Tecno

Qué significa X Æ A-12, el nombre del hijo de Elon Musk que lo acompañó durante su viaje a China

Cada vez que reaparece el hijo del magnate, se reaviva la curiosidad por su inusual nombre

Guardar
Google icon
Hijo de Elon Musk
X Æ A-12 acompañó a Elon Musk en la visita oficial a China, junto con Donald Trump. (Reuters)

La reciente aparición pública de Elon Musk en China junto a su hijo menor, X Æ A-12, durante la visita oficial de Donald Trump, ha reavivado el interés internacional por el singular nombre del niño. Asimismo, varios medios locales han reportado el impacto mediático que tuvo la visita, centrando parte de la atención en la vestimenta y el nombre del niño.

El significado de X Æ A-12

Desde el nacimiento de X Æ A-12, el nombre ha sido objeto de múltiples interpretaciones, bromas y debates, especialmente en redes sociales. Cuando Musk anunció el nombre de su sexto hijo en Twitter, en 2020, la reacción fue de desconcierto y escepticismo, dado el historial del empresario en publicaciones irónicas.

PUBLICIDAD

La madre del niño, la artista canadiense Grimes (Claire Boucher), explicó el significado del nombre a través de sus redes sociales.

  • Según la explicación de Grimes, la “X” representa la incógnita matemática, un símbolo clásico en álgebra.
  • La secuencia “Æ” corresponde a una variante “élfica” de las iniciales “AI”, que en inglés significan “amor” y también “inteligencia artificial”, dos conceptos recurrentes en el trabajo y los intereses de la pareja.
  • Finalmente, el “A-12” alude al avión de reconocimiento Lockheed A-12, antecesor del SR-71 Blackbird, y que ambos padres consideran su modelo favorito. Sobre este último elemento, Grimes aclaró: “Sin armas, sin sistemas de defensa, sólo veloz. Genial en la batalla, pero no violento”.
  • La “A” también hace referencia a “Arcángel”, su canción preferida.
Nombre del hijo de Elon Musk
Grimes explicó el significado del nombre de su hijo poco después del nacimiento. (@Grimezsz/X)

¿Cómo se pronuncia?

La manera en que debe pronunciarse el nombre de X Æ A-12 ha sido tema de especulación desde el anuncio. Aunque ninguno de los padres ha dado una guía definitiva, una interacción en Twitter dio una pista: Elon Musk marcó con “me gusta” la sugerencia de que el nombre podría pronunciarse “X Ash Arcángel”.

PUBLICIDAD

La letra Æ tiene usos en idiomas como el danés, noruego e islandés, donde se considera una letra propia, y en inglés antiguo, donde se conoce como “ash”. En este contexto, el nombre reúne elementos de la cultura matemática, la tecnología y la aviación, además de guiños personales de sus padres.

Grimes ya había empleado el símbolo “Æ” en su carrera artística, al titular una de las canciones de su álbum ‘Miss Anthropocene’ como “4ÆM”, lo que refuerza la carga simbólica y personal en la elección del nombre.

La cantante Grimes, madre de X Æ A-12, explicó que el nombre de su hijo combina símbolos matemáticos, tecnología y referencias personales. (Reuters)
La cantante Grimes, madre de X Æ A-12, explicó que el nombre de su hijo combina símbolos matemáticos, tecnología y referencias personales. (Reuters)

El impacto de X Æ A-12 en la visita a China

Durante la visita oficial de Donald Trump a China, en la que fue acompañado por Elon Musk y su hijo, la imagen de X Æ A-12 atrajo la atención de los medios chinos y las redes sociales. Según el portal China Insider, la vestimenta del menor fue uno de los temas más comentados.

El niño lució un chaleco de seda azul grisáceo de estilo “nuevo chino”, junto a un bolso cruzado en forma de cabeza de tigre. Esta combinación, sumada a su nombre singular, incrementó la viralidad de las imágenes en plataformas chinas.

De acuerdo con el sitio Sina, el chaleco pertenece a una marca nacional especializada en ropa contemporánea inspirada en la tradición china. La versión infantil del chaleco tiene un precio de 980 yuanes (alrededor de 3,8 millones de dong vietnamitas) y la versión para adultos cuesta 1.880 yuanes (aproximadamente 7,3 millones de dong vietnamitas).

El chaleco azul grisáceo que vistió X Æ A-12 pertenece a una marca nacional china, según el portal Sina. (Reuters)
El chaleco azul grisáceo que vistió X Æ A-12 pertenece a una marca nacional china, según el portal Sina. (Reuters)

Un representante de la marca expresó: “Los esfuerzos de construcción de marca de los últimos seis años nos llenan de orgullo. Creemos que lo que representa la identidad nacional también puede alcanzar un nivel global”, y agradeció a Elon Musk por elegir el diseño tradicional denominado “Golondrina de primavera en el bosque de flores de albaricoque”.

El bolso en forma de cabeza de tigre, que también generó tendencia en redes, es elaborado por una empresa creativa de Guangxi, según información de Jimu News. Un vocero indicó que cada bolso es producido completamente a mano por artesanos de minorías étnicas y requiere cerca de una semana de trabajo. El diseño se inspira en la iconografía tradicional de la cabeza de tigre del noroeste de China.

Tras la viralización de las imágenes, la demanda por estos productos se disparó. Un representante de la empresa confirmó a Jimu News que las ventas en tienda se multiplicaron por más de diez, quedando poco más de 100 unidades disponibles, y que la empresa trabaja para acelerar la producción y satisfacer la demanda.

Temas Relacionados

Elon MuskChinaDonald TrumpTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

GTA Online tendrá a los autos como protagonistas: todas las novedades del juego para las próximas semanas

Rockstar Games lanza Motor Madness, con bonificaciones, descuentos y recompensas especiales

GTA Online tendrá a los autos como protagonistas: todas las novedades del juego para las próximas semanas

Google reduciría a solo 5 GB el almacenamiento gratuito de Gmail: qué podrías hacer para evitarlo

La posible reducción de almacenamiento gratuito en Gmail podría obligar a verificar el número de teléfono para ampliar el espacio

Google reduciría a solo 5 GB el almacenamiento gratuito de Gmail: qué podrías hacer para evitarlo

Por qué se reducen tanto los costos de mantenimiento cuando usas un coche eléctrico

En el rubro de vehículos de carga, esta ventaja aumenta la disponibilidad de unidades

Por qué se reducen tanto los costos de mantenimiento cuando usas un coche eléctrico

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

En Infobae a la Tarde, Tomás Trapé explicó cómo la firma de Jensen Huang alcanzó un valor inédito y se volvió clave en la disputa global por el liderazgo tecnológico y la inteligencia artificial

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

Esta es la única empresa latinoamericana en el top 100 de las marcas más valiosas del mundo

Mercado Libre se consolida en esta ranking por su relevancia y crecimiento en la región

Esta es la única empresa latinoamericana en el top 100 de las marcas más valiosas del mundo

DEPORTES

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

La figura de Boca Juniors que se marcharía en el mercado de pases: la posibilidad de un trueque con un club europeo

El jugador de Independiente Ignacio Malcorra increpó al periodista Gustavo López en la puerta de la radio: la reacción de sus compañeros

Carter y McGrady criticaron la actualidad de la NBA: “Hay cosas que funcionaban y que dejaron de lado”

TELESHOW

El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

El Indio Solari recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

La reacción de Sofía Martínez al ser agredida por un hincha en una cancha de fútbol: “Sos un imbécil”

Estanislao Bachrach habló de su cruce con Nati Jota y redobló la apuesta: “No se si estaban preparados para entrevistarme”

La China Suárez sorprendió al mostrar su nuevo look: ¿inspirado en Wanda Nara?

Marcelo Tinelli le ofreció a una panelista de LAM ser parte del nuevo Bailando: “Buena a nivel boca”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente del Consejo Europeo visitará oficial a Guatemala

El presidente del Consejo Europeo visitará oficial a Guatemala

El Salvador: Amplían a USD 90,000 el límite de reembolso para ahorrantes de COSAVI

El Instituto Tecnológico de Las Américas y Fortinet firman acuerdo para fortalecer la ciberseguridad en la República Dominicana

Cómo el ruido de las ciudades está transformando a las arañas joro en una especie urbana

Arcos lunares, el fenómeno nocturno que ocurre casi cada año en Yosemite y pocos logran presenciar