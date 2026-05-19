La IA eliminaría millones de empleos: cuáles son y por qué, según la IA de Microsoft

Los trabajos que hoy parecen estables y que la inteligencia artificial ya está empujando hacia un cambio mucho más profundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceleración de la inteligencia artificial reconfigura el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. Millones de empleos están bajo amenaza de desaparecer o sufrir transformaciones profundas debido al avance de sistemas inteligentes, según las capacidades actuales de la IA de Microsoft y referentes tecnológicos internacionales. El impacto de la automatización es uno de los temas de mayor urgencia para gobiernos, empresas y trabajadores de todo el mundo.

La pregunta central que se plantean los analistas es qué tareas y profesiones corren más riesgo de ser reemplazadas por máquinas. La automatización no solo afecta a trabajos manuales, también a actividades intelectuales que hasta hace poco parecían fuera del alcance de un algoritmo. La transformación digital exige una revisión profunda de la educación y las habilidades demandadas en el mercado laboral.

PUBLICIDAD

Cuáles son los trabajos que podrían desaparecer

La IA no elimina oficios de un día para otro, pero reduce de forma significativa la necesidad de intervención humana en muchas áreas. Según el análisis de Microsoft Copilot, los empleos más expuestos a la automatización se agrupan en cinco grandes campos:

La lista de empleos que la inteligencia artificial podría transformar antes de lo esperado y las señales ya visibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tareas administrativas y de oficina

PUBLICIDAD

Digitadores y operadores de data entry : la IA procesa documentos y extrae información con precisión, reduciendo la demanda de trabajadores dedicados a la captura y manejo rutinario de datos.

Asistentes administrativos: la programación de reuniones, organización de archivos y respuesta a correos estándar puede ser gestionada por plataformas inteligentes.

Atención al cliente y soporte

Operadores de call center : los asistentes virtuales y chatbots gestionan consultas simples y cada vez más complejas, desplazando a trabajadores humanos en centros de atención telefónica.

Soporte técnico básico: algoritmos especializados diagnostican y resuelven problemas comunes, guiando a los usuarios sin intervención humana.

Medios y generación de contenido

PUBLICIDAD

Redactores de noticias rutinarias : informes financieros, resultados deportivos y notas de mercado ya se producen de forma automática en grandes medios mediante sistemas de IA.

Traductores básicos: la traducción automática alcanza niveles altos de calidad en textos generales, limitando el espacio para traductores humanos en tareas estándar.

Transporte y logística

Conductores de transporte repetitivo : camiones de larga distancia, taxis y repartidores son sectores donde la conducción autónoma avanza con rapidez.

Empleados de inventario y almacén: robots e IA gestionan el stock y la movilización de mercancías, optimizando tiempos y reduciendo errores.

Digitadores, asistentes, operadores, redactores y analistas básicos figuran entre los perfiles más expuestos, en un mercado laboral que cambia a gran velocidad por decisiones tecnológicas que ya están en marcha - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finanzas y servicios

PUBLICIDAD

Analistas de datos financieros básicos : algoritmos detectan patrones y realizan predicciones más rápido que humanos en tareas repetitivas.

Cajeros bancarios: la digitalización y la automatización han acelerado la desaparición de este puesto en sucursales físicas.

Profesiones tradicionales bajo presión

El riesgo de automatización no se limita a trabajos considerados rutinarios. Voces influyentes en el sector tecnológico, como la de Elon Musk, han advertido que la IA podría superar a especialistas en áreas tradicionalmente seguras, como la medicina y el derecho. Sistemas quirúrgicos robotizados y plataformas de diagnóstico automatizado muestran resultados prometedores en hospitales, lo que podría reducir la necesidad de cirujanos humanos para procedimientos complejos.

En el ámbito legal, la automatización de la revisión de documentos, la redacción de contratos y la asesoría básica se perfila como una tendencia en ascenso. La IA puede gestionar litigios menores y análisis de información jurídica con rapidez y eficiencia, mientras que los abogados humanos quedarían reservados a casos complejos donde la creatividad y el juicio ético sean indispensables.

PUBLICIDAD

También aparecen en la lista de oficios vulnerables los intérpretes, traductores, editores, escritores, empleados administrativos y agentes de atención al cliente. La generación automática de textos, informes y respuestas personalizadas ejemplifica cómo la IA absorbe funciones antes realizadas por personas.

¿Qué trabajos muestran mayor resistencia?

A pesar del avance de la automatización, existen áreas donde la intervención humana sigue siendo imprescindible. Bill Gates ha destacado que el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética requieren creatividad, intuición y toma de decisiones bajo presión, capacidades que la IA aún no puede replicar completamente.

PUBLICIDAD

El futuro del empleo pasa por la redefinición de competencias y la identificación de funciones complementarias a la IA. Las personas que apuesten por áreas que exijan creatividad, pensamiento crítico y capacidades interpersonales tendrán mejores perspectivas en el escenario laboral digital.