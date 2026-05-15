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Google Traductor sumaría traducción de voz sin conexión a Internet

Para hacer uso de la traducción de voz sin conexión, será necesario descargar previamente los paquetes de idiomas requeridos

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Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente negro. La pantalla blanca muestra el logo de Google Translate en azul y gris, con un fondo difuminado.
La nueva característica fue detectada en la versión 10.17.48.914427315.6 de Google Traductor para Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Traductor incorporaría una función que permitirá traducir conversaciones de voz en tiempo real sin necesidad de estar conectado a Internet.

La opción, que aún no se encuentra disponible para descargar, habilitaría el modo de traducción en vivo en situaciones donde no haya cobertura ni acceso a datos móviles, beneficiando a quienes viajan o se encuentran en zonas sin conectividad.

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Traducción de voz offline en Google Traductor: cómo funcionaría

La nueva característica detectada en la versión 10.17.48.914427315.6 de Google Traductor para Android permitiría mantener conversaciones orales con personas que hablan otros idiomas, incluso cuando el dispositivo no tenga acceso a la red. Así lo dio a conocer Android Authority.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone con la aplicación Google Traductor abierta en la pantalla, mostrando la traducción de "Hola, ¿cómo estás?" del español al inglés.
Una mano sostiene un teléfono móvil mostrando la interfaz de Google Traductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es menester señalar que hasta ahora, el modo de traducción en vivo exigía una conexión a Internet, lo que limitaba su uso en lugares sin cobertura.

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Para hacer uso de la traducción de voz sin conexión, será necesario descargar previamente los paquetes de idiomas requeridos. Esta descarga anticipada permitirá que el dispositivo procese y traduzca las conversaciones en tiempo real, mostrando en pantalla lo que cada interlocutor dice en su propio idioma, sin importar que no haya acceso a datos o Wi-Fi en ese momento.

La traducción en tiempo real sin conexión representaría un avance respecto a la función actual de Google Traductor, que solo permitía traducciones offline en texto o imágenes.

Traductor - Google - idiomas - tecnología - 14 de mayo
La función todavía no puede descargarse de manera oficial. (Imagen ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, cualquier intento de usar el modo de conversación en vivo sin Internet resultaba infructuoso, ya que la aplicación reclamaba conectividad para funcionar en ese modo.

Disponibilidad y detalles técnicos de la actualización

La novedad sobre la traducción de voz sin conexión surge a partir de un análisis realizado por el medio citado, que investigó una versión específica de la aplicación para Android. Google no ha realizado un anuncio oficial ni ha confirmado la fecha en la que esta función estará disponible para el público.

El hallazgo indica que la función todavía no puede descargarse de manera oficial, por lo que no se dispone de información precisa sobre cuándo llegará a los usuarios.

Traductor - Google - idiomas - tecnología - 14 de mayo
La opción habilitaría el modo de traducción en vivo en situaciones donde no haya cobertura ni acceso a datos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, solo se sabe que la actualización permitiría mantener conversaciones multilingües sin depender de la conexión a Internet, siempre y cuando se hayan descargado los paquetes de idiomas necesarios.

Implicancias para los viajes y la comunicación global

Esta mejora resulta especialmente útil para quienes viajan al extranjero o se encuentran en lugares apartados donde la conectividad es limitada o inexistente.

La posibilidad de conversar con personas que no hablan el mismo idioma, utilizando únicamente el teléfono móvil y sin preocuparse por el acceso a datos, elimina una de las principales barreras de comunicación en situaciones de movilidad internacional.

Google Traductor ha incorporado funciones avanzadas que van mucho más allá de la simple traducción de palabras. REUTERS/Annegret Hilse
Google Traductor ha incorporado funciones avanzadas que van mucho más allá de la simple traducción de palabras. REUTERS/Annegret Hilse

Hasta ahora, Google Traductor permitía descargar idiomas para traducciones de texto e imagen, pero carecía de la opción de traducir conversaciones de voz en tiempo real sin conexión.

La próxima integración de esta función amplía el alcance de la herramienta, facilitando la comunicación entre personas de diferentes lenguas en cualquier parte del mundo, aun en condiciones de desconexión total. Ahora bien, no existe confirmación por parte de Google ni detalles adicionales sobre los plazos de lanzamiento.

Funciones ocultas y avanzadas de Google Traductor

Google Traductor ha incorporado funciones avanzadas que van mucho más allá de la simple traducción de palabras. Entre las más útiles destaca el modo “Intérprete”, que permite mantener conversaciones en tiempo real al traducir automáticamente la voz de ambos interlocutores.

logo del traductor de Google dos personas hablando portada
Google Traductor podría incorporar una opción para traducir conversaciones de voz en tiempo real sin requerir conexión a Internet. (Ivan Svyatkovsky)

Además, la herramienta facilita la traducción completa de documentos en formatos como PDF, Word o PowerPoint, conservando el formato original, e integra la función de cámara y Google Lens para traducir textos en imágenes, ya sea en tiempo real o importando fotos desde la galería del móvil.

Otras características poco conocidas incluyen la posibilidad de consultar sinónimos, definiciones y frecuencia de uso de palabras, guardar frases favoritas para acceder a ellas sin conexión, y la escritura a mano alzada para idiomas con alfabetos no latinos.

En Android, la función “Tap to Translate” permite traducir textos copiados en cualquier aplicación sin necesidad de cambiar de pantalla. Se recomienda descargar los paquetes de idiomas para usarlos sin conexión, asegurando acceso a la traducción incluso sin señal de internet.

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