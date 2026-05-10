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Qué oportunidades tiene Tesla para liderar el mercado de robotaxis, valorado en 10 billones de dólares

Analistas prevén hasta 15 millones de viajes anuales en Estados Unidos para 2026

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Tesla lidera la innovación en movilidad al apostar por el desarrollo masivo de robotaxis autónomos con inteligencia artificial.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)
Tesla lidera la innovación en movilidad al apostar por el desarrollo masivo de robotaxis autónomos con inteligencia artificial.(REUTERS/Joel Angel Juarez/File Photo)

El servicio de robotaxi se perfila como la gran apuesta de Tesla para multiplicar su crecimiento y consolidar su liderazgo en la industria de la movilidad. El desarrollo de vehículos autónomos, junto con un enfoque en la producción masiva y la automatización, empuja a la empresa hacia una oportunidad global valorada en 10 billones de dólares.

Los avances recientes, la expansión de pruebas en ciudades clave y el interés de inversores reafirman el potencial transformador de este proyecto.

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Cómo Tesla pasó de pionero eléctrico a referente en robotaxis

Desde la entrega del primer Roadster en 2008, Tesla ha marcado el ritmo de la innovación en el sector automotor. Modelos como el Model S, Model X y Model Y consolidaron su presencia en el mercado de autos eléctricos, mientras que la llegada del Cybertruck en diciembre de 2023 amplió aún más su portafolio.

Sin embargo, el verdadero salto de escala parece estar ligado al desarrollo del robotaxi, una tecnología que modifica el transporte urbano y plantea una alternativa real a los servicios tradicionales.

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Tesla comenzó las pruebas reales de Robotaxi, su servicio de transporte autónomo.
El crecimiento de la industria de vehículos autónomos de Tesla impulsa una oportunidad global valorada en 10 billones de dólares. (AP)

La compañía ya cuenta con programas piloto de robotaxis en funcionamiento en Estados Unidos. La estrategia se apoya en la capacidad de fabricar internamente cientos de miles de unidades, una ventaja sobre competidores como Uber y Waymo, que dependen de terceros para la producción de sus vehículos.

El CEO Elon Musk ha manifestado su intención de expandir el servicio a una docena de nuevos mercados durante el próximo año. Esta proyección se apoya en la integración de inteligencia artificial y sistemas de conducción automatizada que permiten operar los vehículos en diversas condiciones, incluso en horarios nocturnos y áreas de baja visibilidad.

Crecimiento del sector de robotaxis en Tesla

El desarrollo del robotaxi avanza rápidamente en Estados Unidos. Tesla ha ampliado las franjas horarias habilitadas para la circulación de sus vehículos autónomos, especialmente en ciudades donde la demanda de transporte nocturno crece por actividades laborales, gastronómicas y eventos.

Este cambio no solo incrementa el uso diario de los autos, sino que también genera un volumen mayor de datos para mejorar el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial.

FILE PHOTO: Tesla logo is seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: Tesla logo is seen in this illustration taken July 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los robotaxis de Tesla, identificados como Cybercab, prescinden de volante y pedales. Se conducen exclusivamente por sistemas automatizados que utilizan cámaras y algoritmos para interpretar el entorno y tomar decisiones en tiempo real.

La interacción del usuario se realiza a través de una aplicación móvil, que permite solicitar viajes de manera similar a otras plataformas de transporte, aunque con la diferencia estructural de que el vehículo no requiere intervención humana.

Actualmente, los robotaxis circulan en estados como California y Texas. La empresa prevé extender su presencia hacia el Medio Oeste y la Costa Este, con el objetivo de instalar esta tecnología como parte habitual del tránsito urbano. En Austin, la flota ya opera sin personal de seguridad a bordo durante recorridos nocturnos, lo que representa un hito en la autonomía del sistema.

Las proyecciones de la industria respaldan el crecimiento acelerado del sector. El banco Morgan Stanley estima que los robotaxis podrían concretar cerca de 15 millones de viajes en Estados Unidos durante 2026.

Gráfico financiero con una flecha verde ascendente, pilas de monedas y un billete de dólar, superpuesto a un fondo borroso de edificios urbanos.
Analistas financieros ofrecen opiniones divididas sobre invertir en Tesla, con un precio objetivo promedio de 410,21 dólares y proyecciones variables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dicen los analistas sobre invertir en Tesla

El atractivo de Tesla como inversión está en el centro del debate entre analistas del sector financiero. Según datos de Tipranks, treinta expertos han emitido opiniones divididas: trece recomiendan comprar, doce sugieren mantener y cinco aconsejan vender. El precio objetivo promedio se sitúa en USD 410,21, con estimaciones que oscilan entre un máximo de USD 600 y un mínimo de USD 24,86. Esta media implica una variación del 2,39 % respecto al cierre del jueves.

Entre las voces más escuchadas, Elizabelle Pang de DBS propone mantener, con un objetivo de USD 400; Tom Narayan de RBC Capital recomienda comprar, con la mira en USD 475; mientras que Glenn Thum de Phillip Securities se inclina por la venta, estableciendo un objetivo de USD 220.

El último cierre de Tesla fue de USD 411,86. Los indicadores técnicos muestran la media móvil de 200 periodos por debajo de la cotización actual, el RSI en alza con 64 puntos y el MACD levemente sobre el nivel de cero. La resistencia a mediano plazo se ubica en USD 436,30, mientras que los indicadores de Ei presentan señales mixtas.

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