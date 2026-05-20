Steam: qué juegos gratis puedo descargar para PC

Steam ofrece varios juegos gratuitos para PC, entre ellos Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals y Warframe, además de otros títulos free-to-play.
Para descargarlos, solo debes abrir Steam en tu computadora (o instalarlo desde su sitio oficial si aún no lo tienes), crear una cuenta o iniciar sesión, buscar el juego en la tienda y hacer clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’.
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Luego, selecciona ‘Instalar’, elige la carpeta de destino y espera a que finalice la descarga para ejecutarlo desde tu biblioteca.
Qué juegos hay gratis en Steam para PC
- Where Winds Meet
- Arena Breakout: Infinite
- Heartopia
- Brawlhalla
- Aimlabs
- THE FINALS
- Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL
- Diablo IV
- Bongo Cat
- Wuthering Waves
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- War Thunder
- Warframe
- Delta Force
- Apex Legends
- Marvel Rivals
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Counter-Strike 2
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Dota 2
- NTE: Neverness to Everness
- Elementallis
- MotoGP26
- I Am Cat
- SAROS
- Mixtape
- skate.
- Enlisted
- Secret Lab
- Goose Goose Duck
- World of Tanks Blitz
- Star Wars: The Old Republic
- Stumble Guys
- World of Tanks
- Path of Exile
- Russian Fishing 4
- The Seven Deadly Sins Origin
- Supermarket Together
- Destiny 2
- Once Human
- STALCRAFT X
- Blue Archive
- Geo Guessr Steam Edition
- Palia: The Royal Highlands
- Reverse: 1999
- Crush Crush
- Dragon Ball: Gekishin Squadra
- Risk
- MARVEL SNAP
- DDRaceNetwork
- Lost Ark
- Soulmask
- My Singing Monsters
- Star Savior
- Age of Empires: Definitive Edition
- IdleOn - The Idle Game RPG
- Guild Wars 2
- KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial
- P5X: Persona5 The Phantom X
- Revolution Idle
- Fallout Shelter
- Fishing Planet
- Summoners War
Cómo encontrar estos juegos gratis en Steam
Para encontrar estos juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:
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- Abre Steam en tu PC o entra al sitio web de Steam e inicia sesión.
- En la barra de búsqueda, escribe el nombre del juego y abre su ficha.
- Confirma que figure como ‘Free to Play / Juego gratis’ o que aparezca el botón ‘Jugar’ en lugar de un precio.
- Haz clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’ para vincularlo a tu cuenta.
- Ve a Biblioteca, selecciona el juego y presiona ‘Instalar’ para descargarlo.
- (Opcional) En Tienda > Categorías, entra a Free to Play / Gratis para ver solo juegos gratuitos.
En qué otras páginas encontrar juegos gratis para PC
Otras páginas encontrar juegos gratis para PC:
- Epic Games Store: cada semana suele ofrecer uno o más juegos gratis por tiempo limitado. Debes crear una cuenta, “reclamar” el juego durante la promoción y quedará guardado para siempre en tu biblioteca.
- Amazon Prime Gaming: si tienes suscripción a Amazon Prime, puedes canjear juegos incluidos sin costo adicional. A veces se agregan a tu cuenta de Amazon Games y otras veces se entregan como claves para plataformas externas.
- itch.io: es una tienda enfocada en juegos independientes. Hay muchísimos títulos gratuitos y demos; además, con frecuencia aparecen bundles y promociones temporales donde los desarrolladores liberan juegos sin costo.
- Microsoft Store / Xbox en PC: desde Windows puedes encontrar juegos free-to-play y contenido gratuito. En algunos casos, también hay pruebas o eventos de “días gratis” vinculados a Xbox en PC.
- Ubisoft Connect: el lanzador de Ubisoft ofrece algunos juegos free-to-play y, en ocasiones, fines de semana gratis o pruebas temporales de juegos pagos.
- EA app: la plataforma de Electronic Arts en PC incluye títulos free-to-play y suele habilitar pruebas por tiempo limitado o fines de semana gratuitos en campañas específicas.
- Battle.net (Blizzard): el launcher de Blizzard reúne sus juegos de PC y ofrece opciones gratuitas (según el catálogo vigente) y eventos con acceso sin costo por tiempo limitado.
- Riot Games: sus principales juegos son gratuitos y se descargan desde el cliente de Riot. El modelo suele ser free-to-play con compras cosméticas u otros contenidos dentro del juego.
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