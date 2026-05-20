Tucumán: un incendio destruyó una casa de madera y dejó como saldo la muerte de un niño de 5 años

El fuego se desató en la madrugada del miércoles en la localidad de Lastenia, San Miguel de Tucumán

Un niño de 5 años murió este miércoles en la madrugada tras el incendio de una vivienda prefabricada en Lastenia, localidad del área metropolitana de San Miguel de Tucumán. El fuego se desató alrededor de las 5 de la mañana en Balcarce al 400 y arrasó la construcción de madera antes de que los servicios de emergencia pudieran rescatar al menor.

La víctima fue identificada como Mateo Medinas. Sus padres, Augusto Martín Sánchez, de 32 años, y Mikaela Marylin Aveiro, de 28, lograron salir del inmueble en llamas y pusieron a salvo al otro hijo de la pareja, un bebé de un año.

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El material inflamable con el que estaba construida la vivienda aceleró la propagación del fuego y tornó imposible el rescate del pequeño de 5 años, según informó el medio regional El Tucumano.

El siniestro motivó la intervención de personal policial de la Comisaría Lastenia, dependiente de la Unidad Regional Este – Jefatura de Zona II, y de dotaciones de Bomberos, que desplegaron tareas para sofocar el foco ígneo y proteger las propiedades colindantes.

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Personal policial, bomberos y equipos médicos trabajaron en el lugar tras el siniestro en Balcarce al 400

Los sobrevivientes recibieron asistencia médica en el lugar y fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación.

La investigación del caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de turno, que ordenó las primeras medidas de prueba para esclarecer el origen del fuego. Peritos trabajan en la escena del siniestro con ese fin.

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El operativo fue supervisado por el comisario José Páez y el oficial principal Gerardo Racedo, según el informe policial citado.

La vivienda, de construcción prefabricada, quedó reducida a cenizas. Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

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Impactante incendio en la autopista 25 de mayo: un micro se prendió fuego a la altura de Parque Chacabuco

Un micro de larga distancia se incendió en el kilómetro 1 de la Autopista 25 de Mayo

Un incendio afectó a un micro de larga distancia que circulaba sin pasajeros sobre la autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 1, en sentido al centro de CABA. Fue cerca del barrio porteño de Parque Chacabuco. Los choferes fueron atendidos por inhalación de humo, según indicó el SAME.

El fuego se extendió de forma generalizada por la unidad, lo que motivó el traslado inmediato de efectivos de los Bomberos de la Ciudad. No hubo heridos de gravedad. Según afirmó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TN: “Hay cinco unidades nuestras, estamos atendiendo a los dos choferes por inhalación de humo”.

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Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, los colectiveros lograron salir por sus propios medios, antes de que el fuego acapare la totalidad del micro. Permanecieron afuera, a la espera de los bomberos.

El foco alcanzó dimensiones de 16 metros de largo por 3 metros de ancho y 5 metros de alto. Para combatirlo, el personal desplegó dos líneas de mangueras de 38 milímetros y un divergente de 63 milímetros, en un trabajo coordinado para contener las llamas antes de que el siniestro se propagara hacia otros vehículos o infraestructura de la vía, indicaron a este medio.

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La ausencia de pasajeros en el colectivo de larga distancia al momento del incidente evitó que la situación derivara en víctimas. La unidad se encontraba en circulación por la mano hacia el centro cuando las llamas tomaron el vehículo por completo.

En cuanto al tránsito, la mano sentido al centro quedó cortada mientras se despliega el operativo de los bomberos. Primero fue para apagar las llamas y ahora ya se encuentra en la etapa de enfriamiento y remoción.

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Los conductores que se dirigen en sentido contrario, pueden circular con normalidad, aunque se solicitó que sea con precaución por la cantidad de humo que quedó en el ambiente, que quitó visibilidad.