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Steam: qué juegos gratis puedo descargar para PC

Algunos títulos gratuitos son Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals y Warframe

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam ofrece un catálogo amplio de juegos gratis para PC dentro de su sección Free to Play. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece varios juegos gratuitos para PC, entre ellos Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals y Warframe, además de otros títulos free-to-play.

Para descargarlos, solo debes abrir Steam en tu computadora (o instalarlo desde su sitio oficial si aún no lo tienes), crear una cuenta o iniciar sesión, buscar el juego en la tienda y hacer clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’.

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Luego, selecciona ‘Instalar’, elige la carpeta de destino y espera a que finalice la descarga para ejecutarlo desde tu biblioteca.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Estos títulos se pueden descargar sin pagar, siempre que el usuario tenga una cuenta e inicie sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos hay gratis en Steam para PC

  • Where Winds Meet
  • Arena Breakout: Infinite
  • Heartopia
  • Brawlhalla
  • Aimlabs
  • THE FINALS
  • Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL
  • Diablo IV
  • Bongo Cat
  • Wuthering Waves
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • War Thunder
  • Warframe
  • Delta Force
  • Apex Legends
  • Marvel Rivals
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Counter-Strike 2
Persona sentada frente a una pantalla de computadora jugando videojuegos en Steam con auriculares y mando
Para encontrarlos, basta con buscar el nombre del juego en la tienda y entrar a su ficha oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • PUBG: BATTLEGROUNDS
  • Dota 2
  • NTE: Neverness to Everness
  • Elementallis
  • MotoGP26
  • I Am Cat
  • SAROS
  • Mixtape
  • skate.
  • Enlisted
  • Secret Lab
  • Goose Goose Duck
  • World of Tanks Blitz
  • Star Wars: The Old Republic
  • Stumble Guys
  • World of Tanks
  • Path of Exile
  • Russian Fishing 4
  • The Seven Deadly Sins Origin
  • Supermarket Together
  • Destiny 2
  • Once Human
  • STALCRAFT X
  • Blue Archive
(Dota 2 / Counterstike)
Entre los ejemplos más conocidos en Steam figuran Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe y Apex Legends. (Dota 2 / Counterstike)
  • Geo Guessr Steam Edition
  • Palia: The Royal Highlands
  • Reverse: 1999
  • Crush Crush
  • Dragon Ball: Gekishin Squadra
  • Risk
  • MARVEL SNAP
  • DDRaceNetwork
  • Lost Ark
  • Soulmask
  • My Singing Monsters
  • Star Savior
  • Age of Empires: Definitive Edition
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • Guild Wars 2
  • KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial
  • P5X: Persona5 The Phantom X
  • Revolution Idle
  • Fallout Shelter
  • Fishing Planet
  • Summoners War

Cómo encontrar estos juegos gratis en Steam

Para encontrar estos juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:

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  1. Abre Steam en tu PC o entra al sitio web de Steam e inicia sesión.
  2. En la barra de búsqueda, escribe el nombre del juego y abre su ficha.
  3. Confirma que figure como ‘Free to Play / Juego gratis’ o que aparezca el botón ‘Jugar’ en lugar de un precio.
  4. Haz clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’ para vincularlo a tu cuenta.
  5. Ve a Biblioteca, selecciona el juego y presiona ‘Instalar’ para descargarlo.
  6. (Opcional) En Tienda > Categorías, entra a Free to Play / Gratis para ver solo juegos gratuitos.
Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Una vez que se añaden a la biblioteca, quedan asociados a la cuenta y pueden instalarse cuando el usuario quiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras páginas encontrar juegos gratis para PC

Otras páginas encontrar juegos gratis para PC:

  • Epic Games Store: cada semana suele ofrecer uno o más juegos gratis por tiempo limitado. Debes crear una cuenta, “reclamar” el juego durante la promoción y quedará guardado para siempre en tu biblioteca.
  • Amazon Prime Gaming: si tienes suscripción a Amazon Prime, puedes canjear juegos incluidos sin costo adicional. A veces se agregan a tu cuenta de Amazon Games y otras veces se entregan como claves para plataformas externas.
  • itch.io: es una tienda enfocada en juegos independientes. Hay muchísimos títulos gratuitos y demos; además, con frecuencia aparecen bundles y promociones temporales donde los desarrolladores liberan juegos sin costo.
Una mujer de espaldas con auriculares juega un videojuego de carreras en un setup de PC con tres monitores retroiluminados en morado y azul.
En Epic Games también puedes encontrar juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Microsoft Store / Xbox en PC: desde Windows puedes encontrar juegos free-to-play y contenido gratuito. En algunos casos, también hay pruebas o eventos de “días gratis” vinculados a Xbox en PC.
  • Ubisoft Connect: el lanzador de Ubisoft ofrece algunos juegos free-to-play y, en ocasiones, fines de semana gratis o pruebas temporales de juegos pagos.
  • EA app: la plataforma de Electronic Arts en PC incluye títulos free-to-play y suele habilitar pruebas por tiempo limitado o fines de semana gratuitos en campañas específicas.
  • Battle.net (Blizzard): el launcher de Blizzard reúne sus juegos de PC y ofrece opciones gratuitas (según el catálogo vigente) y eventos con acceso sin costo por tiempo limitado.
  • Riot Games: sus principales juegos son gratuitos y se descargan desde el cliente de Riot. El modelo suele ser free-to-play con compras cosméticas u otros contenidos dentro del juego.

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