La inteligencia artificial crece más rápido que la infraestructura: el reto que enfrenta Google hoy

El vicepresidente de Infraestructura de Google, Bikash Koley, participa en una entrevista exclusiva para Infobae. Se le observa sentado frente a un fondo verde, con cables y un dispositivo sobre una mesa. Koley gesticula mientras habla, vestido con un traje oscuro y lentes. El contenido se centra en la innovación y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica.

Infobae entrevistó a Bikash Koley, vicepresidente de Infraestructura global de Google, durante Google Next, uno de los eventos más importantes del mundo y para mi, hoy como editora de tecnología, uno de los más reveladores por confesar el desafío tecnológico y estratégico que tienen en los próximos días los humanos (independiente de la profesión o edad).

“La demanda por infraestructura de inteligencia artificial supera muchas veces la capacidad instalada, pero Google, la multinacional tecnológica, se prepara para estar siempre un paso adelante”, afirmó Koley, uno de los ejecutivos de mayor rango en Google.

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Y anticipó: “La inteligencia artificial será parte de la vida cotidiana y estamos invirtiendo para responder a esa demanda concreta”.

Demanda y desafíos de infraestructura para IA en Google

La inteligencia artificial ha transformado la agenda tecnológica global y Google ocupa una posición crucial en este proceso. Según Bikash Koley, la compañía se encuentra en “los primeros días de una nueva era” marcada por el desarrollo de aplicaciones inteligentes que ya están presentes en la vida cotidiana, desde la medicina hasta la navegación digital.

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Koley afirmó: “Somos una compañía de consumo masivo y, al mismo tiempo, una empresa líder en servicios en la nube. Eso nos permite anticipar tendencias tanto del lado de los usuarios como de las empresas”. Explicó que la demanda de procesamiento para IA crece más rápido que la capacidad disponible en el mercado, abarcando desde la infraestructura física y la energía, hasta los chips.

“Google es la única gran empresa global que cuenta con una integración vertical completa, desde los chips TPU hasta los centros de datos optimizados para IA y la red propia que conecta todo el sistema”, señaló. Esta arquitectura les permite planificar el crecimiento de manera integral y evitar los cuellos de botella frecuentes en el sector.

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Google desarrolla integración vertical con chips TPU, centros de datos optimizados y redes dedicadas para mejorar la eficiencia en IA.

Koley enfatizó que el reto es sostener el ritmo de expansión necesario para estar a la altura de la demanda: “Invertimos por anticipado porque creemos que la inteligencia artificial será parte de la vida diaria de millones de personas y empresas”.

Principales retos para el equipo de infraestructura global de Google

Bikash Koley destacó que el mayor desafío para su equipo es la velocidad de respuesta ante el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la transformación digital. “Nuestro principal reto es la velocidad”, aseguró sobre una dinámica en la que la demanda de capacidad, aplicaciones y servicios supera los tiempos de construcción y expansión de la infraestructura.

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El vicepresidente explicó que Google ha logrado avances en la producción de chips y en la entrega de soluciones para clientes, pero reconoció: “La física del problema impone límites: solo se pueden construir centros de datos y generar energía a cierta velocidad”. Esto obliga a innovar de manera constante, no solo en arquitectura tecnológica sino también, en procesos productivos y gestión de recursos.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, también habló con Infobae sobre el reto de usar inteligencia artificial con agentes para aumentar la productividad general. (Infobae)

Lo anterior, hace referencia a una pregunta que hice tras el keynote de Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, donde se hicieron muchos lanzamientos interesantes y donde también, Sundar Pichai, CEO de Google, animó a usar Gemini Enterprise; entonces me pregunté: Google nos muestra muchos desarrollos, pero en la práctica, ¿también es una empresa con desafíos humanos y técnicos? ¿Cuáles son esas estrategias?

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Koley detalló que una de las estrategias clave es invertir directamente en generación de energía, como la adquisición de empresas y el impulso de fuentes renovables, para acelerar la disponibilidad de recursos críticos. “Llevamos los chips a donde está la energía, y siempre buscamos eficiencia operativa para que cada centro de datos rinda al máximo”.

En este contexto, la eficiencia es el enfoque principal. “Nos enfocamos en reducir el consumo energético y optimizar la arquitectura de los chips para extraer más capacidad con la misma energía”. Añadió que la innovación constante es el motor que permite responder a la demanda sin sacrificar la calidad del servicio.

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Google invierte directamente en generación de energía y fuentes renovables para asegurar recursos críticos y eficiencia en sus data centers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostenibilidad y consumo energético de los data centers

Bikash Koley remarcó que la sostenibilidad sigue siendo una prioridad central para Google, incluso ante el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial. “Nuestra perspectiva no ha cambiado: mantenemos los mismos objetivos de sostenibilidad que nos propusimos desde el inicio”, dijo con mucho orgullo.

Explicó que Google asume el total de la energía que consume, incluida la infraestructura dedicada, para garantizar que los usuarios finales no deban afrontar costos extra. La compañía invierte de forma directa en nuevas fuentes de energía, priorizando proyectos renovables a escala relevante. ‘22 gigavatios de nueva energía’ se sumaron a la red en la última década, y la mayoría proviene de energía sostenible.

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La multinacional tecnológica apuesta por la eficiencia operativa como base de su estrategia ambiental. Koley informó: “Nuestros centros de datos tienen un índice de efectividad energética (PUE) de 1,1”—valor que, aclaró, mide la eficiencia eléctrica de los data centers y se sitúa por debajo de la media de la industria—, “lo que significa que consumen menos energía para la misma capacidad de procesamiento”.

Los centros de datos de Google logran un índice PUE de 1,1, posicionándose como referentes en eficiencia energética dentro de la industria tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al uso de agua, indicó que Google adapta los sistemas de enfriamiento al contexto local, empleando aire cuando hay poca agua disponible y recurriendo a enfriamiento evaporativo cuando el recurso lo permite. Además, la compañía se compromete a reponer al menos la misma cantidad de agua que utiliza en cada localización.

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Innovaciones tecnológicas y ‘auto-recuperación’ en redes para IA

Koley gustó de una pregunta sobre la integración total entre hardware y software, y de hecho, creo que es un tema que poco se explica desde lo coloquial y no desde lo técnico, algo que necesitan incluso directivos, que no son tan afines a la tecnologia, para tomar una decisión crucial en las compañías (y con millones de dinero como inversión o ´gasto´para algunos).

El Vp explicó que en Google se permite desarrollar soluciones de ‘auto-recuperación’ para mantener la continuidad operativa incluso en infraestructura de alta demanda.

Explicó que la compañía diseña los chips, las redes y el software de gestión, lo que facilita implementar tecnologías como el optical circuit switch. Esta innovación habilita que, si falla una parte de los chips —por ejemplo, uno entre diez mil—, el sistema detecte el problema y reprograme automáticamente la conectividad interna en cuestión de segundos, permitiendo la continuidad del flujo de trabajo sin interrupciones perceptibles para el usuario.

La velocidad de respuesta ante el crecimiento de la inteligencia artificial representa el mayor reto para el equipo de infraestructura global de Google: Bikash Koley, vicepresidente de Infraestructura de Google

El vicepresidente subrayó que esta capacidad de auto-recuperación aporta tanto a la eficiencia energética como a la confiabilidad del servicio. “No detenemos la carga de trabajo: simplemente sacamos el chip afectado y el resto del sistema sigue funcionando”, afirmó. Estas innovaciones mejoran el rendimiento y contribuyen a la sostenibilidad al evitar el desperdicio de recursos y garantizar operaciones estables.

Estrategia de inversión y expansión de data centers en América Latina y nuevos mercados

Sobre la expansión en América Latina y otras regiones, Bikash Koley confirmó que Google mantiene fuerte presencia en Chile y realiza una inversión significativa en Uruguay, aunque aún no hay fecha confirmada para el inicio del nuevo centro de datos.

Aclaró que la multinacional tecnológica evalúa de forma continua dónde instalar su infraestructura, considerando acceso a energía, regulaciones, estabilidad y aceptación por parte de la comunidad local. Koley detalló: ‘invertimos miles de millones de dólares’, pensamos en un horizonte de veinte años y en operar de la manera más eficiente y sostenible posible.

La decisión de abrir nuevos centros de datos depende de la demanda regional y las condiciones locales. El vicepresidente recalcó la prioridad en ubicaciones donde exista respaldo comunitario y acceso a generación de energía limpia. Además, mencionó que Google estudia tecnologías emergentes como la computación en el espacio, aunque aún no están listas para una implementación masiva.

Al cierre de la entrevista exclusiva con Infobae, Bikash Koley destacó: “Estamos viviendo una época donde la inteligencia artificial transforma la vida cotidiana y Google invierte a gran escala para anticiparse a una demanda real y sostenida”. Unas declaraciones que reflejan el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación tecnológica en cada etapa de su estrategia global. Incluso para enseñar al que no es tan experto en tecnología pero que necesita tomar decisiones en pro del desarrollo de su compañía.