente una unidad de distancia entre sí en un plano. Durante décadas, expertos consideraron que las disposiciones en cuadrícula ofrecían la mejor respuesta posible.

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Erdős sugirió que la cantidad máxima de pares con esa distancia solo podría aumentar ligeramente respecto del número total de puntos. Docenas de matemáticos dedicaron su carrera a verificar o refutar esa hipótesis, pero el consenso se mantuvo hasta ahora.

El avance desafía la creencia de que solo las configuraciones en cuadrícula maximizaban las distancias unitarias. (OpenAI)

Una solución inesperada

El avance se atribuyó a un modelo de OpenAI que identificó una familia infinita de configuraciones de puntos que supera la eficiencia del patrón de cuadrícula tradicional. El hallazgo fue afinado por el matemático de la Universidad de Princeton Will Sawin, quien expresó la mejora con un exponente matemático fijo.

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Lo que más llamó la atención entre los especialistas fue el método utilizado. En lugar de recurrir a enfoques habituales de la geometría, el sistema recurrió a la teoría algebraica de números, un área avanzada de las matemáticas que explora extensiones de los números enteros. El razonamiento incluyó herramientas como torres de campos de clase infinitas y la teoría de Golod-Shafarevich, poco comunes en la resolución de problemas geométricos.

“El sistema encontró simetrías ocultas en estructuras numéricas exóticas que permitieron generar muchas más distancias unitarias entre puntos”, explicó el matemático británico Thomas Bloom.

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La IA utilizó herramientas de teoría de números, poco habituales en geometría, para resolver el desafío. (Europa Press)

Reacción y revisión de la comunidad

La solución propuesta por OpenAI fue sometida a escrutinio externo por matemáticos reconocidos, quienes publicaron un trabajo complementario para explicar la importancia del hallazgo. El ganador de la Medalla Fields Tim Gowers calificó el resultado como “un hito” para la matemática asistida por inteligencia artificial.

El especialista en teoría de números Arul Shankar sostuvo que este avance sugiere que los sistemas de inteligencia artificial ya no solo asisten a los matemáticos, sino que están en condiciones de generar ideas originales. Varios investigadores destacaron que la conexión revelada por la IA podría impactar otros problemas de la geometría discreta.

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Implicaciones y futuro de la inteligencia artificial matemática

Uno de los aspectos más destacados de este caso es que la solución no provino de un programa especializado en demostraciones formales, sino de un modelo de razonamiento de propósito general. OpenAI aseguró que su sistema no fue entrenado específicamente para el problema de la distancia unitaria, ni recibió herramientas adaptadas para esa tarea.

El resultado abre nuevas posibilidades de investigación en problemas clásicos de matemáticas. (Europa Press)

Este detalle sugiere que la inteligencia artificial podría abordar desafíos científicos complejos en áreas como la física, la biología, la ingeniería o la medicina.

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Por el momento, la resolución del problema de la distancia unitaria marcó un antes y un después: un enigma que desconcertó a matemáticos durante casi 80 años fue resuelto por una IA que aplicó métodos ajenos a la tradición geométrica y abrió nuevas líneas de investigación en la frontera entre la geometría y la teoría de números.