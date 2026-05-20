Estos son los nuevos detalles revelados del Galaxy S27 Pro

El Galaxy S27 Pro se posicionará entre las versiones base y Ultra, consolidando una línea de cuatro modelos en la serie S27. (Imagen referencial/Reuters)

Samsung prepara una renovación importante para su línea de smartphones insignia con la llegada de la serie Galaxy S27. Entre las novedades más relevantes, se destaca la inminente aparición de un modelo intermedio: el Galaxy S27 Pro. Diversas filtraciones publicadas por medios asiáticos y portales especializados anticipan las principales características y el lugar que ocupará este dispositivo dentro del ecosistema de la marca.

Un nuevo formato para la gama alta

Según un reporte del portal surcoreano ET News, replicado por Android Authority, el Galaxy S27 Pro se ubicará entre la versión base y la Plus en cuanto a tamaño, pero mantendrá buena parte de las especificaciones técnicas del modelo Ultra. En concreto, el nuevo teléfono contaría con una pantalla de 6,47 pulgadas, situándose por encima del S27 estándar (6,3”) y por debajo de las variantes Plus (6,7”) y Ultra (6,9”).

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Esta nueva dimensión supone una apuesta inédita para la serie, que hasta ahora no ofrecía un modelo con esas proporciones. Este movimiento recuerda a la estrategia de Apple con sus modelos Pro y Pro Max, y marcaría la consolidación de una alineación de cuatro móviles principales en la gama alta del fabricante coreano, tras intentos previos que no prosperaron.

Filtraciones apuntan a que el S27 Pro contará con una pantalla de 6,47 pulgadas y procesador de gama alta. (Reuters)

Especificaciones cercanas a la versión Ultra

Las filtraciones sugieren que el Galaxy S27 Pro integrará el mismo procesador Qualcomm Snapdragon que la variante Ultra y compartirá características destacadas como una cámara principal de 200 megapíxeles y una pantalla con funciones de privacidad avanzadas. Sin embargo, el modelo Pro quedaría fuera del ecosistema del S-Pen, que seguiría siendo exclusivo de la versión Ultra.

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El objetivo con este equipo sería ofrecer un dispositivo premium, pero más compacto y potencialmente más accesible que el Ultra, dirigido a usuarios que buscan alto rendimiento y calidad fotográfica sin necesidad de accesorios adicionales.

Dudas sobre la batería y la autonomía

Uno de los puntos que genera incertidumbre en torno al Galaxy S27 Pro es la capacidad de su batería. A pesar de los avances en el diseño interno del S27 Ultra, que podría incorporar una batería de mayor capacidad sin aumentar el grosor del equipo, no se espera que el modelo Pro adopte las baterías de silicio carbono que ya utilizan algunos competidores chinos. Estos nuevos acumuladores permiten almacenar más energía en menos espacio, pero Samsung aún no los ha implementado en sus gamas principales.

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Samsung aún no incorporaría baterías de silicio carbono, lo que genera dudas sobre la autonomía del S27 Pro. (Reuters)

Actualmente, los Galaxy S Ultra mantienen baterías de 5.000 mAh, cifra que ha dejado de impresionar frente a modelos de gama media de otras marcas que superan los 6.500 o incluso 7.000 mAh. El uso de una pantalla más pequeña en el S27 Pro podría incidir en una autonomía algo inferior respecto al Ultra, a menos que Samsung introduzca un cambio de estrategia antes del lanzamiento, previsto para principios del próximo año.

Cambios en la cámara del S27 Ultra

Por otra parte, se ha filtrado que el Galaxy S27 Ultra podría eliminar el sensor teleobjetivo 3x, posiblemente en favor de un sistema de cámaras más simplificado o un zoom digital mejorado.

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Aunque no hay detalles concretos sobre cómo esta modificación afectará la experiencia fotográfica, se especula que Samsung podría compensar con sensores de mayor resolución, nuevas funciones de procesamiento de imagen o mejoras en el zoom apoyadas en otras cámaras.

Se especula que el S27 Ultra eliminará el sensor teleobjetivo 3x en favor de un sistema fotográfico más simple. (Reuters)

Este rediseño interno también ha permitido aligerar el cuerpo del dispositivo, manteniendo el grosor del modelo Ultra actual y facilitando la integración de una batería más grande. Tales mejoras de diseño podrían trasladarse, en mayor o menor medida, al modelo Pro.

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