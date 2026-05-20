Detuvieron a un hincha de Cruzeiro por romper billetes e incitar a la violencia en La Bombonera

El fanático brasileño podría enfrentar una restricción de acceso a espectáculos deportivos en Argentina por infracción al Código Contravencional

Detuvieron a un brasileño hincha del Cruzeiro, luego del partido de Copa Libertadores ante Boca en La Bombonera, por haber roto billetes argentinos frente a la hinchada local e incentivar a la violencia.

Durante el operativo de seguridad que se desarrolló en los encuentros deportivos, a la salida del partido por la quinta fecha de la fase de grupos del certamen continental, la Policía de Buenos Aires demoró al hincha visitante y le labró un acta por infracción al Código Contravencional.

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“Cero tolerancia a las provocaciones en el fútbol. Trabajamos todos los días para que disfrutes del fútbol en paz y sin provocaciones”, escribieron desde la fuerza porteña en sus redes sociales.

La Policía de Buenos Aires detuvo a un hincha de Cruzeiro tras romper billetes argentinos e incitar a la violencia en La Bombonera

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, es probable que al hombre brasileño se le restrinja el acceso a espectáculos deportivos que se desarrollen en territorio argentino.

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En el encuentro que se disputó en Brasil, entre Boca y Cruzeiro, un hincha argentino, identificado como Nahuel Jeremías Maldonado, fue detenido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte tras ser acusado de realizar gestos racistas contra los aficionados del equipo local. Este partido también fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La legislación local tipifica la injuria racial como delito imprescriptible y veda el pago de fianza, lo que determinó que el fanático de 29 años, con residencia en Brasil, quedara bajo custodia.

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La detención se produjo después de que Globo Esporte difundiera un video que captó el momento en que el aficionado señalaba su propio color de piel y hacía gestos con las orejas, interpretados como alusión a monos, según reportó el portal local Portal R7.

En el partido en Brasil entre Boca y Cruzeiro, un hincha argentino fue arrestado por gestos racistas contra la hinchada local

Agentes de seguridad privada apostados cerca del sector destinado a los hinchas del Xeneize detectaron la situación y requirieron la presencia policial. Maldonado fue identificado y retirado de la tribuna con rapidez.

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En las imágenes viralizadas, el aficionado aparece también en un cruce de insultos y gestos con los hinchas locales, quienes, al otro lado del vidrio divisorio, agitaban billetes e insultaban a los argentinos, de acuerdo con un registro de TyC Sports.

Este tipo de situaciones entre hinchas de equipos argentinos y brasileños no son nuevas. La dinámica de gestos racistas y responder rompiendo billetes argentinos, y viceversa, viene de años.

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En 2022, la polémica rodeó el duelo entre Athletico Paranaense y Belgrano en el Arena da Baixada, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido disputado en Brasil quedó empañado por un episodio racista en las tribunas, con la detención de una hincha visitante entre sus derivaciones.

Globo Esporte expuso el malestar de los locales en su sitio web tras la viralización en redes sociales de videos que mostraban a fanáticos del equipo Celeste, desde el sector superior Coronel Dulcídio, con imitaciones de monos y gestos obscenos hacia los seguidores del Furacão. A esas actitudes se sumó el lanzamiento de distintos objetos desde esa misma parcialidad hacia personas identificadas con el Paranaense, entre ellos una linterna. Uno de los afectados recibió un impacto en el brazo que no requirió atención médica.

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En 2022, la detención de una hincha de Belgrano en Brasil por gestos discriminatorios evidencia la persistencia de estos conflictos en el fútbol sudamericano

La Policía Civil de la localidad actuó en consecuencia: la mujer que reprodujo los gestos racistas y señaló su propio color de piel fue conducida a la Delegación Móvil de Atención al Fútbol y Eventos (Demafe), al igual que el hincha responsable de arrojar la linterna. Los dos prestaron declaración ante las autoridades y recuperaron la libertad, ya que ningún simpatizante del Athletico Paranaense radicó una denuncia formal, según confirmó la propia Demafe.

Algo similar ocurrió también en 2022, días antes del episodio de la hincha de Belgrano, con los fanáticos del Atlético Mineiro, tras el empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro. “El Galo condena actos racistas de hinchas de San Lorenzo. La lucha contra el racismo es permanente y Galo no puede quedarse callado ante los diversos y lamentables episodios racistas registrados nuevamente anoche, entre los hinchas de San Lorenzo, en Argentina, una vez más en un partido válido por la Copa Conmebol Libertadores. Mientras no haya castigos severos, viviremos con este tipo de situaciones crueles e inhumanas", publicó la cuenta oficial del club de Belo Horizonte.

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