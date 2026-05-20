Tecno

Antes de descargar una app en Google Play verás una vista previa de su funcionamiento

A través de videos cortos, será posible conocer nuevas funciones y características principales de las aplicaciones

Guardar
Google icon
Google dio a conocer la mejor aplicación de Play Store en el 2025.
Google Play implementa videos cortos tipo TikTok que muestran el funcionamiento real de cada aplicación antes de descargarla. (Foto: Google)

Google Play presenta una nueva forma de descubrir aplicaciones: videos cortos que muestran el funcionamiento real de cada app antes de descargarla. Este cambio promete transformar la experiencia de búsqueda y selección, dando más información.

La tienda de aplicaciones de Google evoluciona incorporando un formato visual inspirado en las redes sociales, especialmente en el modelo de videos breves que popularizó TikTok.

PUBLICIDAD

Cómo funciona Play Shorts y qué cambia en la tienda

La característica llamada Play Shorts es una de las apuestas principales de Google para renovar su tienda de apps. Se trata de una sección integrada en la plataforma, que muestra videos en formato vertical, ocupando la totalidad de la pantalla del dispositivo. Así, el usuario recibe una impresión inmediata y práctica de cómo luce la app, cómo se usa y cuáles son sus funcionalidades clave.

La navegación es ágil: al estilo de plataformas de video social, basta deslizar el dedo para pasar al siguiente contenido. Cada video está pensado para captar la atención en pocos segundos, permitiendo que el público compare varias aplicaciones de manera visual y directa, sin depender únicamente de capturas de pantalla o descripciones textuales.

PUBLICIDAD

Tres smartphones con pantallas oscuras mostrando Google Play Store y un asistente de IA, sobre un fondo degradado de colores pastel con el logo de Google Play.
La función Play Shorts en Google Play permite a los usuarios explorar aplicaciones mediante videos verticales y de formato breve. (Capturas de Google)

Por ahora, esta función se encuentra disponible para usuarios en Estados Unidos y para un grupo selecto de desarrolladores, aunque Google ya confirmó que planea expandir el acceso a otros mercados y ampliar la participación de creadores de apps en los próximos meses.

Para qué sirve la vista previa en video y qué ventajas tiene

El objetivo central de los videos previos en Google Play es facilitar la toma de decisiones para el usuario, al ofrecer un vistazo realista y dinámico del producto antes de instalarlo. Esta modalidad ayuda a reducir la frustración de descargar aplicaciones que luego no cumplen con las expectativas, ya que permite verificar en segundos el diseño, la interfaz y la experiencia que propone cada app.

Llos videos cortos permiten ver cómo se comporta la aplicación en situaciones reales, cómo se navega por sus menús y qué tipo de interacción propone. De esta manera, la selección se vuelve más informada y personalizada, mejorando la satisfacción del usuario y disminuyendo la tasa de desinstalaciones por decepción.

Este nuevo formato también representa una herramienta de promoción para los desarrolladores, quienes pueden mostrar los puntos más atractivos de sus creaciones directamente en el feed de la tienda, incrementando así las oportunidades de descarga.

celular - batería - smartphone - tecnología - 17 de mayo
Play Shorts llega primero a usuarios y desarrolladores seleccionados en Estados Unidos, con planes confirmados de expansión internacional. (Gemini)

Para quienes buscan saber de forma rápida qué es Play Shorts, se trata de una función de Google Play que permite visualizar videos cortos y verticales sobre aplicaciones antes de descargarlas, mostrando su aspecto y funcionamiento real, lo que facilita la elección y mejora la experiencia de búsqueda de apps.

Cómo esta función ayudará a los desarrolladores de apps

La llegada de los videos previos no solo transforma la experiencia del usuario, sino que también abre nuevas oportunidades para los desarrolladores. Ahora, quienes publican aplicaciones en Google Play pueden subir videos específicos para Play Shorts, lo que les permite destacar características únicas o mostrar actualizaciones importantes de manera mucho más visual y directa.

Google ha diseñado herramientas para simplificar este proceso, integrando funciones que facilitan la creación y carga de estos videos en la tienda, optimizando su visibilidad ante millones de usuarios activos.

Google ha simplificado el proceso de creación y carga de videos en Play Shorts para aumentar la presencia de apps y facilitar su descubrimiento. (GOOGLE.)
Google ha simplificado el proceso de creación y carga de videos en Play Shorts para aumentar la presencia de apps y facilitar su descubrimiento. (GOOGLE.)

En la primera etapa, solo ciertos desarrolladores de Estados Unidos tienen acceso pleno a la función, pero la compañía ya trabaja para llevar esta opción a más regiones y ampliar la base de apps que pueden aprovechar el nuevo formato.

La expansión de Play Shorts forma parte de una estrategia más amplia de Google para convertir su tienda de aplicaciones en un espacio más inmersivo y orientado al contenido. Esto incluye la integración con el asistente Gemini y nuevas formas de descubrir aplicaciones, juegos y otros productos digitales a través de experiencias visuales e interactivas.

Temas Relacionados

Google PlayAplicacionesCelularesGoogleGeminiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Padres y madres pueden recurrir a plataformas como Gemini o ChatGPT para identificar tendencias, conocer significados y acceder a sugerencias personalizadas

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

La práctica más sencilla y útil es reducir el brillo de la pantalla, ya que suele ser el componente que más energía consume

Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

Este país no irá al Mundial 2026, pero sí tendrá uno de los estadios más tecnológicos de América Latina

Su diseño está pensado para optimizar la autogestión de energía y agua

Este país no irá al Mundial 2026, pero sí tendrá uno de los estadios más tecnológicos de América Latina

El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

El acceso prácticamente ilimitado a Gemini empieza a desaparecer mientras Google impulsa sus planes de pago

El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

Esto permite que los usuarios prueben el servicio en su casa o durante traslados y comprueben si la velocidad, la estabilidad y la cobertura se adaptan a sus necesidades

¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

TELESHOW

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Las ballenas jorobadas rompen un récord: cruzaron 15.100 kilómetros entre Australia y Brasil

Qué dice la acusación judicial de Estados Unidos que señala a Raúl Castro por homicidio en el derribo de aviones civiles

Las autoridades guatemaltecas prevén agotamiento anticipado del fondo para el subsidio de combustibles

El sistema penitenciario de Guatemala prioriza modernización y refuerzo en ocho cárceles

El partido ARENA extiende periodo de inscripción para elecciones de 2027 en El Salvador