Sociedad

Una mujer intentó escalar a la cima de un volcán junto a sus amigos, se cayó desde más de 600 metros y murió

La víctima habría perdido el equilibrio en pleno ascenso al volcán Llaima, cerca de Neuquén. Las autoridades investigan el hecho ya que el grupo no contaba con el registro requerido para el ascenso

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Murió una mujer tras caer 600 metros mientras ascendía un volcán en Chile, cerca de Neuquén
El accidente fatal ocurrió cerca de Neuquén, cuando la víctima ascendía el volcán a unos 2.000 metros de altura, acompañada por un grupo de amigos

Una mujer de 42 años murió durante una excursión al volcán Llaima, en la región de La Araucanía, Chile, tras caer aproximadamente 600 metros por una de las laderas del macizo volcánico mientras el grupo ascendía a unos 2.000 metros de altura. La tragedia ocurrió a menos de 70 kilómetros de Neuquén.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el interior del Parque Nacional Conguillío, donde la víctima realizaba la actividad junto a un grupo de amigos.

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Según informó Bio Bio Chile, la excursionista habría perdido el equilibrio en pleno ascenso, lo que desencadenó la caída por la ladera del volcán. El operativo de emergencia se activó de inmediato, aunque las condiciones meteorológicas adversas —en particular los fuertes vientos en altura— impidieron durante varias horas el acceso del helicóptero del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Con el avance de la noche, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la mujer a raíz de la gravedad de las lesiones.

La recuperación del cuerpo se concretó recién durante la madrugada del lunes, tras la suspensión temporal de las tareas por el fuerte temporal. En el operativo participaron efectivos del GOPE, Bomberos de Cherquenco, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y miembros de la ONG Corporación Rescate Araucanía.

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“Aproximadamente a las 6.30 de la mañana comenzamos el ascenso para llegar a las 8.00 horas”, explicó Cristóbal Bravo Valenzuela, integrante de la organización, en declaraciones recogidas por Bio Bio Chile.

Uno de los aspectos que tomó relevancia tras la tragedia fue la ausencia de registro previo del grupo. La Conaf informó que los excursionistas no completaron el procedimiento obligatorio antes de ingresar al parque, un paso que permite activar protocolos de seguridad y agilizar eventuales rescates. Las autoridades reiteraron que ese registro debe realizarse en las casetas habilitadas o, cuando estas permanezcan cerradas, en dependencias de Carabineros.

El director regional de Conaf, Héctor Tillería, advirtió que las condiciones en las zonas de alta montaña serán adversas durante toda la semana, con temperaturas bajo cero en sectores de altura.

“Toda esta semana vamos a tener condiciones meteorológicas bastante adversas”, señaló el funcionario, quien también remarcó que las bajas temperaturas vuelven “bastante exigentes” las condiciones sobre el nivel del mar. Tillería subrayó la necesidad de contar con equipamiento adecuado para este tipo de actividades en zonas volcánicas.

Otro caso de muerte en una excursión

Un turista brasileño falleció en el Cerro Centinela, Parque Nacional Nahuel Huapi, tras descompensarse durante una excursión junto a su pareja
Un turista brasileño falleció en el Cerro Centinela, Parque Nacional Nahuel Huapi, tras descompensarse durante una excursión junto a su pareja

Un turista brasileño murió tras descompensarse durante una caminata junto a su pareja en el Cerro Centinela, ubicado en el sector norte del Parque Nacional Nahuel Huapi, en las inmediaciones de Villa La Angostura.

El episodio ocurrió semanas atrás. El hombre, acompañado de su esposa y otros turistas, sintió un dolor en el pecho durante el ascenso y cayó al suelo, lo que motivó el llamado de emergencia.

La alerta llegó a las 16.20, según informó el grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA), a partir del aviso de otra pareja de turistas que se hallaba en el lugar. En pocos minutos, distintos equipos de emergencia de la región se desplegaron hacia el cerro y coordinaron sus acciones bajo los protocolos para intervenciones en zonas agrestes.

Alrededor de las 17, el personal de rescate llegó hasta el matrimonio, donde una paramédica ya atendía al hombre con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El equipo continuó con los primeros auxilios según los procedimientos establecidos, a la espera del médico.

A pesar de los esfuerzos del personal de salud, el médico que llegó al lugar constató que el turista ya no presentaba signos vitales. El propio BRZA lo confirmó en un comunicado oficial difundido en redes sociales: “Se procedió a seguir con los primeros auxilios hasta cumplir con los protocolos en zonas agrestes”, aunque el hombre no sobrevivió.

El operativo de evacuación demandó varias horas, dadas las condiciones del terreno y la necesidad de atender al resto de los visitantes, visiblemente afectados por la situación. Cerca de las 21, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En la operación participaron la Comisaría 28, el hospital local, Parques Nacionales y el equipo del BRZA. Las autoridades descartaron indicios de criminalidad, aunque dispusieron la realización de una autopsia para determinar la causa precisa del deceso.

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