Estados Unidos

Demis Hassabis pronosticó que la inteligencia artificial llegará al nivel del razonamiento humano en 2029

En un encuentro posterior a la keynote del Google I/O 2026, que Infobae presenció en Mountain View, el CEO de Google DeepMind comparó la transformación que viene con 100 revoluciones industriales

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Hombre calvo con gafas y traje oscuro sentado en silla, gesticulando con ambas manos, junto a mesa con botellas azules y pantalla de fondo
Demis Hassabis estima que la inteligencia artificial general llegará alrededor de 2029 según sus proyecciones en Google I/O 2026 (Opy Morales)

(Desde Mountain View, California) En una conversación pública con el periodista Mike Allen frente a los asistentes de Google I/O 2026, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y responsable de la investigación científica de la compañía, dijo lo que ningún ejecutivo de su escala se anima a decir tan claro. La inteligencia artificial general, la que iguala el razonamiento humano, llegará “alrededor de 2029, más o menos un año”. Esa es su estimación, dada en voz alta, en escenario, ante periodistas y desarrolladores.

La inteligencia artificial general, conocida por su sigla en inglés AGI, es un concepto distinto al de la inteligencia artificial que el usuario ya conoce. La que existe hoy, como Gemini o ChatGPT, sabe hacer muy bien tareas específicas: redactar, traducir, programar, analizar imágenes. La AGI sería otra cosa. Una inteligencia artificial capaz de aprender cualquier cosa, resolver problemas nuevos sin entrenamiento previo, hacer ciencia, tener creatividad propia. Es lo que en la jerga del sector se considera el verdadero salto, el que cambiaría el modo en que funcionan el trabajo, la investigación y, según muchos, la sociedad entera.

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Lo que Hassabis dijo en escenario y nadie más se anima a fechar

Hassabis no es un voluntarista. Lleva décadas trabajando en este tema, fundó DeepMind en 2010 y recibió el Premio Nobel de Química por AlphaFold, el sistema con el que su equipo resolvió, usando inteligencia artificial, un problema que la biología llevaba más de medio siglo sin resolver: cómo predecir la forma tridimensional de las proteínas. Cuando alguien con ese recorrido pone fecha, no es un eslogan Es una proyección de quien conoce su propia investigación desde adentro.

Dos hombres calvos sentados en sillones negros dialogan frente a una pantalla con la palabra 'Dialogu' y botellas azules sobre una mesa auxiliar
A diferencia de los sistemas actuales como Gemini y ChatGPT, la AGI podrá aprender cualquier cosa y resolver problemas sin entrenamiento previo (Opy Morales)

“Creo que estamos a solo unos años de la versión completa de eso”, dijo sobre la AGI. Y agregó: “He estado diciendo últimamente alrededor de 2029, más o menos un año; creo que es una estimación razonable de lo que estoy viendo ahora”. La frase importa porque coincide con una afirmación de Sundar Pichai, CEO de Google, que esta semana habló de estar “en las laderas iniciales” del cambio que viene. Hassabis lo retomó en su conversación con Allen y tradujo esa intuición en un número.

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Su definición de cuándo sabremos que la AGI llegó

Para Hassabis, la AGI no es un cartel que se enciende un día. Es un proceso gradual, pero con un punto de quiebre. Y tiene en mente un test concreto para saber cuándo se cruzó esa línea. Lo llamó “test de Einstein”.

La idea es así: si a un modelo de inteligencia artificial se le da todo el conocimiento del mundo hasta 1901, ¿podría llegar por sí mismo a la teoría de la relatividad especial que Einstein publicó en 1905? ¿Podría hacer ese salto creativo, ese descubrimiento que ningún otro físico de la época había hecho con los mismos datos disponibles?

Dos hombres sentados en sillas negras en un escenario frente a una pantalla oscura con letras blancas grandes "alogues". Uno gesticula con las manos mientras habla
Hassabis propone, ante Mike Allen, el ‘test de Einstein’ como la prueba definitiva para determinar la llegada de la inteligencia artificial general (Opy Morales)

“Es realmente difícil, pero no veo por qué en el futuro no podrían hacerlo”, dijo Hassabis. Esa capacidad de hacer un descubrimiento original, no de procesar información que ya existe, sino de generar una idea que antes no estaba, es lo que él considera la prueba de fuego.

Cien veces la Revolución Industrial, según él

Sobre el tamaño del cambio que viene, Hassabis fue directo. Dijo que la inteligencia artificial va a tener un impacto “diez veces el de la Revolución Industrial, tal vez diez veces más rápido”. Y agregó que esa estimación probablemente quede corta. “Se podría pensar como cien veces la Revolución Industrial. Tal vez sea una subestimación”.

La Revolución Industrial cambió todo: el trabajo, las ciudades, la educación, la vida familiar. Tardó más de un siglo en desplegarse. Hassabis dice que esto va a ser más profundo y va a ocurrir mucho más rápido. Cada década, según él, equivaldrá a un siglo de los anteriores.

El optimista cauto y su advertencia

El CEO de DeepMind advierte sobre la necesidad de desacelerar el ritmo frenético en Silicon Valley para pensar las verdaderas implicaciones de la inteligencia artificial REUTERS/Manuel Orbegozo
El CEO de DeepMind advierte sobre la necesidad de desacelerar el ritmo frenético en Silicon Valley para pensar las verdaderas implicaciones de la inteligencia artificial REUTERS/Manuel Orbegozo

Hassabis se define como “optimista cauto”. Cree que los beneficios de la inteligencia artificial van a superar con creces a los riesgos, pero solo si la industria se da tiempo para hacer las cosas bien. “Estamos hablando de los próximos cien o mil años de florecimiento humano si lo hacemos bien”, afirmó.

Y lanzó una advertencia que contrastó con el resto del evento, donde todos los discursos celebraron la velocidad. Dijo que la energía frenética del Valle del Silicio “no es propicia para pensar profundamente en problemas difíciles durante mucho tiempo”. Y dejó una frase que vale la pena releer: “Si vas a 100 millas por hora en la dirección equivocada, es peor que quedarte quieto un momento para pensar la dirección”.

Esa frase, dicha por el responsable de la investigación de inteligencia artificial de Google, en un evento donde la propia Google anunció más velocidad y más inversión que nunca, es el contrapunto que ningún otro orador se animó a poner sobre la mesa. La industria corre. Hassabis le pide que mire bien hacia dónde.

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