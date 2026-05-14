Estos son los 10 Galaxy que ya pueden recibir la actualización One UI 8.5

La actualización One UI 8.5 ya está disponible para diez modelos Galaxy, según confirmó Samsung. (Imagen ilustrativa Infobae)

El pasado 6 de mayo, Samsung comenzó a implementar la versión estable de One UI 8.5 a nivel global. Sin embargo, la cantidad de teléfonos Galaxy que podrían recibir esta actualización aún era limitada.

En los últimos días, la compañía surcoreana confirmó que, además de la serie S26 (los cuales ya vienen de fábrica con la actualización), un total de 10 dispositivos de la serie S25 y S24 pueden acceder a esta versión.

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Modelos que ya pueden actualizar a One UI 8.5

De acuerdo con la información oficial de Samsung, los siguientes modelos están habilitados para la actualización:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold6

One UI 8.5 introduce protección contra robo y verificación de identidad ampliada en los teléfonos Galaxy. (Reuters)

Novedades principales de One UI 8.5

Estas características provienen de las propias descripciones de Samsung. No obstante, la empresa no ha detallado si habrá aspectos específicos que se apliquen a cada modelo.

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Inteligencia artificial contextual y nuevas herramientas creativas

Entre las funciones más relevantes destaca Nudge, una herramienta de IA que analiza rutinas y el contexto de uso para anticipar tareas y sugerir acciones antes de que el usuario las solicite. Samsung señala que el objetivo es lograr un dispositivo capaz de predecir la próxima acción, mejorando la experiencia diaria con sugerencias de navegación, accesos directos y recordatorios automáticos.

Otra incorporación es Photo Assist, que permite editar imágenes con inteligencia artificial en un flujo continuo. Cada versión editada se guarda automáticamente en un historial dedicado, lo que facilita volver a ediciones previas sin intervención manual.

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Bixby, el asistente virtual de Samsung, ha sido reformulado para funcionar como un asistente conversacional. Ahora, los usuarios pueden emitir solicitudes en lenguaje natural, lo que permite cambiar configuraciones, buscar información en la web o recibir sugerencias sin depender de comandos específicos. Todavía no existen pruebas independientes sobre su funcionamiento final.

Bixby se renueva en One UI 8.5 y ahora permite a los usuarios interactuar mediante lenguaje natural para gestionar el dispositivo y recibir sugerencias personalizadas. (Europa Press)

Ecosistema y opciones avanzadas de conectividad

La función Quick Share introduce reconocimiento facial en fotografías para sugerir contactos y agilizar la transferencia de imágenes. Además, los usuarios de One UI 8.5 podrán compartir archivos directamente con dispositivos iOS mediante Quick Share, prescindiendo de aplicaciones externas

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No obstante, la propia documentación beta de la compañía indica que esta capacidad, denominada Compartir con dispositivos Apple, solo se garantiza para la serie Galaxy S26 y modelos insignia seleccionados. El alcance final de esta función para el resto de los modelos está pendiente de confirmación.

Storage Share es otra novedad que unifica la gestión de archivos entre teléfonos, tabletas, PC y televisores Galaxy, accediendo a todo el contenido desde la aplicación Mis archivos. Esta integración busca facilitar la administración y el intercambio de datos en el ecosistema de la marca.

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Quick Share, ahora con compatibilidad iOS, facilita la transferencia de archivos entre dispositivos Galaxy y Apple. (Europa Press)

Refuerzos en seguridad y protección de datos

One UI 8.5 introduce nuevas medidas de seguridad, como protección contra robo, un bloqueo automático tras varios intentos fallidos de autenticación y una verificación de identidad ampliada que abarca más configuraciones críticas. Estas funciones buscan responder a la apertura de nuevas posibilidades en el ecosistema Galaxy, donde la IA y la conectividad entre plataformas requieren controles más estrictos para proteger la información personal y los accesos a los dispositivos.

Disponibilidad y consideraciones finales sobre la actualización

Aunque el despliegue global de One UI 8.5 comenzó el 6 de mayo, la disponibilidad de cada función puede variar según el modelo y la región. Samsung no ha publicado un desglose específico de características por dispositivo, por lo que algunos usuarios podrían experimentar diferencias en las funciones habilitadas tras actualizar.

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El avance de la actualización a One UI 8.5 representa un salto en la integración de inteligencia artificial, conectividad entre plataformas y robustez en la privacidad de los dispositivos de la marca surcoreana. El proceso de ampliación de compatibilidad continuará a medida que Samsung confirme la llegada de nuevas versiones a otros modelos en su catálogo.