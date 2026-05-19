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Dile a Alexa de qué quieres hablar y creará un podcast al instante solo para ti

El episodio, narrado con voces generadas por inteligencia artificial, está disponible en cuestión de minutos en los dispositivos Echo Show

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Mujer en una cocina con ventanas, frente a un dispositivo Alexa con pantalla que muestra el texto 'Alexa, haz un podcast sobre el imperio romano'.
Alexa+ permite crear podcast personalizados sobre cualquier tema simplemente solicitándolo con la voz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexa ahora puede realizar un podcast cuando le pides información sobre un tema: puede ser de noticias, cultura general, un hobby, entre otros. Asimismo, puedes ajustar enfoque y todo del contenido que genere el asistente de Amazon.

La grabación, realizada con voces generadas por inteligencia artificial, queda disponible en minutos en los dispositivos Echo Show y en la aplicación de Alexa, lista para ser escuchada en cualquier momento y lugar.

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Cómo funciona la generación de podcast con Alexa

La inteligencia artificial que impulsa Alexa+ ha sido desarrollada en colaboración con medios de comunicación. Este ecosistema informativo permite a Alexa transformar grandes volúmenes de datos en lecciones de audio claras y adaptadas a los intereses de cada usuario.

Captura de pantalla de una interfaz de aplicación de podcasts. Muestra cuatro videopodcasts recomendados: fútbol, música, ruinas romanas y panadería, con el texto 'Alexa Podcasts'
Los episodios generados por Alexa se nutren de más de 200 medios y fuentes de información. (Amazon)

Alexa Podcasts ofrece la posibilidad de convertir cualquier tema en un episodio de audio personalizado en minutos, sin necesidad de preparación previa.

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El usuario solo debe indicar el asunto de su interés, tras lo cual Alexa recopila, organiza y presenta la información relevante, generando una grabación lista para escuchar desde el dispositivo Echo Show o la aplicación móvil.

Cómo son los podcast hechos por Alexa

Los episodios pueden abarcar una amplia variedad de temas y situaciones, desde resúmenes de las noticias más comentadas del día, análisis de eventos deportivos recientes o lanzamientos musicales, hasta debates sobre películas y tendencias culturales.

Los usuarios tienen la opción de crear lecciones de audio sobre ciencia, historia, viajes o incluso nuevos hobbies, como la elaboración de cerveza casera o la fotografía con drones.

Pantalla de un dispositivo móvil mostrando una lista de notificaciones de Alexa Podcasts con tres elementos: un podcast de historia, uno de música y uno de deportes
El usuario puede ajustar la duración y el enfoque del podcast antes de que Alexa lo grabe. (Amazon)

La flexibilidad de la plataforma se extiende a la personalización de la interacción. Alexa+ ahora ofrece diferentes estilos de personalidad, desde respuestas concisas y eficientes hasta tonos más cálidos y conversacionales.

El usuario puede elegir el estilo que mejor se adapte a sus preferencias, ajustando la experiencia de uso para cada contexto o momento del día.

Aplicaciones educativas, familiares y profesionales

En el campo de la educación y el entretenimiento familiar, Alexa Podcast permite transformar cualquier conversación cotidiana en una oportunidad de aprendizaje.

Por ejemplo, una familia puede generar un episodio sobre las misiones Apolo, las estrellas fugaces o la historia de Roma antes de un viaje, y escucharlo juntos en casa o durante el trayecto.

Mujer con cabello rizado sonríe y gesticula con la mano derecha hacia un dispositivo Amazon Echo Show en una encimera de madera en una cocina luminosa.
Las grabaciones se realizan con voces de inteligencia artificial y están listas para escucharse en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad convierte la curiosidad en contenido a la carta, facilitando el acceso a información verificada sin esfuerzo adicional.

Además de los podcast instantáneos, Alexa+ integra funciones complementarias como la gestión de pedidos de comida a domicilio a través de servicios como Grubhub y Uber Eats, demostrando la capacidad del asistente para simplificar tareas cotidianas mediante una interacción natural y personalizada.

Disponibilidad y perspectivas de futuro para Alexa Podcast

Actualmente, Alexa Podcast está disponible para los usuarios de Alexa+ en Estados Unidos, con planes de expansión y nuevas funcionalidades en desarrollo.

Alexa Podcasts ofrece contenidos sobre noticias, ciencia, cultura, viajes, hobbies y desarrollo profesional. REUTERS/Brendan McDermid
Alexa Podcasts ofrece contenidos sobre noticias, ciencia, cultura, viajes, hobbies y desarrollo profesional. REUTERS/Brendan McDermid

El objetivo es ofrecer cada vez más opciones de audio personalizado bajo demanda, incluyendo resúmenes de noticias adaptados, contenido basado en documentos propios y formatos de interacción innovadores.

Qué es Alexa+

Alexa+ es la versión avanzada del asistente virtual de Amazon, diseñada para ofrecer interacciones más naturales, personalizadas y eficientes gracias a la inteligencia artificial generativa.

Disponible en Estados Unidos desde 2026 y gratuito para los miembros Prime, Alexa+ integra capacidades como memoria contextual, gestión de rutinas del hogar inteligente, planificación de actividades, compras y reservas en tiempo real.

Puede entender el lenguaje natural, recordar preferencias y mantener el hilo de conversaciones previas, lo que permite ejecutar cadenas de acciones complejas con una sola petición.

Alexa+
Los episodios creados quedan disponibles en dispositivos Echo Show y en la aplicación de Alexa. (Amazon)

Además, facilita la sincronización de calendarios, el análisis de documentos y la recomendación de contenido personalizado en dispositivos Echo, Fire TV y la aplicación Alexa.

La compatibilidad se extiende al 90% de los dispositivos Echo mediante actualización automática, y la experiencia se completa con una interfaz web y móvil renovada, consolidando a Amazon como referente en inteligencia artificial conversacional.

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