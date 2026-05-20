Nueva función en Android 17: así permite ‘Continue On’ retomar tareas entre teléfono y tablet

Google ha desarrollado ‘Continue On’ como una solución para quienes utilizan varios dispositivos Android en su día a día. (Europa Press)

La nueva función ‘Continue On’ que introducirá Android 17 propone una experiencia de usuario más fluida al permitir que se retomen tareas entre varios dispositivos con sistema operativo Android.

De este modo, será posible comenzar una actividad en un teléfono y continuarla desde una tableta, sin interrupciones ni pasos adicionales, replicando un modelo de continuidad similar al que ya existe en otras plataformas como Apple Handoff.

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Cómo funciona ‘Continue On’ en Android 17 para transferir tareas entre dispositivos

Google ha desarrollado ‘Continue On’ como una solución para quienes utilizan varios dispositivos Android en su día a día. Esta herramienta facilita que una tarea iniciada en un dispositivo, como redactar un documento o consultar un correo, pueda retomarse instantáneamente desde otro dispositivo que comparta la misma cuenta.

La nueva función ‘Continue On’ que introducirá Android 17 propone una experiencia de usuario más fluida. (Europa Press)

La tecnología permite que, por ejemplo, lo que se está haciendo en el teléfono móvil aparezca de forma automática en una tableta asociada. Así, al usar la barra de tareas de la tableta, el usuario puede ver la aplicación que estaba abierta en el smartphone y, al seleccionarla, continuar la actividad exactamente en el punto en que fue dejada.

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Es menester señalar que este procedimiento elimina la necesidad de pasos intermedios o de guardar manualmente el progreso.

Google ha precisado en su página para desarrolladores que ‘Continue On’ está diseñada para funcionar en ambos sentidos: cualquier dispositivo Android compatible puede tanto enviar como recibir actividades de una aplicación. De este modo, la experiencia es completamente bidireccional.

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La función ‘Continue On’ estará disponible a partir de la versión Android 17. GOOGLE

Características principales de la continuidad entre teléfono y tableta en Android

La función ‘Continue On’ estará disponible a partir de la versión Android 17, presentada recientemente durante el evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. En su lanzamiento inicial, la opción permitirá principalmente la transferencia de tareas entre teléfonos móviles y tabletas con el sistema operativo de Google.

El proceso se apoya en una interfaz sencilla: la barra de tareas de la tableta muestra sugerencias de aplicaciones abiertas recientemente desde el teléfono. Basta con pulsar sobre la sugerencia para que la aplicación se abra y retome la tarea justo donde se dejó en el otro dispositivo.

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Esta dinámica se asemeja a la propuesta de Apple Handoff, que permite a los usuarios de iPhone continuar una actividad en un iPad o Mac siempre que todos los dispositivos estén conectados a la misma cuenta iCloud. En el caso de Android, la continuidad se basa en la vinculación de dispositivos con la misma cuenta de Google.

‘Continue On’ fue presentada recientemente durante el evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. REUTERS/Danielle Villasana

Transferencia de apps nativas y uso de la web en Android 17

Google ha especificado que la experiencia de ‘Continue On’ puede configurarse para ejecutar la misma aplicación nativa de Android en el dispositivo receptor, siempre que esté instalada. Por ejemplo, es posible transferir una sesión de Google Docs desde un teléfono a una tableta y continuar editando el mismo documento en la misma pestaña.

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En aquellos casos en los que la aplicación nativa no está instalada en el dispositivo receptor, ‘Continue On’ ofrece una alternativa basada en la web. La tarea se transfiere mediante una URL, lo que permite seguir la actividad desde un portátil o cualquier otro dispositivo con acceso a la web.

De esta manera, es posible, por ejemplo, pasar de la aplicación de Gmail en el teléfono a la versión web de Gmail en un portátil y ver el mismo hilo de correo abierto.

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Este método de transferencia entre la aplicación y la web busca que la continuidad de las tareas no dependa exclusivamente de las aplicaciones instaladas, sino que también sea posible en entornos de pantalla grande y multidispositivo.

Android 17 es la versión del sistema operativo móvil de Google.

Compatibilidad y funcionamiento bidireccional de ‘Continue On’ en el ecosistema Android

La función ha sido pensada para operar dentro de todo el ecosistema Android y puede configurarse para que cualquier dispositivo compatible envíe o reciba actividades de la aplicación. Así, tanto el teléfono como la tableta pueden intercambiar el control de la tarea según las necesidades del usuario, lo que amplía las posibilidades de uso en diferentes contextos y dispositivos.

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Google comenzó a trabajar en esta característica en junio del año anterior y la presentó oficialmente durante la retransmisión de novedades de Android en el marco del Google I/O 2026.

Con este avance, la compañía busca acercar la experiencia Android a la integración que ya existe en otras plataformas, facilitando la vida de quienes alternan el uso de múltiples dispositivos a diario.

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