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Activa alertas de terremotos y localización de emergencia en tu celular de manera gratuita

En Colombia recientemente hubo un sismo de 5,5 grados de magnitud y usuarios reportaron avisos de la alerta de Google

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Un sismógrafo blanco y negro registra ondas sísmicas junto a una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra una alerta roja con un signo de exclamación.
La alerta sísmica de Google en Android permite recibir avisos segundos antes de un temblor relevante cerca del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que tu celular te avise segundos antes de que suceda un temblor es posible. Android cuenta con alternativas para activar alertas que le permita a los usuarios estar listos ante situaciones de emergencia.

Además, existen otras aplicaciones de terceros que se pueden descargar en el teléfono para tener este tipo de notificaciones e información adicional sobre los movimientos geológicos en el mundo, como sucedió recientemente en Colombia con un sismo el 14 de mayo en Chocó.

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Cómo funciona la alerta sísmica de Google en Android

La función de alerta de terremotos de Google está integrada en los dispositivos Android y permite a los usuarios recibir avisos segundos antes de que ocurra un temblor relevante cerca de su ubicación.

Este servicio gratuito utiliza los acelerómetros de millones de celulares para detectar vibraciones y cambios de velocidad. Cuando varios teléfonos cercanos registran movimientos similares, los datos se envían a los servidores de Google. Allí se analiza la información para identificar patrones que indiquen un posible sismo, estimar la magnitud y ubicar el epicentro.

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sistema de alerta de sismo
Esta tecnología aprovecha los acelerómetros de millones de celulares para detectar vibraciones y advertir sobre sismos cercanos.

El sistema emite alertas diferenciadas según la intensidad del evento: una “Alerta de peligro” para movimientos leves y una “Alerta para tomar medidas” para temblores moderados o extremos. Las notificaciones se activan para sismos de magnitud igual o superior a 4.5, una cifra que Google establece como umbral para generar advertencias que requieran atención.

Activar la alerta de temblores de Google: paso a paso

Activar las alertas de sismos en un celular Android es un proceso accesible y no requiere instalar aplicaciones adicionales. Para habilitar el servicio, el usuario debe seguir estos pasos:

  1. Ingresar al menú ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ del dispositivo.
  2. Seleccionar la opción ‘Ubicación’.
  3. Buscar el apartado ‘Ajustes de ubicación’ o ‘Servicio de ubicación’.
  4. Acceder a ‘Alertas de terremoto’ y activar el interruptor.

En algunos modelos, la función puede encontrarse bajo ‘Seguridad y emergencia’. Es esencial mantener activa la ubicación del teléfono, ya que las notificaciones dependen de la proximidad geográfica al epicentro estimado.

Una vez habilitada la alerta, el celular comenzará a recibir notificaciones visuales y sonoras provenientes del sistema de alerta temprana de Google siempre que se detecte un sismo relevante en la zona.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una pantalla roja. La pantalla muestra un símbolo de alerta de sismo y la silueta de una ciudad.
Las alertas de Google se activan únicamente en celulares Android cuando se detectan movimientos telúricos de 4.5 grados o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones recomendadas para alertas sísmicas

  • My Earthquake Alerts & Feed: aplicación gratuita centrada en el monitoreo global de terremotos. Permite configurar alertas personalizadas, rastrear la actividad sísmica en tiempo real y filtrar eventos por región, fecha o magnitud. Su interfaz sencilla facilita la consulta de mapas y datos detallados, aunque algunos usuarios reportan que su precisión depende también de la cobertura de las instituciones oficiales.
  • Sismo Detector: esta aplicación utiliza los sensores de los celulares y un sistema colaborativo para identificar rápidamente movimientos telúricos. Si detecta que muchos teléfonos se mueven en el mismo sentido al mismo tiempo, envía una alarma.
  • Earthquake Network: es otra plataforma especializada en alertas sísmicas y funciona en varios países. Ofrece un sistema de aviso temprano en tiempo real, notificaciones basadas en la ubicación y actualizaciones constantes según la actividad registrada en la zona.
  • AccuWeather: Weather Alerts: aunque su función principal es el pronóstico del clima, incluye alertas sobre fenómenos naturales como sismos, tormentas o nevadas. Permite recibir avisos relacionados con cambios bruscos en el entorno natural.
Mano sosteniendo un smartphone que muestra la pantalla de configuración de 'Alerta Sísmica' con la opción 'Activar siempre' activada, en un fondo borroso.
Aplicaciones como My Earthquake Alerts & Feed, Earthquake Network y Sismo Detector ofrecen monitoreo global y avisos en tiempo real sobre actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de un plan de emergencia y recomendaciones adicionales

Disponer de alertas tempranas en el celular es solo uno de los elementos necesarios para reducir riesgos ante un sismo. Las aplicaciones y funciones mencionadas ofrecen una ventaja tecnológica, pero es esencial complementar su uso con un plan de emergencia familiar, escolar o laboral.

Tener rutas de evacuación claras, identificar puntos seguros dentro de los espacios habituales y practicar simulacros periódicos puede marcar la diferencia en una situación real.

Las propias aplicaciones suelen incluir recomendaciones y guías para actuar correctamente, reforzando la necesidad de estar informados y preparados ante cualquier eventualidad sísmica.

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