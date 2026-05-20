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Lista de celulares Android que no serán compatibles con Gemini Intelligence, la nueva IA de Google

Esta tecnología estará disponible solo en dispositivos con al menos 12 GB de RAM, procesador insignia de última generación y Android 17

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Conoce qué celulares tendrán Gemini Intelligence en primera instancia.
La herramienta de inteligencia artificial de Google solo estará disponible en una selección de celulares premium que cumplen con requisitos técnicos avanzados. (Foto: Google)

Google presentó Gemini Intelligence, su nuevo sistema de inteligencia artificial premium. Esta tecnología introduce agentes proactivos capaces de aprender de los hábitos del usuario y automatizar tareas cotidianas, pero la novedad llegó acompañada con varios requisitos que deben cumplir los dispositivos.

La llegada de Gemini Intelligence excluye a varios modelos de celulares Android. Los requisitos de hardware dejan fuera de la actualización a una parte de los dispositivos que son muy usados.

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Qué requisitos exige Gemini Intelligence para funcionar en un celular Android

Gemini Intelligence establece un umbral técnico más alto que sus predecesores. El sistema requiere, como punto de partida, al menos 12 GB de memoria RAM, lo que deja fuera a todos los teléfonos que posean 4, 6, 8 o incluso 10 GB de RAM.

El sistema impone condiciones estrictas de hardware y software, limitando el acceso a pocos modelos de alta gama. (Foto: Europa Press)
El sistema impone condiciones estrictas de hardware y software, limitando el acceso a pocos modelos de alta gama. (Foto: Europa Press)

Este filtro limita el acceso a la herramienta solo a los modelos más avanzados, excluyendo tanto a la mayoría de la gama media como a otras versiones premium de generaciones previas.

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A esto se suma la necesidad de contar con un procesador insignia de última generación. Los dispositivos que integren chips estándar o antiguos quedan automáticamente descartados.

Otro requisito clave es el soporte para la arquitectura AI Core y la integración del modelo Nano v3 de Google, sin el cual no se habilitan las funciones inteligentes.

Por último, el sistema operativo debe estar validado para funcionar con Android 17 o versiones superiores. Todo dispositivo que ya haya dejado de recibir actualizaciones oficiales queda fuera del ecosistema de la nueva IA.

Cuáles celulares Android no serán compatibles con Gemini Intelligence

Una amplia gama de dispositivos populares queda fuera tras el anuncio de los nuevos requisitos de Google. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Una amplia gama de dispositivos populares queda fuera tras el anuncio de los nuevos requisitos de Google. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La lista de celulares excluidos de Gemini Intelligence abarca modelos de casi todas las principales marcas. En el caso de Google, quedan fuera todos los modelos previos a la serie Pixel 10, incluyendo Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7 y sus variantes Pro o de gama media, porque no cumplen con el soporte requerido para Nano v3.

En Samsung, la restricción afecta a las familias Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy S23 y a los dispositivos plegables de generaciones anteriores, como Z Fold y Z Flip.

Para Motorola, solo el modelo Signature podrá acceder a la nueva IA, mientras que la gama media Moto G y la línea Edge (Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro) quedan excluidas si no alcanzan los 12 GB de RAM o la validación para Android 17.

Todos los dispositivos de Apple no podrán acceder a esta tecnología. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)
Todos los dispositivos de Apple no podrán acceder a esta tecnología. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

En el caso de Xiaomi y Redmi, ningún modelo figura en el listado oficial de desarrollo para Nano v3, lo que deja fuera al Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra y toda la gama Redmi Note 13 y Note 14.

Finalmente, los dispositivos Apple quedan descartados por operar bajo un sistema diferente, por lo que ni el iPhone 15 ni el iPhone 17 podrán acceder a Gemini.

Qué modelos de celulares sí podrán usar Gemini Intelligence

Hay una lista de teléfonos compatibles con la nueva inteligencia artificial, limitada a una selección de terminales premium. Entre los dispositivos habilitados figuran la serie Google Pixel 10 y la familia Samsung Galaxy S26, que incorporan de fábrica los requisitos de hardware y software definidos.

A ellos se suman los modelos OPPO Find X9, X8, Reno 14 Pro y Reno 14 Pro, así como el realme GT 7T, OnePlus 15, 15R, vivo X200 y X300, iQOO 15 y 13, Honor Magic 8 Pro y el Motorola Signature.

Solo la serie Google Pixel 10 será compatible con estas funcionalidades en el caso de teléfonos de Google. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)
Solo la serie Google Pixel 10 será compatible con estas funcionalidades en el caso de teléfonos de Google. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

La política de Google podría impulsar una renovación acelerada en el segmento de alta gama, porque la mayoría de los teléfonos en circulación no cumplen con los parámetros técnicos exigidos.

Cuáles son los beneficios prácticos de Gemini Intelligence

La nueva IA de Google promete transformar la experiencia de uso del teléfono a través de la automatización avanzada y la asistencia personalizada. El sistema permite delegar tareas como reservar servicios, gestionar compras o coordinar actividades, todo desde el dispositivo, sin necesidad de alternar entre aplicaciones.

Un caso específico es que el usuario puede solicitar a Gemini que cree un carrito de la compra a partir de una lista almacenada en la aplicación de notas o que busque reservas específicas en plataformas externas a partir de una imagen capturada con la cámara.

Asimismo, la integración del contexto visual y la capacidad de operar sobre la información que aparece en pantalla representan una evolución frente a sistemas previos.

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