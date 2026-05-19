Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

El aumento del número de llamadas telefónicas desconocidas que simulan provenir de instituciones bancarias, agencias gubernamentales o empresas reconocidas ha generado un clima de alerta entre los usuarios.
Estos contactos suelen advertir sobre situaciones urgentes, como un supuesto fraude con la tarjeta de crédito, un acceso no autorizado a una cuenta bancaria o deudas imprevistas con autoridades fiscales.
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De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), este tipo de estafas buscan provocar una reacción inmediata basada en el miedo, para que la persona tome decisiones apresuradas, facilite datos personales o acceso a sus cuentas y así robar su dinero.
Según la FTC, los estafadores suelen obtener información básica sobre sus víctimas, como nombres completos o domicilios, para que la llamada resulte convincente.
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Cuáles preguntas se deben hacer ante una llamada desconocida
La principal pauta de los expertos consiste en obtener información básica y cortar la llamada. Las dos preguntas fundamentales son: ¿De qué compañía o banco están llamando? y ¿Cuál es el problema específico?
Después de obtener estas respuestas, la persona debe finalizar la conversación inmediatamente, sin proporcionar ningún dato adicional. El siguiente paso es verificar la historia por medios propios.
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Se sugiere contactar directamente a la entidad por canales oficiales, como aplicaciones, sitios web corporativos o los números telefónicos que aparecen en la correspondencia oficial o en el reverso de las tarjetas bancarias.
La FTC advierte contra el uso de resultados de búsqueda en internet para encontrar números de contacto, porque los estafadores pueden comprar anuncios para posicionar números falsos en los primeros lugares.
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Qué información buscan los estafadores en estas llamadas telefónicas
Los ciberdelincuentes suelen solicitar datos personales y bancarios, como números de cuenta, contraseñas o códigos de verificación. Además, pueden pedir respuestas afirmativas a preguntas aparentemente inocentes.
“¿Está usted autorizado para operar esta cuenta?”, o “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones de nuestros servicios?” son frases utilizadas para inducir respuestas de tipo “sí”.
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Expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que en muchos casos los estafadores solo necesitan grabar la respuesta afirmativa para utilizarla posteriormente en fraudes.
Al obtener la grabación, pueden intentar autorizar transacciones, altas de servicios o incluso suplantar la identidad de la víctima ante otras entidades, valiéndose de la voz registrada como presunta prueba de consentimiento.
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Cuáles medidas ayudan a prevenir fraudes telefónicos y pérdidas de dinero
Sumado a desconfiar de cualquier llamada inesperada que solicite información personal o bancaria, tanto la FTC como INCIBE sugieren hablar con un amigo o familiar de confianza antes de tomar decisiones. Ningún departamento de fraude legítimo exige confidencialidad ni presiona para actuar sin consultar a amigos.
Asimismo, las autoridades insisten en no compartir información confidencial, no permitir el acceso remoto al teléfono o la computadora, y nunca revelar códigos de verificación enviados por la entidad bancaria. Ante la mínima sospecha, es preferible cortar la comunicación y buscar asesoramiento adicional antes de proceder.
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Siempre se debe desconfiar si la voz al otro lado de la línea afirma poder resolver el problema, en realidad solo busca obtener más datos o grabar la respuesta de la persona contactada
Cómo actuar si se detecta un intento de suplantación o estafa telefónica
Detectar que la identidad ha sido utilizada sin consentimiento requiere actuar con rapidez. Según el INCIBE, la víctima debe contactar de inmediato a su entidad financiera y reportar la situación.
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Otro consejo clave es cambiar contraseñas y notificar el incidente a las autoridades competentes, como la policía o los organismos de ciberseguridad.
Tanto la FTC como el INCIBE sugieren documentar todos los contactos y resguardar cualquier evidencia disponible, como grabaciones, mensajes o correos electrónicos, para facilitar la investigación y proteger la integridad de las cuentas personales y bancarias.
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