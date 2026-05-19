Tecno

La IA eliminaría millones de empleos: cuáles son y por qué, según la IA de Microsoft

La automatización ya no amenaza solo tareas repetitivas, también presiona oficios administrativos, creativos y profesionales, mientras empresas y expertos advierten que la adaptación será decisiva

Guardar
Google icon
Un joven con expresión triste, llorando, sostiene una carta de despido y una caja con objetos personales en una oficina moderna. Robots humanoides trabajan en escritorios a su alrededor.
Los trabajos que hoy parecen estables y que la inteligencia artificial ya está empujando hacia un cambio mucho más profundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceleración de la inteligencia artificial reconfigura el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. Millones de empleos están bajo amenaza de desaparecer o sufrir transformaciones profundas debido al avance de sistemas inteligentes, según las capacidades actuales de la IA de Microsoft y referentes tecnológicos internacionales. El impacto de la automatización es uno de los temas de mayor urgencia para gobiernos, empresas y trabajadores de todo el mundo.

La pregunta central que se plantean los analistas es qué tareas y profesiones corren más riesgo de ser reemplazadas por máquinas. La automatización no solo afecta a trabajos manuales, también a actividades intelectuales que hasta hace poco parecían fuera del alcance de un algoritmo. La transformación digital exige una revisión profunda de la educación y las habilidades demandadas en el mercado laboral.

PUBLICIDAD

Cuáles son los trabajos que podrían desaparecer

La IA no elimina oficios de un día para otro, pero reduce de forma significativa la necesidad de intervención humana en muchas áreas. Según el análisis de Microsoft Copilot, los empleos más expuestos a la automatización se agrupan en cinco grandes campos:

Un hombre colombiano de mediana edad lleva una caja con sus pertenencias en una oficina moderna, mirando a un robot humanoide blanco que teclea en un ordenador.
La lista de empleos que la inteligencia artificial podría transformar antes de lo esperado y las señales ya visibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tareas administrativas y de oficina

PUBLICIDAD

  • Digitadores y operadores de data entry: la IA procesa documentos y extrae información con precisión, reduciendo la demanda de trabajadores dedicados a la captura y manejo rutinario de datos.
  • Asistentes administrativos: la programación de reuniones, organización de archivos y respuesta a correos estándar puede ser gestionada por plataformas inteligentes.

Atención al cliente y soporte

  • Operadores de call center: los asistentes virtuales y chatbots gestionan consultas simples y cada vez más complejas, desplazando a trabajadores humanos en centros de atención telefónica.
  • Soporte técnico básico: algoritmos especializados diagnostican y resuelven problemas comunes, guiando a los usuarios sin intervención humana.

Medios y generación de contenido

  • Redactores de noticias rutinarias: informes financieros, resultados deportivos y notas de mercado ya se producen de forma automática en grandes medios mediante sistemas de IA.
  • Traductores básicos: la traducción automática alcanza niveles altos de calidad en textos generales, limitando el espacio para traductores humanos en tareas estándar.

Transporte y logística

  • Conductores de transporte repetitivo: camiones de larga distancia, taxis y repartidores son sectores donde la conducción autónoma avanza con rapidez.
  • Empleados de inventario y almacén: robots e IA gestionan el stock y la movilización de mercancías, optimizando tiempos y reduciendo errores.
Hombre con camisa azul, expresión triste, sujetando una carta de despido y una caja con una planta y foto. Robots humanoides trabajan en escritorios de oficina.
Digitadores, asistentes, operadores, redactores y analistas básicos figuran entre los perfiles más expuestos, en un mercado laboral que cambia a gran velocidad por decisiones tecnológicas que ya están en marcha - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finanzas y servicios

  • Analistas de datos financieros básicos: algoritmos detectan patrones y realizan predicciones más rápido que humanos en tareas repetitivas.
  • Cajeros bancarios: la digitalización y la automatización han acelerado la desaparición de este puesto en sucursales físicas.

Profesiones tradicionales bajo presión

El riesgo de automatización no se limita a trabajos considerados rutinarios. Voces influyentes en el sector tecnológico, como la de Elon Musk, han advertido que la IA podría superar a especialistas en áreas tradicionalmente seguras, como la medicina y el derecho. Sistemas quirúrgicos robotizados y plataformas de diagnóstico automatizado muestran resultados prometedores en hospitales, lo que podría reducir la necesidad de cirujanos humanos para procedimientos complejos.

En el ámbito legal, la automatización de la revisión de documentos, la redacción de contratos y la asesoría básica se perfila como una tendencia en ascenso. La IA puede gestionar litigios menores y análisis de información jurídica con rapidez y eficiencia, mientras que los abogados humanos quedarían reservados a casos complejos donde la creatividad y el juicio ético sean indispensables.

También aparecen en la lista de oficios vulnerables los intérpretes, traductores, editores, escritores, empleados administrativos y agentes de atención al cliente. La generación automática de textos, informes y respuestas personalizadas ejemplifica cómo la IA absorbe funciones antes realizadas por personas.

¿Qué trabajos muestran mayor resistencia?

A pesar del avance de la automatización, existen áreas donde la intervención humana sigue siendo imprescindible. Bill Gates ha destacado que el desarrollo de software, la investigación científica y la industria energética requieren creatividad, intuición y toma de decisiones bajo presión, capacidades que la IA aún no puede replicar completamente.

El futuro del empleo pasa por la redefinición de competencias y la identificación de funciones complementarias a la IA. Las personas que apuesten por áreas que exijan creatividad, pensamiento crítico y capacidades interpersonales tendrán mejores perspectivas en el escenario laboral digital.

Temas Relacionados

DesempleoMicrosoftIACopilotTrabajoTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Google lanza una iniciativa gratuita para enseñar IA a millones de docentes: así puedes acceder

La nueva plataforma de Google permitirá que docentes aprendan a usar IA para personalizar clases, automatizar tareas y crear materiales educativos interactivos

Google lanza una iniciativa gratuita para enseñar IA a millones de docentes: así puedes acceder

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

La actualización del análisis estadístico realizado por Opta muestra un panorama crítico para uno de los equipos, que deberá ganar en la última jornada y esperar otros resultados para evitar la pérdida de categoría

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 19 de mayo

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 19 de mayo

Llega Summit IA Human Future 2026: la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

Reunirá a expertos de la tecnología, la innovación y la comunicación este miércoles 20 de mayo en Montevideo. Los máximos referentes del sector compartirán experiencias y herramientas para adaptarse a escenarios de cambio constante

Llega Summit IA Human Future 2026: la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

HDMI vs. HDMI ARC: cómo identificarlos y qué los hace distintos

La confusión suele surgir al ver en la parte trasera del televisor varios puertos similares, algunos etiquetados solo con números y otros acompañados de siglas

HDMI vs. HDMI ARC: cómo identificarlos y qué los hace distintos

DEPORTES

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

“Sólo y maltratado”: la revelación sobre Mbappé en medio de la crisis interna que atraviesa el Real Madrid

Los detalles de la oferta de la Roma para retener a Dybala y el rol de Leandro Paredes en su posible llegada a Boca Juniors

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Canadá tras su mejor resultado en la Fórmula 1: días y horarios de toda la actividad

Autodisciplina, gimnasio en casa y ética de trabajo: la rutina que mantiene a Cristiano Ronaldo en la élite mundial

TELESHOW

Wanda Nara contó cómo está su relación con Martín Migueles en medio de rumores de reconciliación

Wanda Nara contó cómo está su relación con Martín Migueles en medio de rumores de reconciliación

La palabra de Mirtha Legrand al ganar un nuevo Martín Fierro: “Voy a ser centenaria y voy a seguir viniendo”

Lo que no se vio de los Martín Fierro: de la caída de La Barby hasta la ironía de Yanina Latorre ante el discurso de Wanda

Los momentos más brillantes del Martín Fierro 2026: homenajes, lágrimas y momentos de reivindicación en la gran noche de la TV

Leonardo Sbaraglia, protagonista del nuevo film de Pedro Almodóvar: “Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás”

INFOBAE AMÉRICA

Así es “Walter”, el robot albañil británico operado por una sola persona que promete realizar el trabajo de varios trabajadores

Así es “Walter”, el robot albañil británico operado por una sola persona que promete realizar el trabajo de varios trabajadores

‘Summit IA: Human Future’ en Montevideo ante el avance de inteligencia artificial: “Podemos mirar la ola o surfearla”

Fernando Pessoa, escritor portugués: “Sentir hoy lo mismo que ayer no es sentir, es recordar lo que se sintió”

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas

El Congo elevó a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país