Tecno

Haz estas dos preguntas si te llaman diciendo que tu dinero corre peligro

El aumento de estafas mediante llamadas telefónicas pone en riesgo contraseñas y cuentas bancarias de los usuarios, así que es clave saber cómo actuar

Guardar
Google icon
Primer plano de una mujer joven con expresión preocupada, sosteniendo un teléfono negro en su oído izquierdo y su puño derecho apoyado en la frente.
Las comunicaciones telefónicas buscan generar pánico y reacción inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del número de llamadas telefónicas desconocidas que simulan provenir de instituciones bancarias, agencias gubernamentales o empresas reconocidas ha generado un clima de alerta entre los usuarios.

Estos contactos suelen advertir sobre situaciones urgentes, como un supuesto fraude con la tarjeta de crédito, un acceso no autorizado a una cuenta bancaria o deudas imprevistas con autoridades fiscales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), este tipo de estafas buscan provocar una reacción inmediata basada en el miedo, para que la persona tome decisiones apresuradas, facilite datos personales o acceso a sus cuentas y así robar su dinero.

Según la FTC, los estafadores suelen obtener información básica sobre sus víctimas, como nombres completos o domicilios, para que la llamada resulte convincente.

PUBLICIDAD

Cuáles preguntas se deben hacer ante una llamada desconocida

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
Identificar la supuesta entidad y el motivo del contacto reduce el riesgo de caer en una estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal pauta de los expertos consiste en obtener información básica y cortar la llamada. Las dos preguntas fundamentales son: ¿De qué compañía o banco están llamando? y ¿Cuál es el problema específico?

Después de obtener estas respuestas, la persona debe finalizar la conversación inmediatamente, sin proporcionar ningún dato adicional. El siguiente paso es verificar la historia por medios propios.

Se sugiere contactar directamente a la entidad por canales oficiales, como aplicaciones, sitios web corporativos o los números telefónicos que aparecen en la correspondencia oficial o en el reverso de las tarjetas bancarias.

La FTC advierte contra el uso de resultados de búsqueda en internet para encontrar números de contacto, porque los estafadores pueden comprar anuncios para posicionar números falsos en los primeros lugares.

Qué información buscan los estafadores en estas llamadas telefónicas

Una mujer sentada en un sofá en su casa, con un teléfono celular blanco en la oreja y una tarjeta de crédito en la otra mano. Una ventana con vista a edificios se ve al fondo.
No se debe suministrar datos bancarios durante estas llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes suelen solicitar datos personales y bancarios, como números de cuenta, contraseñas o códigos de verificación. Además, pueden pedir respuestas afirmativas a preguntas aparentemente inocentes.

“¿Está usted autorizado para operar esta cuenta?”, o “¿Está de acuerdo en recibir actualizaciones de nuestros servicios?” son frases utilizadas para inducir respuestas de tipo “sí”.

Expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierten que en muchos casos los estafadores solo necesitan grabar la respuesta afirmativa para utilizarla posteriormente en fraudes.

Al obtener la grabación, pueden intentar autorizar transacciones, altas de servicios o incluso suplantar la identidad de la víctima ante otras entidades, valiéndose de la voz registrada como presunta prueba de consentimiento.

Cuáles medidas ayudan a prevenir fraudes telefónicos y pérdidas de dinero

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un sencillo error puede dejar las cuentas bancarias en ceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a desconfiar de cualquier llamada inesperada que solicite información personal o bancaria, tanto la FTC como INCIBE sugieren hablar con un amigo o familiar de confianza antes de tomar decisiones. Ningún departamento de fraude legítimo exige confidencialidad ni presiona para actuar sin consultar a amigos.

Asimismo, las autoridades insisten en no compartir información confidencial, no permitir el acceso remoto al teléfono o la computadora, y nunca revelar códigos de verificación enviados por la entidad bancaria. Ante la mínima sospecha, es preferible cortar la comunicación y buscar asesoramiento adicional antes de proceder.

Siempre se debe desconfiar si la voz al otro lado de la línea afirma poder resolver el problema, en realidad solo busca obtener más datos o grabar la respuesta de la persona contactada

Cómo actuar si se detecta un intento de suplantación o estafa telefónica

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe cambiar las claves de acceso para evitar intrusos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar que la identidad ha sido utilizada sin consentimiento requiere actuar con rapidez. Según el INCIBE, la víctima debe contactar de inmediato a su entidad financiera y reportar la situación.

Otro consejo clave es cambiar contraseñas y notificar el incidente a las autoridades competentes, como la policía o los organismos de ciberseguridad.

Tanto la FTC como el INCIBE sugieren documentar todos los contactos y resguardar cualquier evidencia disponible, como grabaciones, mensajes o correos electrónicos, para facilitar la investigación y proteger la integridad de las cuentas personales y bancarias.

Temas Relacionados

DineroPreguntasLlamadasEstafasContraseñasTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

El fundador de Tesla y SpaceX aseguró que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y la robótica duplicará el tamaño de la economía mundial en poco tiempo

Elon Musk advierte que en 5 años la IA superará a la inteligencia humana y habrá 100 millones de robots humanoides

Pasos para restaurar una foto vieja de un familiar o mascota y obtener una imagen en alta definición

Con solo una imagen digitalizada y una instrucción bien escrita, la restauración de retratos antiguos y fotos de mascotas se volvió más simple, rápida y accesible

Pasos para restaurar una foto vieja de un familiar o mascota y obtener una imagen en alta definición

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 19 de mayo de 2026

Los jugadores pueden acceder a diferentes recompensas como diamantes, skins y objetos exclusivos a través del portal oficial de Garena

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 19 de mayo de 2026

Aumentan los precios de la suscripción básica de PlayStation Plus en varias partes del mundo

Sony confirmó una actualización tarifaria que encarecerá el acceso a su opción más económico para nuevos suscriptores

Aumentan los precios de la suscripción básica de PlayStation Plus en varias partes del mundo

Lo que parecía imposible ocurrió: Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo

Después de una larga batalla legal, Fortnite ya puede descargarse nuevamente desde la App Store sin métodos alternativos

Lo que parecía imposible ocurrió: Fortnite regresa a la App Store en todo el mundo

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

El detrás de escena de la convocatoria de Neymar a la selección de Brasil: la videollamada con Ancelotti y un rol sin privilegios

Con Cristiano Ronaldo, Portugal dio la lista de 27 convocados para el Mundial: el jugador que quedaría afuera y las sorpresivas ausencias

Los poderes especiales que tendrá Xabi Alonso en Chelsea y la decisión que deberá tomar con Alejandro Garnacho

TELESHOW

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

Enojos, ironías y sorpresas: las reacciones de las famosas al Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile

República Dominicana registra más de 200 motociclistas fallecidos en los primeros meses del año, 85% no usaban casco

Bajo la sombra de la duda: Joven dominicana muere en su apartamento y reporte preliminar revela anoxia cerebral

Sin empleo y atrapados por la violencia: miles de jóvenes hondureños ven en la migración su única salida