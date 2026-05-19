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Aumentan los precios de la suscripción básica de PlayStation Plus en varias partes del mundo

Sony confirmó una actualización tarifaria que encarecerá el acceso a su opción más económico para nuevos suscriptores

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La subida de precios de PlayStation Plus Essential no afectará a suscriptores actuales, salvo cambios de ciclo o casos en Turquía e India. (Foto: Europa Press)

A partir del 20 de mayo de 2026, la suscripción básica de PlayStation Plus Essential aumentará su precio para nuevos usuarios en varias regiones, con una actualización que eleva el costo mensual de 8,99 a 9,99 euros y el plan trimestral de 24,99 a 27,99 euros.

Según el anuncio realizado por Sony en su publicación en X, la compañía justificó la decisión en las condiciones actuales del mercado global, en un contexto donde otras plataformas modifican sus estrategias de precios ante la sensibilidad del público y la competencia por la cuota de suscriptores.

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Esta modificación en el plan básico no afecta, salvo excepción en Turquía e India, a los suscriptores actuales salvo que decidan cambiar o interrumpir su ciclo antes de la fecha establecida.

Qué pasará con otros planes de suscripción de PlayStation

PlayStation Plus Extra y Premium mantienen sus tarifas estables en Europa tras el ajuste de precios del plan Essential de Sony. (Foto: Europa Press)
PlayStation Plus Extra y Premium mantienen sus tarifas estables en Europa tras el ajuste de precios del plan Essential de Sony. (Foto: Europa Press)

El incremento solo se aplicará a los planes de uno y tres meses de PlayStation Plus Essential, mientras que las tarifas de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium permanecerán sin cambios. El plan Extra mantiene sus valores en 13,99 euros por mes, 39,99 euros para el trimestre y 125,99 euros el año.

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Por su parte, el plan Premium sostiene sus cuotas en 16,99 euros al mes, 49,99 euros trimestrales y 151,99 euros anuales. Aunque la empresa no especificó el total de países involucrados en la actualización tarifaria, subrayó que la medida solo impactará en “regiones seleccionadas”.

Cómo ha sido el comportamiento de otras plataformas por suscripción

Microsoft reduce el precio de Xbox Game Pass Ultimate a 20,99 euros mensuales para competir en el mercado de suscripciones digitales. (Foto: Europa Press)
Microsoft reduce el precio de Xbox Game Pass Ultimate a 20,99 euros mensuales para competir en el mercado de suscripciones digitales. (Foto: Europa Press)

De manera paralela, Microsoft implementó recientemente una estrategia contraria a la ola de aumentos generalizados. Tras detectar una reacción negativa del público ante el incremento previo de precios, la plataforma redujo el costo de Xbox Game Pass Ultimate desde 26,99 hasta 20,99 euros mensuales, lo que representa una rebaja de 6 euros.

Este anuncio fue realizado tras la llegada de Asha Sharma como directora ejecutiva de Microsoft Gaming en reemplazo de Phil Spencer. “El servicio se había vuelto demasiado caro para los jugadores”, explicó Sharma al justificar la decisión, La reforma abarcó el plan exclusivo para PC, que descendió de 14,99 a 12,99 euros mensuales.

Xbox - Asha Sharma - videojuegos - tecnología - 23 de febrero
El ajuste de la tarifa se dio luego de la llegada de Asha Sharma a la dirección ejecutiva. (Fotocomposición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Con este ajuste, Game Pass se diferencia en un ambiente donde la mayoría de las plataformas de entretenimiento apuestan por incrementos tarifarios.

El cambio de rumbo de Microsoft Gaming refleja la presión que ejercen los usuarios ante variaciones bruscas en el costo de los servicios de suscripción digital. El recorte fue recibido como un movimiento inusual en esta industria, marcada mayoritariamente por los aumentos de precio.

Qué plataformas streaming han subido los precios de sus planes últimamente

El fenómeno de los precios en ascenso en los servicios digitales no se ciñe solo al universo de los videojuegos. Plataformas steaming como Netflix y Disney+ han aplicado incrementos sustantivos en sus principales planes, al igual que gigantes del audio como Spotify y Amazon Music.

Plataformas como Netflix lideran los incrementos de precios en planes de streaming en España y Estados Unidos, siguiendo la tendencia global. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Plataformas como Netflix lideran los incrementos de precios en planes de streaming en España y Estados Unidos, siguiendo la tendencia global. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

En el caso puntual de Netflix en España, el plan con anuncios aumentó de 5,49 a 6,99 euros, el estándar sin anuncios pasó de 12,99 a 13,99 euros y la opción premium subió de 18,99 a 19,99 euros mensuales, según el sitio oficial de la plataforma streaming.

En Estados Unidos, la subida llevó el plan con publicidad de 7,99 dólares a 8,99 dólares, el estándar de 17,99 a 19,99 dólares y el premium de 24,99 a 26,99 dólares, según la página de Netflix.

Asimismo, la industria musical replica el patrón en el sector audiovisual. Spotify incrementó este año el coste de su plan Premium Individual hasta 11,99 euros mensuales. Por su parte, hace tres meses Amazon Music modificó su tarifa de 10,99 a 12,99 euros mensuales para quienes usan el plan Amazon Music Unlimited.

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