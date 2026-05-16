Qué significa X Æ A-12, el nombre del hijo de Elon Musk que lo acompañó durante su viaje a China

X Æ A-12 acompañó a Elon Musk en la visita oficial a China, junto con Donald Trump. (Reuters)

La reciente aparición pública de Elon Musk en China junto a su hijo menor, X Æ A-12, durante la visita oficial de Donald Trump, ha reavivado el interés internacional por el singular nombre del niño. Asimismo, varios medios locales han reportado el impacto mediático que tuvo la visita, centrando parte de la atención en la vestimenta y el nombre del niño.

El significado de X Æ A-12

Desde el nacimiento de X Æ A-12, el nombre ha sido objeto de múltiples interpretaciones, bromas y debates, especialmente en redes sociales. Cuando Musk anunció el nombre de su sexto hijo en Twitter, en 2020, la reacción fue de desconcierto y escepticismo, dado el historial del empresario en publicaciones irónicas.

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La madre del niño, la artista canadiense Grimes (Claire Boucher), explicó el significado del nombre a través de sus redes sociales.

Según la explicación de Grimes, la “X” representa la incógnita matemática , un símbolo clásico en álgebra.

La secuencia “Æ” corresponde a una variante “élfica” de las iniciales “AI” , que en inglés significan “amor” y también “inteligencia artificial”, dos conceptos recurrentes en el trabajo y los intereses de la pareja.

Finalmente, el “A-12” alude al avión de reconocimiento Lockheed A-12 , antecesor del SR-71 Blackbird, y que ambos padres consideran su modelo favorito. Sobre este último elemento, Grimes aclaró: “Sin armas, sin sistemas de defensa, sólo veloz. Genial en la batalla, pero no violento”.

La “A” también hace referencia a “Arcángel”, su canción preferida.

Grimes explicó el significado del nombre de su hijo poco después del nacimiento. (@Grimezsz/X)

¿Cómo se pronuncia?

La manera en que debe pronunciarse el nombre de X Æ A-12 ha sido tema de especulación desde el anuncio. Aunque ninguno de los padres ha dado una guía definitiva, una interacción en Twitter dio una pista: Elon Musk marcó con “me gusta” la sugerencia de que el nombre podría pronunciarse “X Ash Arcángel”.

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La letra Æ tiene usos en idiomas como el danés, noruego e islandés, donde se considera una letra propia, y en inglés antiguo, donde se conoce como “ash”. En este contexto, el nombre reúne elementos de la cultura matemática, la tecnología y la aviación, además de guiños personales de sus padres.

Grimes ya había empleado el símbolo “Æ” en su carrera artística, al titular una de las canciones de su álbum ‘Miss Anthropocene’ como “4ÆM”, lo que refuerza la carga simbólica y personal en la elección del nombre.

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La cantante Grimes, madre de X Æ A-12, explicó que el nombre de su hijo combina símbolos matemáticos, tecnología y referencias personales. (Reuters)

El impacto de X Æ A-12 en la visita a China

Durante la visita oficial de Donald Trump a China, en la que fue acompañado por Elon Musk y su hijo, la imagen de X Æ A-12 atrajo la atención de los medios chinos y las redes sociales. Según el portal China Insider, la vestimenta del menor fue uno de los temas más comentados.

El niño lució un chaleco de seda azul grisáceo de estilo “nuevo chino”, junto a un bolso cruzado en forma de cabeza de tigre. Esta combinación, sumada a su nombre singular, incrementó la viralidad de las imágenes en plataformas chinas.

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De acuerdo con el sitio Sina, el chaleco pertenece a una marca nacional especializada en ropa contemporánea inspirada en la tradición china. La versión infantil del chaleco tiene un precio de 980 yuanes (alrededor de 3,8 millones de dong vietnamitas) y la versión para adultos cuesta 1.880 yuanes (aproximadamente 7,3 millones de dong vietnamitas).

El chaleco azul grisáceo que vistió X Æ A-12 pertenece a una marca nacional china, según el portal Sina. (Reuters)

Un representante de la marca expresó: “Los esfuerzos de construcción de marca de los últimos seis años nos llenan de orgullo. Creemos que lo que representa la identidad nacional también puede alcanzar un nivel global”, y agradeció a Elon Musk por elegir el diseño tradicional denominado “Golondrina de primavera en el bosque de flores de albaricoque”.

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El bolso en forma de cabeza de tigre, que también generó tendencia en redes, es elaborado por una empresa creativa de Guangxi, según información de Jimu News. Un vocero indicó que cada bolso es producido completamente a mano por artesanos de minorías étnicas y requiere cerca de una semana de trabajo. El diseño se inspira en la iconografía tradicional de la cabeza de tigre del noroeste de China.

Tras la viralización de las imágenes, la demanda por estos productos se disparó. Un representante de la empresa confirmó a Jimu News que las ventas en tienda se multiplicaron por más de diez, quedando poco más de 100 unidades disponibles, y que la empresa trabaja para acelerar la producción y satisfacer la demanda.

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