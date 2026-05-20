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El 82% lo confirma: la mentalidad ‘gamer’ no destruye el rendimiento laboral, lo transforma

Investigaciones muestran que las personas que juegan videojuegos de acción de forma regular presentan mejoras en distintas habilidades

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Generación Z - gamer - videojuegos - tecnología - 20 de mayo
La Generación Z ha crecido en un entorno donde los videojuegos marcan la pauta de cómo se entiende el esfuerzo y la recompensa. (Imagen ilustrativa Infobae)

El 82% de quienes juegan videojuegos sostiene que esta actividad no perjudica su desempeño laboral, sino que transforma la forma en la que enfrentan los desafíos en el trabajo. Esta generación, conocida como la Generación Z, ha estado bajo la lupa de quienes cuestionan su ética laboral y su manera de entender el compromiso profesional.

Sin embargo, la evidencia científica y la observación de sus hábitos demuestran que su mentalidad, influida por el entorno digital y el gaming, introduce una nueva lógica de productividad y resultados en el ámbito laboral.

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Mentalidad ‘gamer’ y productividad laboral: una relación basada en objetivos

La Generación Z ha crecido en un entorno donde los videojuegos marcan la pauta de cómo se entiende el esfuerzo y la recompensa. En títulos reconocidos como Dark Souls, el tiempo invertido no aporta valor si no se alcanzan los objetivos establecidos. Esta lógica ha impregnado la forma en que los jóvenes abordan el trabajo: lo relevante no es el número de horas dedicadas, sino el logro de resultados concretos.

Jóvenes profesionales con auriculares y laptops trabajan en una oficina moderna con plantas y luz natural; las pantallas muestran personas viendo series o películas.
El principal motivo de fricción entre la Generación Z y los empleados de generaciones anteriores radica en la manera en que cada grupo entiende el sentido del esfuerzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio realizado por la Universidad de Brigham Young aporta datos que contradicen la narrativa habitual sobre los jóvenes y la productividad. Cuando los equipos de trabajo realizaron actividades previas con videojuegos, mejoraron su rendimiento en un 20% más que los grupos que siguieron métodos tradicionales de formación.

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La clave radica en la naturaleza de los juegos multijugador, donde la comunicación ágil, la claridad en los roles y los objetivos compartidos resultan determinantes para el éxito colectivo.

Habilidades desarrolladas a través del gaming y su aplicación en el trabajo

Investigaciones lideradas por Bavelier y Green evidencian que quienes practican videojuegos de acción de manera habitual demuestran una mayor capacidad para mantener la atención sostenida, gestionar varias tareas a la vez y tomar decisiones en situaciones de presión.

Vibrante escena que representa a la Generación Z, jóvenes inmersos en el mundo digital mientras trabajan y disfrutan de videojuegos. Una fusión de tecnología, redes sociales y gaming define su estilo de vida contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Generación Z se sumerge en la era digital, combinando trabajo y diversión en una computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas habilidades, lejos de ser anecdóticas, se trasladan de manera directa a entornos laborales que demandan agilidad mental y respuestas rápidas.

El dato respaldado por ScienceDirect refuerza esta visión: el 82% de los jugadores encuestados afirma que el gaming no ha tenido un impacto negativo en su desempeño profesional. Por el contrario, las competencias adquiridas en las dinámicas de los videojuegos se convierten en herramientas útiles para enfrentar los retos cotidianos y adaptarse a contextos laborales cambiantes.

Diferencias generacionales y el choque de sistemas en las oficinas

El principal motivo de fricción entre la Generación Z y los empleados de generaciones anteriores no radica en la voluntad de trabajar, sino en la manera en que cada grupo entiende el sentido del esfuerzo.

Generación Z - gamer - videojuegos - tecnología - 20 de mayo
El 82% de los jugadores encuestados afirma que el gaming no ha tenido un impacto negativo en su desempeño profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los jóvenes, acostumbrados a la inmediatez del feedback digital, métricas claras y recompensas transparentes, encuentran dificultades para adaptarse a organizaciones donde la permanencia física y el número de horas son los únicos indicadores de compromiso.

Esta incompatibilidad de sistemas genera una percepción errónea sobre la actitud de la Generación Z. Muchos directivos interpretan la negativa a realizar horas extra o la tendencia a marcar límites como falta de implicación, cuando en realidad se trata de una adaptación a un modelo donde el resultado es lo que define el valor del trabajo realizado.

El nuevo paradigma que impulsa la Generación Z

En el contexto actual, la productividad por resultados se impone como el paradigma que la Generación Z prefiere y defiende. Esta lógica, aprendida desde la infancia a través de los videojuegos, se distancia del modelo tradicional que premia la presencia prolongada en el puesto de trabajo.

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La Generación Z va de las edades de 14 a 29 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para estos jóvenes, cada tarea es comparable a un nivel de juego: la meta es superar los retos con eficacia y alcanzar el objetivo, no invertir más tiempo del necesario en el proceso.

La discusión sobre la ética laboral de la Generación Z, lejos de resolverse en columnas de opinión o debates sobre supuesta falta de compromiso, encuentra respuestas en datos concretos y en la observación de las nuevas formas de entender el trabajo.

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