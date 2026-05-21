Guatemala

La policía de Guatemala captura a ciudadano venezolano y español buscado por homicidio en España

Las autoridades detienen a un individuo de doble nacionalidad en la aldea Shinshin de Gualán, Zacapa, atendiendo a una solicitud de extradición formulada por la justicia española a raíz de la muerte de un hombre en Madrid

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La Subdirección General de Investigación Criminal y INTERPOL Guatemala detienen a Isaac Antonio Solís Figueroa, buscado por homicidio en España. (Cortesía: PNC)
La Subdirección General de Investigación Criminal y INTERPOL Guatemala detienen a Isaac Antonio Solís Figueroa, buscado por homicidio en España. (Cortesía: PNC)

En una operación conjunta entre la Subdirección General de Investigación Criminal y INTERPOL Guatemala, agentes de seguridad detuvieron en la aldea Shinshin, municipio de Gualán, Zacapa, a Isaac Antonio Solís Figueroa, ciudadano con doble nacionalidad venezolana y española, quien es requerido por la justicia de España bajo cargos de homicidio. La detención se realizó tras una orden de aprehensión con fines de extradición emitida el 19 de mayo de 2026.

Según información oficial, Solís Figueroa es señalado como el presunto responsable de la muerte de un hombre que era su amigo en el parque Forestal Prado Ovejero, en territorio español.

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El caso se remonta al 18 de agosto de 2025, fecha en la que la víctima fue reportada como desaparecida y cuyo cuerpo fue localizado cinco días después. Las autoridades españolas acusan al detenido bajo el artículo 138 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio.

De acuerdo con los reportes, tras el crimen, el sospechoso habría utilizado el teléfono móvil de la víctima para comunicarse con la madre del fallecido, haciéndose pasar por él y alegando que trabajaba en Valencia.

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Esta maniobra permitió que la familia no sospechara inicialmente de la desaparición. Además, el detenido presuntamente accedió a las tarjetas bancarias de la víctima, logrando sustraer 15.222,54 euros en cuatro retiros separados.

Las fuerzas policiales pusieron a Solís Figueroa a disposición de las autoridades judiciales para cumplir con el proceso de extradición solicitado por España. Las investigaciones continúan para esclarecer todas las circunstancias del caso y colaborar con la justicia española en el traslado del detenido.

Isaac Solís Figueroa, con doble nacionalidad venezolana y española, enfrenta cargos de homicidio tras la muerte de su amigo en España en agosto de 2025. (Cortesía: PNC)
Isaac Solís Figueroa, con doble nacionalidad venezolana y española, enfrenta cargos de homicidio tras la muerte de su amigo en España en agosto de 2025. (Cortesía: PNC)

En lo que va del año, los cuerpos de seguridad de Guatemala han reportado la captura de 26 personas con orden de extradición, de las cuales 16 corresponden a delitos vinculados con el narcotráfico y 10 a otros crímenes, entre ellos el homicidio que se imputa a Solís Figueroa.

La coordinación entre INTERPOL y la policía guatemalteca permitió la localización del sospechoso en una zona rural, lo que facilitó la ejecución de la orden internacional y subraya la colaboración entre ambos países en materia de justicia penal.

Las extradiciones desde Guatemala se concentran en causas de narcotráfico, trata y crimen organizado con destino a Estados Unidos, además de procesos por delitos comunes hacia países vecinos, de acuerdo con el texto difundido sobre estos casos.

En mayo de 2026, las autoridades entregaron a Estados Unidos a un hombre vinculado al Cártel de Sinaloa y a otros acusados de conspirar para fabricar y distribuir cocaína, según el mismo reporte.

Primer plano de las manos de una mujer de 46 años esposadas. Se aprecian las esposas metálicas y un fondo oscuro y desenfocado con alto contraste.
Solís Figueroa fue capturado en la aldea Shinshin, Zacapa, y puesto a disposición judicial para el proceso de extradición solicitado por España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto también señala que en octubre de 2025 se confirmó la extradición desde Guatemala hacia Estados Unidos de un miembro de una red dedicada al tráfico ilícito de personas, vinculada al accidente fatal de 2021 en Chiapas, México.

Entre los antecedentes mencionados figuran las condenas del clan Lorenzana Lima (en 2016 y 2020) y el caso de Mendoza Matta, quienes, según el documento, operaban desde el oriente del país.

El Ministerio Público (MP), mediante su Unidad de Asuntos Internacionales, coordina el arresto y la entrega de prófugos a través de alertas rojas de INTERPOL, y los trámites legales se realizan en tribunales penales de la ciudad de Guatemala antes de autorizar la entrega al país requirente.

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