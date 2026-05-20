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Microsoft lanza una actualización urgente en Windows 11 para arreglar aplicaciones que dejaron de funcionar

Los parches de emergencia para Windows 11 comenzarán a llegar de forma general durante las próximas semanas mediante Windows Update

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Microsoft estaría haciendo un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11.
Microsoft lanza nueva actualización para corregie errores en Windows 11.

Microsoft comenzó a desplegar una actualización urgente para Windows 11 con el objetivo de corregir varios errores críticos que estaban afectando el funcionamiento normal de aplicaciones y componentes clave del sistema operativo. La compañía busca solucionar problemas que provocaban desde cortes inesperados de audio hasta bloqueos que impedían abrir programas en miles de computadoras.

Las correcciones ya fueron incorporadas en nuevas compilaciones distribuidas dentro del canal Release Preview de Windows 11. Microsoft liberó específicamente las versiones 26100.8521 y 26200.8521 para las ramas 24H2 y 25H2 del sistema operativo.

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El movimiento llega después de que numerosos usuarios reportaran fallos relacionados con el sonido del sistema y con el Servicio de Notificaciones Push de Windows, un componente fundamental para el funcionamiento de distintas aplicaciones.

Microsoft busca optimizar el rendimiento de Windows 11 y mejorar las aplicaciones que dan fallo.
Microsoft busca optimizar el rendimiento de Windows 11 y mejorar las aplicaciones que dan fallo.

Los dos fallos más importantes

Según la información técnica publicada por Microsoft, uno de los errores más graves provocaba que el volumen del sistema se silenciara automáticamente en determinados dispositivos. El problema afectaba la experiencia multimedia y aparecía de forma aleatoria mientras los usuarios realizaban tareas cotidianas, reproducían contenido o utilizaban aplicaciones de comunicación.

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La segunda corrección apunta a un fallo dentro del Servicio de Notificaciones Push de Windows, también conocido como WPN. Este componente es el encargado de gestionar alertas, notificaciones y distintos procesos internos relacionados con aplicaciones del sistema y programas de terceros.

Cuando el servicio fallaba, el problema no solo impedía recibir notificaciones, sino que además generaba un efecto en cadena que bloqueaba la apertura de varias aplicaciones importantes dentro de Windows 11. La situación obligó a Microsoft a acelerar el despliegue de una solución antes de la llegada de las actualizaciones mensuales habituales.

Un monitor negro muestra el Panel de Control de Windows 11. Un teclado y un ratón oscuros descansan sobre un escritorio de madera clara.
Microsoft viene corriendo varios errores en las aplicaciones de Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejoras relacionadas con inteligencia artificial y rendimiento

Además de los errores críticos, Microsoft aprovechó la actualización para introducir otras optimizaciones orientadas al rendimiento general del sistema. Entre ellas aparecen mejoras vinculadas a funciones de inteligencia artificial integradas en Windows 11.

La compañía explicó que realizó cambios dentro del Administrador de Tareas para ofrecer un monitoreo más preciso de las NPU, las Unidades de Procesamiento Neural utilizadas en tareas relacionadas con IA.

Estas unidades comenzaron a ganar protagonismo con la llegada de computadoras preparadas para ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente desde el hardware local.

Microsoft también incorporó optimizaciones para la herramienta de lupa del sistema operativo y correcciones relacionadas con la estabilidad de los fondos de pantalla. A esto se suman mejoras en funciones de conectividad de audio y en el uso compartido de sonido entre dispositivos compatibles.

Logotipos de Windows 11 y Windows Update en una superposición semitransparente sobre una interfaz de usuario borrosa de Windows 11 en tonos azules.
La imagen presenta los logotipos de Windows 11 y Windows Update en una interfaz moderna y transparente, simbolizando la constante evolución y seguridad del sistema operativo de Microsoft. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo llegará la actualización para todos

Por ahora, las nuevas compilaciones están disponibles principalmente dentro de los canales de prueba de Windows. Sin embargo, Microsoft confirmó que todas estas correcciones formarán parte de las actualizaciones generales previstas para mayo de 2026.

La empresa planea distribuir los parches opcionales durante la última semana del mes antes de su despliegue obligatorio global. Como ocurre habitualmente con Windows 11, las actualizaciones terminarán instalándose automáticamente en los equipos compatibles.

La fecha límite prevista para el despliegue masivo es el próximo martes 9 de junio, día en el que Microsoft realizará su tradicional Patch Tuesday, el evento mensual en el que publica actualizaciones de seguridad y estabilidad para Windows.

Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11 y Windows 10.
Microsoft lanza actualizaciones urgentes de seguridad para Windows 11.

Las actualizaciones siguen siendo un arma de doble filo

El episodio vuelve a poner en evidencia uno de los problemas más frecuentes dentro del ecosistema Windows: la dificultad de introducir nuevas funciones sin generar errores secundarios.

Las actualizaciones mensuales suelen incorporar mejoras de rendimiento, nuevas herramientas y funciones adicionales, pero también pueden provocar fallos inesperados en determinadas configuraciones de hardware o software.

En este caso, los errores afectaron tareas básicas y aplicaciones de uso cotidiano, lo que incrementó la presión sobre Microsoft para liberar una solución rápida.

La compañía recomienda a los usuarios revisar manualmente el menú de Windows Update durante las próximas semanas, especialmente si el equipo presenta problemas de sonido, bloqueos de aplicaciones o errores relacionados con notificaciones.

Con esta actualización urgente, Microsoft intenta estabilizar nuevamente Windows 11 antes de continuar avanzando con futuras funciones centradas en inteligencia artificial y productividad dentro de su sistema operativo.

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