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Google prepara la llegada de Gemini Intelligence a Android: estos serán los primeros celulares compatibles con la nueva IA

Google integrará Gemini Intelligence directamente en Android para convertir la IA en el núcleo operativo de los próximos teléfonos inteligentes

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Conoce qué celulares tendrán Gemini Intelligence en primera instancia.
Conoce qué celulares tendrán Gemini Intelligence en primera instancia.

Google confirmó que los primeros teléfonos compatibles con Gemini Intelligence serán los Google Pixel 10 y Samsung Galaxy S26, marcando el inicio de una nueva etapa para Android centrada en inteligencia artificial avanzada integrada directamente en el sistema operativo.

La compañía presentó esta plataforma durante el Android Show 2026 y explicó que Gemini Intelligence permitirá que los dispositivos comprendan imágenes, texto, hábitos de uso y contexto en pantalla para ejecutar tareas complejas con mínima intervención humana. La apuesta de Google apunta a transformar Android en un sistema mucho más proactivo, capaz de anticipar acciones y automatizar procesos cotidianos.

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Con este movimiento, la empresa busca que la inteligencia artificial deje de funcionar únicamente como un chatbot o asistente conversacional y pase a convertirse en el núcleo operativo de la experiencia móvil.

Según explicó Google, Gemini Intelligence representa la evolución del ecosistema Gemini dentro de Android. El sistema combina inteligencia artificial generativa, automatización y análisis contextual para que el teléfono pueda interactuar entre aplicaciones y ejecutar tareas de forma mucho más natural.

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El siguiente paso de la IA en Android se llama Gemini Intelligence: llega al móvil la automatización con agentes.
El siguiente paso de la IA en Android se llama Gemini Intelligence: llega al móvil la automatización con agentes.

Entre las funciones anunciadas aparece la capacidad de completar formularios automáticamente, analizar capturas de pantalla, interpretar imágenes, crear widgets mediante lenguaje natural y ejecutar acciones entre distintas aplicaciones compatibles.

Google mostró ejemplos donde el sistema puede interpretar una lista escrita a mano o una imagen tomada con la cámara y, a partir de ello, realizar tareas concretas dentro del teléfono. La idea es reducir pasos y simplificar procesos que actualmente requieren múltiples aplicaciones e interacción manual constante.

Además, Gemini Intelligence podrá organizar información automáticamente y automatizar tareas relacionadas con compras, transporte, delivery y productividad personal.

Uno de los aspectos más importantes del anuncio es que gran parte del procesamiento se realizará directamente en el dispositivo. Esto permitirá respuestas más rápidas y una experiencia más integrada, especialmente en equipos con chips optimizados para inteligencia artificial.

Personal Intelligence estará deshabilitado por defecto y el usuario elegirá activarla, mientras Google limita el uso de datos y refuerza la seguridad para evitar accesos no autorizados o suposiciones sobre temas sensibles
Google anunció Gemini Intelligence para celulares de alta gama.

Por ese motivo, Google comenzará el despliegue únicamente en teléfonos premium capaces de soportar estas nuevas cargas de procesamiento. Los primeros modelos confirmados son el Pixel 10 y el Galaxy S26, aunque la compañía adelantó que el ecosistema se expandirá progresivamente.

Más adelante, Gemini Intelligence llegará también a otros teléfonos Android de gama alta, tablets, dispositivos con Wear OS, Android Auto, gafas inteligentes XR y laptops optimizadas para IA avanzada.

Fabricantes como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo ya trabajan en dispositivos compatibles con esta nueva generación de herramientas basadas en inteligencia artificial. La llegada de Gemini Intelligence también refleja la creciente competencia entre las grandes compañías tecnológicas por liderar el mercado de IA para consumidores.

Actualmente, Apple impulsa Apple Intelligence dentro del ecosistema iPhone, mientras Microsoft continúa expandiendo Microsoft Copilot en Windows y servicios empresariales.

Celulares - Gemini Intelligence
Google busca seguir liderando el mercado de la IA. (Google)

Por su parte, Samsung ya integra herramientas de IA bajo la marca Galaxy AI, aunque Google asegura que Gemini Intelligence ofrecerá una integración mucho más profunda directamente dentro de Android.

La estrategia de Google consiste en convertir la inteligencia artificial en el centro operativo del ecosistema móvil. En lugar de ser una función adicional, la IA pasará a participar constantemente en la organización de tareas, navegación entre aplicaciones y gestión del contenido que aparece en pantalla.

Este cambio también podría modificar la manera en que las personas interactúan con sus teléfonos. Hasta ahora, la mayoría de asistentes virtuales dependían de comandos específicos o respuestas puntuales. Gemini Intelligence busca avanzar hacia una interacción más contextual, donde el dispositivo pueda comprender lo que ocurre en pantalla y actuar en consecuencia.

Gemini Intelligence
Google hizo oficial que pronto lanzará Gemini intelligence. (Captura/Google)

La compañía todavía no confirmó una fecha exacta de lanzamiento global, pero adelantó que las primeras funciones comenzarán a desplegarse junto con la próxima generación de dispositivos Pixel y Galaxy durante 2026.

Con Gemini Intelligence, Google apuesta a que la inteligencia artificial deje de ser una característica aislada y pase a convertirse en el motor principal de Android y del futuro de los dispositivos móviles.

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