Qué cambia en la nueva versión de la PlayStation 5 y cómo mejora el rendimiento

La PlayStation 5.5 extenderá el ciclo de la PS5 e introducirá mejoras gráficas y de rendimiento para jugadores exigentes. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Según proyecciones recientes, mientras los aficionados aguardan la presentación de la PlayStation 6, prevista para 2027, Sony ha optado por prolongar el ciclo de vida de la consola actual con una versión mejorada de la PS5, denominada de manera informal como “PlayStation 5.5”.

Esta transición, marcada por actualizaciones técnicas y compatibilidad ampliada, buscaría consolidar la posición de la compañía japonesa en un mercado caracterizado por una competencia feroz y por usuarios cada vez más exigentes.

Qué se sabe de la nueva versión mejorada de la PlayStation 5

En este marco, uno de los aspectos clave es la duración extendida de la actual generación. Se estima que la PS5.5 llegaría al mercado en 2026, permitiendo que los usuarios accedan a nuevas características y mejoras gráficas sin dar el salto inmediato a una consola de nueva generación.

La futura PS5.5 ofrecerá hasta un 45% más de potencia gráfica y mejoras de iluminación, elevando la experiencia de juego. (Foto: PlayStation)

Esta decisión permitiría que juegos desarrollados para PS5 sigan siendo compatibles, aunque, según trascendió, la experiencia visual y de rendimiento mejorará notablemente gracias al nuevo hardware y a innovaciones como el sistema de escalado de imagen mediante inteligencia artificial.

Si se consideran las cifras que manejan algunos analistas, la futura consola ofrecería hasta un 45% más de potencia gráfica y un rendimiento de iluminación entre dos y tres veces superior al del modelo original.

Este salto se traduce, en la práctica, en espacios virtuales más detallados, sombras más realistas y texturas de mayor claridad, lo que impacta en la fluidez y calidad de los videojuegos más exigentes del catálogo.

Cuáles otras novedades tendría la versión mejorada de la PS5

Las innovaciones como resolución 8K, WiFi 7 y mayor capacidad interna posicionan a la PS5.5 como una opción avanzada antes de la PS6. (Foto: Europa Press)

El abanico de mejoras no se limita a la potencia de procesamiento. La PlayStation 5.5 podría incorporar soporte para resolución 8K, compatibilidad con WiFi 7 y mayor capacidad de almacenamiento interno.

Estas especificaciones permitirían, por un lado, descargas y partidas en línea más rápidas y estables, y, por otro, ampliar notablemente el espacio disponible para instalar títulos de gran tamaño.

Asimismo, se prevé que esta consola incluya optimizaciones en su software interno, como el uso de FSR 4 de AMD, lo que aportaría un funcionamiento más eficiente y evitaría problemas de sobrecalentamiento o consumo excesivo de energía.

Qué características tendría la PlayStation 6

En paralelo, los primeros adelantos sobre la PlayStation 6 anticipan una transformación profunda en el diseño y capacidades técnicas.

El nuevo hardware de PlayStation 6 contará con procesador AMD optimizado para gráficos, inteligencia artificial y física avanzada. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Todo apunta a un sistema con un nuevo procesador de AMD, concebido específicamente para cubrir las exigencias de las nuevas generaciones de juegos. Este chip estaría optimizado para brindar un rendimiento excepcional en gráficos, inteligencia artificial y física del juego.

Se prevé, según los rumores más sólidos, que la PS6 esté equipada de serie con resolución 8K, tecnologías avanzadas de trazado de rayos y compatibilidad nativa tanto con realidad virtual como con realidad aumentada.

Estas herramientas abrirán la puerta a experiencias de juego más inmersivas, en las que el usuario podrá sumergirse en universos digitales con una fidelidad visual y un nivel de interactividad sin precedentes, gracias también al vínculo de la consola con servicios en la nube para la transmisión de juegos a través de Internet.

Cuáles novedades tendrá en cuanto a controles la PS6 y cuándo podría ser su lanzamiento

Sony planea un mando de próxima generación para PS6, con tecnología háptica y gatillos adaptables que mejoran la interacción del jugador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra característica destacada es el mando de la próxima generación. Sony prepara un dispositivo dotado de tecnología háptica y gatillos adaptables, que aportarán una interacción más realista con los eventos del juego. La integración de estas innovaciones busca fortalecer el lazo emocional entre jugador y experiencia.

En cuanto al lanzamiento y el precio, las informaciones disponibles sugieren que la PlayStation 6 podría tener un costo de entre 500 y 600 euros, siguiendo la línea histórica de la marca.

Aún no se conoce el valor oficial ni la fecha precisa de disponibilidad, pero, según las tendencias del sector y los antecedentes de la empresa, todo indica que Sony apostará por un calendario que permita a la nueva PS5.5 consolidarse en el mercado antes del salto definitivo a la próxima generación.