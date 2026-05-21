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Meta solicitó teletrabajo a su personal y después los sorprendió con despidos

Pocos días antes del anuncio formal sobre las desvinculaciones, las oficinas de la compañía ya evidenciaban señales de vacío

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Primer plano de Mark Zuckerberg, vestido con traje oscuro y corbata morada, mirando hacia la derecha, con una pantalla borrosa que muestra 'facebo' en el fondo
Tras la ejecución de los despidos, Mark Zuckerberg envió una nota a los empleados en la que expresó su agradecimiento. (Reuters)

Durante el último mes, el ambiente laboral en Meta se vio atravesado por la incertidumbre y el desconcierto. La empresa solicitó a su personal que trabajara desde casa, para luego sorprenderlos con una oleada de despidos que afectó a miles de trabajadores en distintos países.

El cambio de rumbo de la compañía, enfocado ahora en la inteligencia artificial, ha sacudido la cotidianidad de quienes forman parte de una de las mayores tecnológicas del mundo.

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Despidos masivos en Meta por la apuesta en inteligencia artificial

En abril, la directiva de Meta informó a sus empleados que cerca de 8.000 personas, equivalentes al 10% de la plantilla global, perderían su trabajo el 20 de mayo. Esta decisión fue atribuida a la “reinvención” de la empresa para adaptarse a la era de la inteligencia artificial.

Janelle Gale, responsable de recursos humanos, había solicitado a los empleados de Meta que realizaran sus tareas de forma remota. REUTERS/Daniel Cole
Janelle Gale, responsable de recursos humanos, había solicitado a los empleados de Meta que realizaran sus tareas de forma remota. REUTERS/Daniel Cole

A la par, se comunicó que otras 7.000 personas serían reasignadas a nuevos proyectos dentro del área de IA.

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La ejecución de los despidos se produjo de manera sincronizada en varias regiones. En Singapur, los avisos llegaron mediante correo electrónico a las 4:00 a. m., horario de Estados Unidos, mientras que en países como Reino Unido y Estados Unidos, las notificaciones se enviaron en la mañana del miércoles, ajustadas a las zonas horarias locales. La noticia fue dada a conocer por The New York Times.

La reacción de los empleados no se hizo esperar. Muchos recurrieron al directorio interno de la compañía para comprobar qué compañeros habían sido afectados. En los foros internos, cientos de mensajes y emojis de ensalada circularon como señal de solidaridad y homenaje. Incluso se supo que al menos una persona recientemente contratada también fue objeto de despido, según fuentes con conocimiento directo del proceso.

Zuckerberg agradeció a los empleados que dejaron la empresa. REUTERS/Carlos Barria
Zuckerberg agradeció a los empleados que dejaron la empresa. REUTERS/Carlos Barria

El teletrabajo previo a la reestructuración en Meta

Pocos días antes de la comunicación oficial sobre los despidos, las oficinas de Meta ya mostraban señales de vacío. Janelle Gale, responsable de recursos humanos, había solicitado a los empleados que realizaran sus tareas de forma remota. Esta instrucción tuvo como resultado espacios de trabajo desiertos el miércoles posterior a la notificación de despidos.

En las instalaciones, se difundieron volantes con una petición para frenar el nuevo esquema de rastreo de datos de empleados, iniciativa que busca alimentar los sistemas de inteligencia artificial de la empresa.

De acuerdo con testimonios de ocho trabajadores, esta propuesta generó inquietud y fue tomada como un síntoma más de la transformación interna.

Caricatura de Mark Zuckerberg de medio cuerpo con expresión seria. Detrás, empleados estilizados con gestos de protesta y el logo de Meta roto sobre una fisura.
Muchos trabajadores de Meta recurrieron al directorio interno de la compañía para comprobar qué compañeros habían sido afectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la inteligencia artificial en el empleo tecnológico

La ola de despidos en Meta se inscribe en un fenómeno más amplio que involucra a las grandes empresas tecnológicas. El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial está provocando recortes de personal bajo el argumento de la adaptación a nuevas tecnologías. La semana previa, Cisco también anunció la eliminación de 4.000 puestos de trabajo mientras redirigía recursos a la IA.

El proceso de automatización y la creación de herramientas inteligentes dentro de las propias empresas tecnológicas ha planteado un dilema a los trabajadores del sector. Según se observa, muchos empleados están contribuyendo al desarrollo de sistemas que, en última instancia, pueden reemplazar parte de sus funciones.

Estrategia de Meta y reacción interna

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha declarado públicamente la intención de la empresa de convertirse en líder en inteligencia artificial. Su objetivo es desarrollar una “superinteligencia”, es decir, un sistema avanzado que funcione como asistente personal definitivo.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha declarado públicamente la intención de la empresa de convertirse en líder en IA. REUTERS/Yves Herman
Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha declarado públicamente la intención de la empresa de convertirse en líder en IA. REUTERS/Yves Herman

Para lograrlo, Meta anunció que invertirá entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en el año en curso, una cifra que duplica la inversión prevista para 2025 y está mayormente destinada a iniciativas relacionadas con IA.

Sin embargo, esta transformación ha provocado malestar entre los empleados. “Los empleados han dicho que la adopción de la IA ha provocado enfado y ansiedad entre los 78.000 trabajadores de Meta, según 13 empleados actuales y antiguos”, señaló el medio citado.

A esto se suma la frustración derivada de los recientes resultados económicos de Meta, que reportó ingresos récord el mes pasado, lo que llevó a cuestionamientos sobre la verdadera necesidad de reducir la plantilla.

El miércoles por la mañana, tras la ejecución de los despidos, Zuckerberg envió una nota a los empleados en la que expresó su agradecimiento por el trabajo de quienes debieron abandonar la empresa. Además, manifestó su optimismo respecto a los avances de Meta en el campo de la inteligencia artificial y aseguró que no se prevén más recortes de personal durante el resto del año.

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