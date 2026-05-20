Steam: qué juegos gratis puedo descargar para PC

Steam ofrece un catálogo amplio de juegos gratis para PC dentro de su sección Free to Play. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam ofrece varios juegos gratuitos para PC, entre ellos Counter-Strike 2, Dota 2, Marvel Rivals y Warframe, además de otros títulos free-to-play.

Para descargarlos, solo debes abrir Steam en tu computadora (o instalarlo desde su sitio oficial si aún no lo tienes), crear una cuenta o iniciar sesión, buscar el juego en la tienda y hacer clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’.

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Luego, selecciona ‘Instalar’, elige la carpeta de destino y espera a que finalice la descarga para ejecutarlo desde tu biblioteca.

Estos títulos se pueden descargar sin pagar, siempre que el usuario tenga una cuenta e inicie sesión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juegos hay gratis en Steam para PC

Where Winds Meet

Arena Breakout: Infinite

Heartopia

Brawlhalla

Aimlabs

THE FINALS

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

Diablo IV

Bongo Cat

Wuthering Waves

Team Fortress 2

The Sims 4

War Thunder

Warframe

Delta Force

Apex Legends

Marvel Rivals

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Counter-Strike 2

Para encontrarlos, basta con buscar el nombre del juego en la tienda y entrar a su ficha oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PUBG: BATTLEGROUNDS

Dota 2

NTE: Neverness to Everness

Elementallis

MotoGP26

I Am Cat

SAROS

Mixtape

skate.

Enlisted

Secret Lab

Goose Goose Duck

World of Tanks Blitz

Star Wars: The Old Republic

Stumble Guys

World of Tanks

Path of Exile

Russian Fishing 4

The Seven Deadly Sins Origin

Supermarket Together

Destiny 2

Once Human

STALCRAFT X

Blue Archive

Entre los ejemplos más conocidos en Steam figuran Counter-Strike 2, Dota 2, Warframe y Apex Legends. (Dota 2 / Counterstike)

Geo Guessr Steam Edition

Palia: The Royal Highlands

Reverse: 1999

Crush Crush

Dragon Ball: Gekishin Squadra

Risk

MARVEL SNAP

DDRaceNetwork

Lost Ark

Soulmask

My Singing Monsters

Star Savior

Age of Empires: Definitive Edition

IdleOn - The Idle Game RPG

Guild Wars 2

KARDS - El juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial

P5X: Persona5 The Phantom X

Revolution Idle

Fallout Shelter

Fishing Planet

Summoners War

Cómo encontrar estos juegos gratis en Steam

Para encontrar estos juegos gratis en Steam, sigue estos pasos:

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Abre Steam en tu PC o entra al sitio web de Steam e inicia sesión. En la barra de búsqueda, escribe el nombre del juego y abre su ficha. Confirma que figure como ‘Free to Play / Juego gratis’ o que aparezca el botón ‘Jugar’ en lugar de un precio. Haz clic en ‘Jugar’ o ‘Añadir a la biblioteca’ para vincularlo a tu cuenta. Ve a Biblioteca, selecciona el juego y presiona ‘Instalar’ para descargarlo. (Opcional) En Tienda > Categorías, entra a Free to Play / Gratis para ver solo juegos gratuitos.

Una vez que se añaden a la biblioteca, quedan asociados a la cuenta y pueden instalarse cuando el usuario quiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otras páginas encontrar juegos gratis para PC

Otras páginas encontrar juegos gratis para PC:

Epic Games Store: cada semana suele ofrecer uno o más juegos gratis por tiempo limitado. Debes crear una cuenta, “reclamar” el juego durante la promoción y quedará guardado para siempre en tu biblioteca.

Amazon Prime Gaming: si tienes suscripción a Amazon Prime, puedes canjear juegos incluidos sin costo adicional. A veces se agregan a tu cuenta de Amazon Games y otras veces se entregan como claves para plataformas externas.

itch.io: es una tienda enfocada en juegos independientes. Hay muchísimos títulos gratuitos y demos; además, con frecuencia aparecen bundles y promociones temporales donde los desarrolladores liberan juegos sin costo.

En Epic Games también puedes encontrar juegos gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft Store / Xbox en PC: desde Windows puedes encontrar juegos free-to-play y contenido gratuito. En algunos casos, también hay pruebas o eventos de “días gratis” vinculados a Xbox en PC.

Ubisoft Connect: el lanzador de Ubisoft ofrece algunos juegos free-to-play y, en ocasiones, fines de semana gratis o pruebas temporales de juegos pagos.

EA app: la plataforma de Electronic Arts en PC incluye títulos free-to-play y suele habilitar pruebas por tiempo limitado o fines de semana gratuitos en campañas específicas.

Battle.net (Blizzard): el launcher de Blizzard reúne sus juegos de PC y ofrece opciones gratuitas (según el catálogo vigente) y eventos con acceso sin costo por tiempo limitado.

Riot Games: sus principales juegos son gratuitos y se descargan desde el cliente de Riot. El modelo suele ser free-to-play con compras cosméticas u otros contenidos dentro del juego.