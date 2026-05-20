Bill Gates, cofundador de Microsoft, define el futuro de su riqueza y sorprende con su política de herencia

El propio Gates ha insistido en que nunca tuvo como objetivo principal la acumulación de dinero. (Europa Press)

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha vuelto a marcar la agenda pública al revelar cómo planea gestionar su fortuna y cuál será el destino de su herencia. A pesar de figurar durante años entre las mayores fortunas del mundo, Gates ha dejado claro que sus tres hijos no recibirán la mayor parte de su patrimonio.

El empresario sostiene que su riqueza debe tener un retorno hacia la sociedad, sorprendiendo a muchos con una postura que desafía la tradición de transmisión de grandes herencias familiares.

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Bill Gates y su sorprendente política de herencia millonaria

A lo largo de su trayectoria, Bill Gates se ha convertido en un símbolo de éxito empresarial y acumulación de riqueza. Sin embargo, el propio Gates ha insistido en que nunca tuvo como objetivo principal la acumulación de dinero. Su visión sobre el legado económico difiere de la mayoría de los grandes empresarios.

El empresario sostiene que su riqueza debe tener un retorno hacia la sociedad. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Gates expresó en el pódcast On Purpose de Jay Shetty que no planea transferir su fortuna a sus hijos, argumentando: “No dejaré el dinero a mis hijos, creo que fortunas como la mía tienen que tener un retorno con la sociedad”.

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Esta convicción ha sido reafirmada públicamente en diferentes espacios. En una entrevista reciente en Figuring Out With Raj Shamani, Gates volvió a señalar que sus descendientes no heredarán la mayor parte de su riqueza. El motivo, según explicó, es una decisión personal basada en sus principios: “Decidí que no les haría ningún favor dejándoles una gran fortuna”.

La fortuna de Gates, que supera los 108.000 millones de dólares, será distribuida en gran parte a causas sociales a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Solo una fracción mínima, menos del 1% de su patrimonio, quedará reservada para sus hijos.

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Bill Gates, cofundador de Microsoft. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El impacto de la filantropía en la herencia de Bill Gates

La Fundación Bill y Melinda Gates ha sido el principal vehículo para canalizar las donaciones del magnate. Tanto Gates como su expareja han destinado miles de millones de dólares a proyectos relacionados con salud, educación y desarrollo social en diferentes partes del mundo.

Esta estrategia de donación no solo responde a una visión filantrópica, sino que también define el modo en que la riqueza familiar será gestionada a largo plazo.

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Bill Gates ha señalado en reiteradas ocasiones que la acumulación de capital adquiere sentido cuando puede generar un impacto positivo en la sociedad. La decisión de restringir la herencia a sus hijos está alineada con su creencia de que las grandes fortunas deben tener una función social, más allá del beneficio exclusivo de los descendientes directos.

Los hijos de Bill Gates, Jennifer, Rory, y Phoebe Gates, mantienen perfiles relativamente bajos, a pesar de ser parte de una de las familias más conocidas en el mundo de la tecnología y la filantropía. (Melinda Gates)

Educación y autonomía para los hijos de Gates

La postura de Gates sobre la herencia está directamente relacionada con el tipo de educación y oportunidades que ha procurado para sus hijos. Según relató, su prioridad ha sido garantizarles una formación sólida y un ambiente que fomente el desarrollo de sus talentos individuales.

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Gates ha explicado: “No les pido que dirijan Microsoft. Quiero darles la oportunidad de tener sus propias ganancias y éxito”.

Para Gates, el verdadero legado es brindar herramientas y valores que permitan a sus hijos construirse un camino propio, sin depender del capital familiar. El acceso a una vida cómoda está asegurado, pero la expectativa de recibir la totalidad del patrimonio ha sido descartada desde el inicio.

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FILE PHOTO: Bill Gates in January 2026 at the annual World Economic Forum meeting in Davos, Switzerland. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Este enfoque busca evitar que la riqueza heredada condicione el desarrollo personal y profesional de la siguiente generación. Gates considera que el mejor apoyo que puede ofrecerles es la posibilidad de crecer y triunfar en base a sus propios méritos.

La visión de Gates sobre la riqueza personal y la herencia se ha convertido en un referente para la discusión pública sobre responsabilidad social y distribución de grandes patrimonios.

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Su planteo desafía la noción tradicional de acumulación y transferencia de fortunas familiares, situando en el centro la idea de retorno social. Para Gates, el éxito financiero solo se justifica plenamente cuando contribuye a mejorar la vida de otros y a resolver desafíos globales.