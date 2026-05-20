Tecno

Nueva función en Android 17: así permite ‘Continue On’ retomar tareas entre teléfono y tablet

Al usar la barra de tareas de la tableta, el usuario puede ver la aplicación que estaba abierta en el smartphone

Guardar
Google icon
Google ha desarrollado ‘Continue On’ como una solución para quienes utilizan varios dispositivos Android en su día a día. (Europa Press)
Google ha desarrollado ‘Continue On’ como una solución para quienes utilizan varios dispositivos Android en su día a día. (Europa Press)

La nueva función ‘Continue On’ que introducirá Android 17 propone una experiencia de usuario más fluida al permitir que se retomen tareas entre varios dispositivos con sistema operativo Android.

De este modo, será posible comenzar una actividad en un teléfono y continuarla desde una tableta, sin interrupciones ni pasos adicionales, replicando un modelo de continuidad similar al que ya existe en otras plataformas como Apple Handoff.

PUBLICIDAD

Cómo funciona ‘Continue On’ en Android 17 para transferir tareas entre dispositivos

Google ha desarrollado ‘Continue On’ como una solución para quienes utilizan varios dispositivos Android en su día a día. Esta herramienta facilita que una tarea iniciada en un dispositivo, como redactar un documento o consultar un correo, pueda retomarse instantáneamente desde otro dispositivo que comparta la misma cuenta.

La nueva función ‘Continue On’ que introducirá Android 17 propone una experiencia de usuario más fluida. (Europa Press)
La nueva función ‘Continue On’ que introducirá Android 17 propone una experiencia de usuario más fluida. (Europa Press)

La tecnología permite que, por ejemplo, lo que se está haciendo en el teléfono móvil aparezca de forma automática en una tableta asociada. Así, al usar la barra de tareas de la tableta, el usuario puede ver la aplicación que estaba abierta en el smartphone y, al seleccionarla, continuar la actividad exactamente en el punto en que fue dejada.

PUBLICIDAD

Es menester señalar que este procedimiento elimina la necesidad de pasos intermedios o de guardar manualmente el progreso.

Google ha precisado en su página para desarrolladores que ‘Continue On’ está diseñada para funcionar en ambos sentidos: cualquier dispositivo Android compatible puede tanto enviar como recibir actividades de una aplicación. De este modo, la experiencia es completamente bidireccional.

La función ‘Continue On’ estará disponible a partir de la versión Android 17. GOOGLE
La función ‘Continue On’ estará disponible a partir de la versión Android 17. GOOGLE

Características principales de la continuidad entre teléfono y tableta en Android

La función ‘Continue On’ estará disponible a partir de la versión Android 17, presentada recientemente durante el evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. En su lanzamiento inicial, la opción permitirá principalmente la transferencia de tareas entre teléfonos móviles y tabletas con el sistema operativo de Google.

El proceso se apoya en una interfaz sencilla: la barra de tareas de la tableta muestra sugerencias de aplicaciones abiertas recientemente desde el teléfono. Basta con pulsar sobre la sugerencia para que la aplicación se abra y retome la tarea justo donde se dejó en el otro dispositivo.

Esta dinámica se asemeja a la propuesta de Apple Handoff, que permite a los usuarios de iPhone continuar una actividad en un iPad o Mac siempre que todos los dispositivos estén conectados a la misma cuenta iCloud. En el caso de Android, la continuidad se basa en la vinculación de dispositivos con la misma cuenta de Google.

‘Continue On’ fue presentada recientemente durante el evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. REUTERS/Danielle Villasana
‘Continue On’ fue presentada recientemente durante el evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. REUTERS/Danielle Villasana

Transferencia de apps nativas y uso de la web en Android 17

Google ha especificado que la experiencia de ‘Continue On’ puede configurarse para ejecutar la misma aplicación nativa de Android en el dispositivo receptor, siempre que esté instalada. Por ejemplo, es posible transferir una sesión de Google Docs desde un teléfono a una tableta y continuar editando el mismo documento en la misma pestaña.

En aquellos casos en los que la aplicación nativa no está instalada en el dispositivo receptor, ‘Continue On’ ofrece una alternativa basada en la web. La tarea se transfiere mediante una URL, lo que permite seguir la actividad desde un portátil o cualquier otro dispositivo con acceso a la web.

De esta manera, es posible, por ejemplo, pasar de la aplicación de Gmail en el teléfono a la versión web de Gmail en un portátil y ver el mismo hilo de correo abierto.

Este método de transferencia entre la aplicación y la web busca que la continuidad de las tareas no dependa exclusivamente de las aplicaciones instaladas, sino que también sea posible en entornos de pantalla grande y multidispositivo.

Android 17 se encuentra a pocas semanas de ser presentada por Google en su evento anual I/O.
Android 17 es la versión del sistema operativo móvil de Google.

Compatibilidad y funcionamiento bidireccional de ‘Continue On’ en el ecosistema Android

La función ha sido pensada para operar dentro de todo el ecosistema Android y puede configurarse para que cualquier dispositivo compatible envíe o reciba actividades de la aplicación. Así, tanto el teléfono como la tableta pueden intercambiar el control de la tarea según las necesidades del usuario, lo que amplía las posibilidades de uso en diferentes contextos y dispositivos.

Google comenzó a trabajar en esta característica en junio del año anterior y la presentó oficialmente durante la retransmisión de novedades de Android en el marco del Google I/O 2026.

Con este avance, la compañía busca acercar la experiencia Android a la integración que ya existe en otras plataformas, facilitando la vida de quienes alternan el uso de múltiples dispositivos a diario.

Temas Relacionados

Android 17Continue OnTeléfonoTabletActualizaciónLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 82% lo confirma: la mentalidad ‘gamer’ no destruye el rendimiento laboral, lo transforma

Investigaciones muestran que las personas que juegan videojuegos de acción de forma regular presentan mejoras en distintas habilidades

El 82% lo confirma: la mentalidad ‘gamer’ no destruye el rendimiento laboral, lo transforma

Demis Hassabis pronosticó que la inteligencia artificial llegará al nivel del razonamiento humano en 2029

En un encuentro posterior a la keynote del Google I/O 2026, que Infobae presenció en Mountain View, el CEO de Google DeepMind comparó la transformación que viene con 100 revoluciones industriales

Demis Hassabis pronosticó que la inteligencia artificial llegará al nivel del razonamiento humano en 2029

Clientes de Trump Mobile afirman que la compañía filtró sus datos

La filtración expuso nombres, direcciones y correos electrónicos de los compradores del teléfono T1

Clientes de Trump Mobile afirman que la compañía filtró sus datos

Desarrollan nueva detección 3D para que los coches autónomos vean mejor que el humano

La tecnología utiliza escáner láser y algoritmos avanzados para distinguir entre superficies mates y brillantes en tiempo real

Desarrollan nueva detección 3D para que los coches autónomos vean mejor que el humano

Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

El evento congregó a las voces referentes de la innovación y la tecnología en Montevideo, Uruguay. La importancia de las nuevas habilidades y estrategias en un entorno dinámico

Summit IA Human Future 2026: los hitos de la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

DEPORTES

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

Facundo Díaz Acosta, Lourdes Carlé y Julia Riera avanzaron en la clasificación de Roland Garros

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

San Lorenzo visita a un Santos sin Neymar en un duelo clave por la clasificación a octavos de la Copa Sudamericana

Inminente desembarco de Casemiro en el Inter Miami de Messi: los dos “obstáculos” para que se concrete el pase

Con un partido brillante de Buendía, el Aston Villa del Dibu Martínez goleó 3-0 al Friburgo y se consagró campeón de la Europa League

TELESHOW

Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

Se conocieron los nombres de los nuevos participantes que ingresarían a Gran Hermano Generación Dorada

Nicole Neumann posó sensual en un break del viaje a Disney: “Relax y familia”

Zoe Bogach intentó explicar la Revolución Francesa y causó revuelo en las redes: “Me pongo nerviosa”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

INFOBAE AMÉRICA

Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala presenta amparo contra normativa que facilita semillas transgénicas

Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala presenta amparo contra normativa que facilita semillas transgénicas

Ministerio de Trabajo de El Salvador: programas, avances y desafíos para el empleo y la protección social

Crisis energética le cuesta a Honduras más de L15 mil millones al año

Cárceles panameñas necesitan ayudas “más urgentes” que donar televisores para que los detenidos vean el Mundial, afirma ministra

Nuevo convenio entre el Estado y Finjus busca mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones dominicanas