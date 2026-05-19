Aprende a resumir lo que lees en internet en segundos agitando tu celular Android

Firefox estrena en Android la función de resumir páginas web con inteligencia artificial al agitar el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Firefox lanzó en dispositivos Android su función de resumir páginas web con solo agitar el teléfono, usando inteligencia artificial.

Esta herramienta, que ya estaba disponible en iOS desde septiembre de 2025, permite a los usuarios acceder de forma rápida a un resumen de cualquier sitio web, siempre que el contenido tenga menos de 5.000 palabras.

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El objetivo de la función es facilitar el acceso a la información esencial sin tener que leer textos largos completos, optimizando así la experiencia de consulta en línea a través del teléfono.

Cómo funciona la herramienta de resumen por IA en Firefox

El funcionamiento de esta nueva característica se basa en la simplicidad y la inmediatez. Cuando el usuario se encuentra navegando en una página web desde el navegador Firefox en un dispositivo Android, basta con agitar el smartphone para que, de forma automática, se genere un resumen del contenido.

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El resumen automático de páginas web solo se habilita en Android para textos en inglés y con menos de 5.000 palabras.

Este resumen aparece en pantalla en cuestión de segundos, lo que elimina la necesidad de desplazarse por extensos artículos o reportes.

La herramienta utiliza inteligencia artificial para procesar el texto y extraer los puntos principales. El modelo de IA seleccionado para esta tarea es Mistral-Small, elegido por Mozilla por su rapidez y eficiencia, así como por su alineación con los principios de una Internet abierta.

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Los datos que se envían para el procesamiento se transmiten a través de la nube de Mozilla, lo que, según la compañía, garantiza la seguridad y privacidad de la información del usuario.

Además de la opción de agitar el teléfono, existe una alternativa manual: el usuario puede acceder al resumen mediante el botón “Resumir página”, disponible en el menú de tres puntos del navegador. Esta doble vía para activar la función responde tanto a preferencias de accesibilidad como a situaciones donde agitar el dispositivo no es viable.

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Los usuarios de Firefox en Android pueden activar el resumen web al agitar el dispositivo o desde el botón 'Resumir página' en el menú. (Imagen ilustrativa Infobae)

Requisitos y condiciones de uso de la función

Actualmente, la función de resumen automático en Android presenta algunas restricciones. Solo está habilitada para páginas web escritas en inglés y cuyo contenido no supere las 5.000 palabras. Es decir, si el usuario intenta activar la función en un sitio de mayor extensión o en otro idioma, la herramienta no estará disponible.

Firefox ha comunicado que la expansión a más idiomas está prevista para futuras actualizaciones. En el caso de iOS, la función ya puede utilizarse en alemán, francés, español, portugués, italiano y japonés, lo que anticipa que la disponibilidad multilingüe también llegará a Android en próximas versiones.

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La privacidad ha sido uno de los pilares destacados en el desarrollo de la herramienta. Mozilla subraya que el procesamiento del texto para el resumen no compromete la seguridad de los usuarios, ya que se gestiona mediante la nube propia y el modelo de IA ha sido seleccionado por sus características técnicas y por su respeto a los estándares de privacidad.

Firefox sigue innovando e incorpora la copia de seguridad local en Linux y renueva el diseño de la página de inicio y nueva pestaña.

Detalles técnicos y ampliación de la función en el ecosistema Firefox

El despliegue de la función “agitar para resumir” forma parte de una estrategia más amplia de innovación en Firefox, que en fechas recientes también ha incluido novedades destacadas en otras plataformas. Entre los anuncios más recientes figura la llegada de la copia de seguridad local del navegador a Linux, equiparando así las posibilidades de respaldo con las que ya contaban los usuarios de Windows.

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En paralelo, Firefox ha renovado ligeramente el diseño de su página de inicio y de nueva pestaña, introduciendo nuevos fondos de pantalla y preparando la llegada de widgets y mejoras en los atajos.

Las versiones más recientes del navegador también han reforzado la privacidad y la seguridad: ahora es posible borrar todos los datos de una sesión privada sin cerrar la ventana y se ha mejorado la protección contra las técnicas de toma de huellas dactilares, dificultando el rastreo entre sitios.

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