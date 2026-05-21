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¿Cuál es el mejor celular de toda la historia? La IA tiene dos ganadores

Gemini y ChatGPT coincidieron en dos ganadores al evaluar celulares por especificaciones, precio de lanzamiento e impacto en su época

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Un hombre en el centro levanta un teléfono celular para filmar, rodeado de personas que miran hacia arriba en una calle urbana con edificios antiguos al fondo.
Un ejercicio de inteligencia artificial revela cuáles son los celulares más influyentes de la historia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definir cuál es el “mejor” celular de todos los tiempos es una tarea compleja. Si midiéramos la potencia bruta, uno de los últimos lanzamientos del mercado ganaría por defecto. Por eso, para encontrar al verdadero rey, debemos evaluar la relación de tres pilares fundamentales: características técnicas, precio de lanzamiento e impacto en su época.

Considerado dichos factores, le solicitamos a los asistentes de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT que nos mostraran un top 5 de los mejores celulares de la historia.

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Al examinar ambas listas, detectamos que las IA coincidieron en dos modelos, los cuales hemos elegido como los ganadores.

Motorola RAZR V3: la era donde el diseño lo era todo

Motorola RAZR V3
El Motorola RAZR V3 redefinió el diseño de teléfonos con su perfil ultradelgado y estilo innovador. (Amazon.com)

Hacia 2004, la industria tecnológica se había vuelto predecible y los teléfonos comenzaban a lucir como ladrillos idénticos de plástico gris. En ese escenario, Motorola dio un golpe sobre la mesa y demostró que un celular también podía ser un artículo de alta costura.

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El RAZR V3 nació originalmente como un proyecto de gama ultra-alta, debutando con un precio prohibitivo que superaba los 500 dólares de la época. Sin embargo, su impacto visual fue tan masivo que la compañía se vio obligada a escalar su producción para volverlo accesible.

El dispositivo era una obra de ingeniería: con apenas 13.9 mm de grosor, se convirtió en el teléfono plegable más delgado del planeta. Su cuerpo de aluminio anodizado y su teclado plano retroiluminado con láser azul daban la sensación de sostener un artefacto del futuro.

El RAZR V3 no se compraba por sus especificaciones técnicas: su cámara era bastante modesta. Se compraba por el estatus y por el placer de colgar una llamada cerrando la tapa con un golpe seco. Fue el puente definitivo entre la tecnología y la moda.

El primer iPhone: el día que el futuro comenzó de nuevo

El iPhone original marcó un antes y un después al introducir la pantalla táctil y revolucionar la industria móvil. (Reuters)
El iPhone original marcó un antes y un después al introducir la pantalla táctil y revolucionar la industria móvil. (Reuters)

El 9 de enero de 2007 es, sin duda, la fecha más importante en la historia de la telefonía. Steve Jobs subió al escenario para presentar un dispositivo que, según sus palabras, estaba “cinco años por delante de cualquier otro”.

En una época donde los teléfonos inteligentes más avanzados dependían de pantallas diminutas, lápices ópticos propensos a perderse y teclados físicos repletos de botones (como las famosas BlackBerry), el iPhone original introdujo un concepto revolucionario: una pantalla completamente de cristal, capacitiva y multi-touch de 3.5 pulgadas.

La propuesta era arriesgada y costosa. Con un precio de lanzamiento de 499 dólares vinculado a contratos de exclusividad, muchos analistas predijeron su fracaso comercial. Sin embargo, la fluidez de su interfaz, la posibilidad de hacer zoom con dos dedos y el acceso a un navegador web real (Safari) que no mutilaba las páginas de internet sepultaron a la competencia de la noche a la mañana.

El primer iPhone no tenía conectividad 3G ni tienda de aplicaciones en su primer año, pero cambió de forma irreversible la manera en que los seres humanos nos relacionamos con la información y el software.

Motorola DynaTAC 8000x
La IA también destacó al Motorola DynaTAC 8000X, el primer celular comercial y símbolo de la telefonía móvil moderna.(AP)

Otros modelos destacados por la IA

Estos fueron los demás modelos seleccionados por ChatGPT:

  • Motorola DynaTAC 8000X

Destacó por ser el primer celular comercial y abrir el camino de la telefonía móvil moderna, convirtiéndose en un símbolo absoluto de innovación tecnológica. Sin embargo, su enorme tamaño, su escasa autonomía y su precio extremadamente alto lo hacían inaccesible y poco práctico para la mayoría de usuarios.

  • Nokia 1100

se ganó su lugar en la historia gracias a su resistencia, batería duradera y bajo costo, cualidades que permitieron que millones de personas accedieran por primera vez a un teléfono móvil. Su gran debilidad era la falta de funciones avanzadas, especialmente frente a la llegada de los smartphones y el internet móvil.

  • BlackBerry 6210

Transformó la productividad móvil gracias a su teclado físico y su eficiente sistema de correo electrónico, convirtiéndose en la herramienta favorita del mundo empresarial. No obstante, su ecosistema cerrado y la lenta adaptación a las pantallas táctiles provocaron su rápida pérdida de relevancia en el mercado.

Blackberry
Cada IA eligió un modelo distinto de Blackberry. (Reuters)

La selección exclusiva de Gemini fue la siguiente:

  • Nokia 3310

Destacó por su resistencia legendaria a los golpes, una batería que duraba semanas y un precio sumamente accesible para las masas. Sin embargo, su principal debilidad radicaba en sus funciones limitadas a llamadas y SMS, junto a una pantalla monocromática que quedó obsoleta rápidamente con la llegada del color.

  • Samsung Galaxy S II

Presumió de una espectacular pantalla Super AMOLED y un procesador de doble núcleo que superaba a sus rivales por un costo muy competitivo. Su talón de Aquiles fue la sensación menos premium de su construcción plástica y los problemas de optimización iniciales de su sistema operativo Android.

  • BlackBerry Curve 8520

Conquistó a la juventud gracias a la mensajería instantánea gratuita de BBM, un teclado QWERTY sumamente cómodo y un precio muy económico. No obstante, se quedó atrás rápidamente debido a la falta de conectividad 3G, una cámara deficiente y un sistema operativo incapaz de adaptarse a la revolución táctil.

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