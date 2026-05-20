Regresa este botón a tu teclado: Microsoft cambia el plan de Copilot en Windows

La nueva actualización de Windows 11 permite reasignar la tecla Copilot para funciones personalizadas, rompiendo su exclusividad con la inteligencia artificial de Microsoft.(Microsoft)

La llegada de la tecla Copilot a los teclados de computadores con Windows 11 marcó una novedad en el diseño de hardware. Desde principios de 2024, numerosos fabricantes comenzaron a lanzar dispositivos con este botón dedicado, pensado originalmente como acceso directo a la inteligencia artificial de Microsoft, Copilot. Pero ahora todo volverá a ser como antes.

Ante las criticas por parte de los usuarios, la empresa decidió quitar la exclusividad a esta tecla, para que cada uno le asigne una acción personalizada a este botón.

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Qué cambia con la tecla Copilot en Windows 11

Hasta hace poco, la tecla Copilot estaba vinculada de forma exclusiva a lanzar el asistente de inteligencia artificial de Microsoft. Esta situación generó incomodidad en parte de los usuarios, sobre todo entre quienes dependían del botón tradicional de menú contextual o el Ctrl derecho para atajos de accesibilidad o flujos de trabajo específicos.

Muchos equipos sustituyeron estos botones por el acceso dedicado a Copilot, alterando la experiencia habitual de uso.

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La personalización de la tecla Copilot en Windows 11 se activa desde la configuración del sistema, facilitando la adaptación del teclado a necesidades individuales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

A partir de la actualización anunciada para Windows 11, la empresa permitirá que la tecla Copilot deje de estar atada únicamente al asistente de IA. Los usuarios podrán reasignarla desde la configuración del sistema para que active otras funciones, aplicaciones o herramientas. El cambio está disponible en la ruta Configuración > Bluetooth y dispositivos > Teclado.

Este ajuste no implica la eliminación de Copilot ni la desaparición física de la tecla en los teclados. Lo que cambia es la obligación de usarla solo para la IA de Microsoft: ahora se transforma en un acceso que puede adaptarse a las necesidades de cada persona. Así, se amplía el control del usuario sobre el hardware de su dispositivo.

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Opciones actuales y futuras para personalizar la tecla Copilot

Por el momento, la personalización oficial que Microsoft sumará con la actualización de Windows 11 permite reasignar la tecla Copilot para que funcione como el botón de menú contextual o como Ctrl derecho.

Esto facilita la vida de quienes perdieron esos accesos con la llegada del nuevo botón y necesitan recuperarlos para mantener sus atajos, flujos de trabajo o soluciones de accesibilidad.

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El cambio en la tecla Copilot amplía el control del usuario sobre el hardware, sin eliminar la presencia física del botón en los teclados de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa reconoce que la reasignación puede tener algunas limitaciones. Por ejemplo, si se remapea la tecla Copilot a Ctrl derecho, ciertas combinaciones de teclas que requieren usar la tecla Shift izquierda junto al nuevo Ctrl derecho podrían no funcionar del todo bien en todos los teclados. En esos casos, se recomienda emplear la tecla Shift derecha para esos atajos.

El futuro de la personalización de la tecla Copilot todavía está en desarrollo. Microsoft no ha detallado con exactitud si permitirá asignar cualquier tipo de función, macro o acceso directo, ni si los usuarios podrán mapear la tecla a aplicaciones de terceros o scripts personalizados.

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Lo más probable es que el despliegue de nuevas opciones sea gradual, comenzando en los dispositivos más recientes y luego extendiéndose a modelos ya existentes mediante actualizaciones del sistema operativo.

Cuál es el impacto en los usuarios y fabricantes

El comportamiento de la tecla Copilot no será idéntico en todos los dispositivos. Las opciones de configuración pueden variar dependiendo del fabricante, la versión del firmware del teclado y el modelo de hardware.

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Microsoft advierte de posibles limitaciones al remapear la tecla Copilot, especialmente en combinaciones con Shift y Ctrl derecho en ciertos teclados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos equipos podrían ofrecer opciones adicionales para la gestión del botón, mientras que otros dependerán solo de la configuración de Windows.

Microsoft recomienda que, si el dispositivo incluye su propio sistema para remapear la tecla Copilot, se opte por usar solo uno de los métodos para evitar conflictos. Además, la compañía continúa trabajando para que la experiencia sea lo más uniforme posible en el ecosistema de dispositivos con Windows 11.

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Para quienes deseen seguir las últimas novedades sobre compatibilidad y actualizaciones, Microsoft sugiere consultar la documentación oficial de soporte del fabricante del equipo y el historial de versiones de Windows 11. También ofrece canales de retroalimentación directa, como el Windows Feedback Hub o el Disability Answer Desk, para recoger sugerencias y resolver dudas.