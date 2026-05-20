Clientes de Trump Mobile afirman que la compañía filtró sus datos

Usuarios de Trump Mobile reportaron que sus datos personales quedaron accesibles por una falla de seguridad en la página oficial. (Trump Mobile)

Clientes de Trump Mobile, la empresa de telefonía asociada al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, reportaron que la compañía expuso información personal sensible a través de su página web de ventas, según confirmaron investigadores independientes y youtubers afectados. La filtración habría alcanzado a miles de compradores del modelo T1, cuyo lanzamiento ya había sido objeto de controversias por retrasos y dudas sobre su fabricación.

Vulnerabilidad expone a compradores del T1

De acuerdo con información divulgada por los canales de YouTube de Coffeezilla y Cr1TiKaL, ambos recibieron alertas de un investigador anónimo acerca de que sus datos —incluyendo nombre completo, dirección física y correo electrónico— estaban accesibles en línea debido a una falla de seguridad en el sitio TrumpMobile.com. “Sé que soy uno de los clientes afectados porque mi dirección, mi correo y todo, menos los datos de mi tarjeta, se filtraron”, advirtió Coffeezilla en su canal, citado por TechCrunch.

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La brecha de seguridad permitió a terceros acceder a la base de datos de preórdenes del teléfono T1 y comprobar la vigencia de la vulnerabilidad. El investigador que detectó el fallo señaló a los youtubers que, además de sus datos, pudo consultar la información de cualquier cliente y colocar pedidos falsos sin restricciones. “Solo quiero evitar que la gente sea doxeada y las autoridades no han hecho nada”, transmitió el investigador, según PCMag.

Youtubers Coffeezilla y Cr1TiKaL alertaron sobre el riesgo tras recibir pruebas de que su información personal estaba filtrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una respuesta insuficiente de Trump Mobile

Ambos youtubers intentaron comunicarse con Trump Mobile para advertir sobre el incidente, pero, según relataron, la empresa no respondió a sus mensajes. “Todos nos hemos topado con silencio absoluto”, lamentó Cr1TiKaL, quien también advirtió a sus seguidores del riesgo de adquirir productos en la web oficial de la compañía. En sus declaraciones, resaltó que la información seguía disponible al momento de la denuncia y que la extracción era “demasiado fácil”.

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Consultada por PCMag, la atención al cliente de Trump Mobile reconoció que estaban al tanto del problema y aseguraron estar trabajando en una solución. Finalmente, en la tarde del 20 de mayo, el youtuber Cofeezilla indicó que el error en la página de la empresa había sido solucionado.

Cifras reales y expectativas incumplidas

La exposición de datos permitió conocer cifras internas sobre el alcance comercial real de Trump Mobile. Según los identificadores únicos de la base filtrada, solo alrededor de 30.000 personas habrían realizado pedidos del modelo T1, una cifra muy inferior a las estimaciones previas que hablaban de 590.000 preórdenes.

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Trump Mobile utiliza licencias de The Trump Organization, propiedad de la familia del presidente de EE. UU. (Reuters)

Medios estadounidenses como NBC News informaron que, pese a la promesa de un teléfono “hecho en Estados Unidos”, la empresa modificó sus mensajes para referirse a un dispositivo “diseñado con valores estadounidenses” y “moldeado por la innovación americana”.

El teléfono T1 también enfrentó críticas por su apariencia y especificaciones técnicas. Según The Verge, el diseño del aparato reproduce la bandera estadounidense con solo 11 franjas en lugar de las 13 reglamentarias, y su aspecto recuerda al de un modelo de la marca HTC lanzado dos años antes, lo que ha alimentado sospechas de que se trata de un producto rebrandeado.

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Retrasos, quejas y cuestionamientos políticos

El lanzamiento del Trump T1 estuvo marcado por retrasos y problemas logísticos desde su anuncio, en medio de acusaciones de estafa por parte de usuarios en redes sociales y foros especializados. Algunos compradores denunciaron que la página de pago fallaba o realizaba cargos erróneos, según reportó 404 Media. La filtración de datos se convirtió en el último episodio de una cadena de incidentes que han deteriorado la imagen de la empresa.

El número real de clientes con pedidos del T1 es mucho menor al anunciado por Trump Mobile, según la base de datos filtrada. (Captura/Trump Mobile)

La polémica llegó incluso al ámbito político. El senador estadounidense Mark Warner (Partido Demócrata, Virginia) envió una carta al CEO de Trump Mobile para expresar su preocupación por los retrasos en la entrega del T1 y las prácticas comerciales de la compañía. “La manera irresponsable en la que Trump Mobile ha tratado a sus clientes es impactante. Los compradores deberían poder confiar en que sus contratos se cumplirán sin prácticas engañosas”, escribió Warner, según reprodujo PCMag.

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De acuerdo con los investigadores, la vulnerabilidad no habría comprometido datos de tarjetas de crédito ni información bancaria. Sin embargo, la exposición de datos personales representa un riesgo significativo para la privacidad de los clientes, que quedaron expuestos a potenciales campañas de phishing o acoso digital.