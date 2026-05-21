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Exclusivo |Chris Phillips, VP de Google: “No queremos reemplazar a los maestros, queremos que la IA potencie la conexión humana”

En una entrevista personal con Infobae, el líder global de Google para GEO y Educación revela cómo la inteligencia artificial está transformando las aulas en América Latina. Entre risas por su español y anécdotas de su carrera, Phillips explica por qué los humanos siguen siendo el motor detrás de Maps y Waze

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"Chris Phillips, VP de GEO y Educación en Google, durante su entrevista exclusiva con Infobae. El directivo enfatizó que el objetivo de la IA es devolverle tiempo a los docentes para fortalecer el vínculo con sus alumnos.
"Chris Phillips, VP de GEO y Educación en Google, durante su entrevista exclusiva con Infobae. El directivo enfatizó que el objetivo de la IA es devolverle tiempo a los docentes para fortalecer el vínculo con sus alumnos.

Entrevistar Vicepresidentes de BigTech es entretenido y retador conmigo misma, acá lo vamos a ver con Chris Phillips, quien al iniciar me dijo “Not good”, su respuesta entre risas cuando le pregunté por su nivel de español. El vicepresidente de las áreas de GEO (Maps, Waze, Earth) y Educación en Google no es el típico ejecutivo distante que recita algoritmos. Al contrario, bromea con que necesita a Gemini o las futuras gafas de traducción de la compañía para mantener esta charla.

En una entrevista exclusiva con Infobae, que la hicimos en inglés pero que al final hubo un amor por el español al comprometerse a aprender el idioma, Phillips se mostró como un “constructor” (un builder, como él se define) que ve en la tecnología una herramienta para acercar a las personas, no para alejarlas. Desde el futuro de las aulas en Latinoamérica hasta los secretos detrás de los reportes en tiempo real de Waze, Phillips asegura que, aunque la Inteligencia Artificial (IA) parezca magia, el motor sigue siendo el corazón humano.

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Joven con auriculares y cabello rizado trabaja en una laptop con un chatbot de IA en pantalla, una tableta y un smartphone sobre la mesa en una cafetería luminosa.
La apuesta de Google para Latinoamérica: capacitaciones cortas y accesibles para que los docentes pierdan el miedo a la tecnología y la conviertan en su mejor asistente administrativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aula del futuro: “El maestro siempre al mando”

En América Latina, la llegada de la IA a la educación genera una mezcla de fascinación y temor. Los docentes se preguntan si su rol está en riesgo. Phillips es tajante al respecto.

“Es un momento muy importante ahora mismo en la educación, donde el despliegue responsable del uso de la IA para profesores y estudiantes es crítico”, explica. Para él, el éxito no depende de la potencia del software, sino de quién tiene el control: “Queremos ayudar a los educadores a sentirse al mando, que entiendan profundamente cómo quieren usar la IA para enseñar y para guiar a los estudiantes”.

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Phillips reconoce que el desafío en la región no es solo técnico, sino de tiempo y confianza. Por ello, Google está probando programas de capacitación “en bocados pequeños”. “Estamos lanzando entrenamientos de 15, 10 o 20 minutos... porque una vez que reciben una lección rápida sobre cómo pueden usarla y se sienten seguros, eso ayuda a abrir más usos”.

A pesar de liderar áreas críticas de Google, Phillips mantiene una visión aterrizada: 'No queremos reemplazar maestros, sino potenciar su labor'. Aquí, durante un momento de la entrevista donde bromeó sobre aprender español con ayuda de Gemini.
A pesar de liderar áreas críticas de Google, Phillips mantiene una visión aterrizada: 'No queremos reemplazar maestros, sino potenciar su labor'. Aquí, durante un momento de la entrevista donde bromeó sobre aprender español con ayuda de Gemini.

El mensaje para los docentes escépticos es claro: “No queremos reemplazar a los maestros. No queremos reemplazar sus trabajos. Queremos mejorar sus puestos y ayudarles a tener esa conexión humana uno a uno”.

¿Quiénes son los “humanos” detrás de Google Maps y Waze?

Siempre he pensado que Google Maps y Waze son entes autónomos dirigidos por satélites. Sin embargo, Phillips me dejó con la boca cerrada, detrás de cada ruta sugerida hay un equipo global y, sobre todo, una comunidad activa.

“Encontrarías a muchos humanos detrás de escena ayudándonos a dirigir los mapas”, afirma Phillips a Infobae. “Lo que mucha gente no se da cuenta es que el mapa sigue estando impulsado por humanos. Cuando vas a un restaurante o un parque, tenemos personas que dejan reseñas. Cuando conduces con Waze y ves un incidente, son humanos reportando esos incidentes”.

Para el directivo, la IA es simplemente un megáfono: “Usamos la tecnología para amplificar la voz humana... No es la tecnología por sí sola, es la intersección y la colaboración entre los humanos, las autoridades y la tecnología”.

La inteligencia artificial Gemini 3.5 Flash convierte al asistente personal en una herramienta accesible para millones de usuarios. (Google)
Los 'agentes de IA' de los que habla Google no actuarán solos; según Phillips, siempre deberán ser dirigidos y supervisados por la instrucción humana para ser efectivos. (Google)

Agentes de IA: los nuevos asistentes del hogar y la escuela

Recientemente, Sundar Pichai, CEO de Google, habló sobre los “agentes de IA”, entidades capaces de realizar tareas complejas por nosotros (un anuncio que me encantó) y Phillips cree que estos serán los mejores aliados para devolverles el tiempo libre a los profesores.

“Creo que los agentes serán muy útiles, principalmente en las tareas administrativas que muchos maestros pasan haciendo noches y fines de semana”, comenta. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de supervisión: “Es importante que los agentes no hagan lo que quieran, deben ser instruidos y dirigidos por lo que tú necesitas que hagan por ti. El maestro todavía necesita entender profundamente a ese estudiante”.

De las finanzas a la cima de Google: un consejo para Colombia y la región

El directivo tiene una trayectoria que incluye gigantes como Amazon y Pandora, Phillips ha visto cómo la tecnología transformó la forma en que manejamos dinero o escuchamos música. Al preguntarle qué le diría a un joven en Colombia o cualquier parte de la región de América Latina que aspire a un cargo como el suyo, su respuesta se aleja de la ambición técnica y se centra en la curiosidad.

Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps.
Más que algoritmos, una comunidad: Phillips reveló a Infobae que el éxito de Maps y Waze radica en la 'voz humana' de los millones de usuarios que reportan incidentes y dejan reseñas a diario. (Foto: Google Maps)

“He sido muy afortunado de ser un constructor... ya sea creando productos financieros o en la música, cuando pasamos de descargar canciones al streaming”, recuerda. Su clave para el éxito es simple: “Emociónense por resolver un problema que parecía imposible usando tecnología en la que mucha gente ahora confiará”.

La entrevista termina con una promesa. Entre risas, Phillips me aceptó el reto de mejorar su español para su próxima visita. ¿Su maestro? No podía ser otro: “Voy a usar la IA para que me ayude a enseñarme. Gracias”, se despide en un esfuerzo final, recordándonos que incluso en la cima de Google, el aprendizaje nunca se detiene. Espero en la próxima que me diga: Buenas tardes, Sindy.

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