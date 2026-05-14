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Temblor en Colombia: aplicaciones y opciones para alertas sísmicas en el celular

Google cuenta con un sistema de alerta gratuito que avisa a los usuarios segundos antes de una emergencia

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Sismógrafo registrando ondas sísmicas rojas. Un smartphone en primer plano muestra una alerta sísmica con un ícono de globo y texto "ALERT".
La tecnología de alerta sísmica en celulares permite recibir notificaciones segundos antes de un terremoto, facilitando la evacuación y la protección personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estar alerta ante un sismo va mucho más allá de la preparación con simulacros y claridad en los procesos de evacuación. La tecnología permite recibir alertas segundos antes de un evento de este tipo, para saber cómo actuar y enfrentar la situación con la calma que se requiere.

A través de aplicaciones o funciones, el celular se convierte en una herramienta de alerta ante eventos telúricos, como el sucedido recientemente en Colombia, este jueves 14 de agosto en el litoral del San Juan (Docordó), en Chocó, que registró una magnitud de 5,5 y se sintió en diferentes ciudades como Medellín, Cali y Pereira.

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Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de la alerta recibida por Google, que es una de las opciones gratuitas que todos aquellos que tengan un teléfono Android pueden activar.

Cómo funcionan las alertas sísmicas con Google y Apple

Empresas como Google y Apple han desarrollado sistemas capaces de advertir a millones de usuarios segundos antes de un terremoto, utilizando sensores, inteligencia artificial y redes móviles.

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Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)
Los celulares Android pueden emitir alertas de terremotos segundos antes de un sismo, ayudando a prevenir daños y proteger vidas. (Infobae)

En el caso de Android, Google transformó millones de teléfonos en una gigantesca red global de detección sísmica. Los celulares usan sensores internos, como acelerómetros, para identificar vibraciones anormales y enviar esa información a servidores que analizan si realmente se trata de un terremoto.

Cuando el sistema confirma el evento, emite una alerta automática a las personas que podrían verse afectadas, incluso antes de que lleguen las ondas más fuertes del sismo.

La relevancia de esta tecnología está en los segundos de anticipación que puede entregar.

Autoridades nacionales explican que ese margen de tiempo puede permitir evacuar zonas peligrosas, detener vehículos, alejarse de ventanas o simplemente buscar protección.

Un sismógrafo blanco y negro registra ondas sísmicas junto a una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra una alerta roja con un signo de exclamación.
Las alertas sísmicas de Apple pueden activarse en iPhone y Apple Watch, alertando al usuario incluso cuando el dispositivo está bloqueado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha señalado que su sistema Android Earthquake Alerts ya funciona en múltiples países y aprovecha la enorme cantidad de dispositivos conectados para mejorar la velocidad y precisión de las advertencias.

Por su parte, Apple integró funciones avanzadas de alertas de emergencia en iPhone y Apple Watch mediante sistemas que combinan información oficial, conectividad móvil y herramientas de seguridad del ecosistema iOS.

La compañía asegura que estas alertas pueden enviarse incluso cuando el dispositivo está bloqueado, utilizando sonidos y vibraciones especiales para captar rápidamente la atención del usuario en situaciones críticas.

En términos prácticos, activar estas funciones es sencillo. En Android, las alertas sísmicas se encuentran dentro de las opciones de Seguridad y Emergencia del sistema operativo.

Allí el usuario puede habilitar las advertencias automáticas para recibir notificaciones cuando se detecte un terremoto cercano. En iPhone, Apple incluye estas herramientas dentro del apartado de Notificaciones y Alertas Gubernamentales, donde también se administran avisos de emergencias climáticas o desastres naturales.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con una pantalla roja. La pantalla muestra un símbolo de alerta de sismo y la silueta de una ciudad.
Plataformas como My Earthquake Alerts, Sismo Detector y Earthquake Network amplían la cobertura de alertas sísmicas para usuarios de Android y iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras aplicaciones recomendadas para alertas sísmicas

Aunque la función de Google es ampliamente utilizada en Android, existen alternativas que cumplen roles similares y amplían el acceso a usuarios de otras plataformas como iOS. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

  • My Earthquake Alerts & Feed: aplicación gratuita centrada en el monitoreo global de terremotos. Permite configurar alertas personalizadas, rastrear la actividad sísmica en tiempo real y filtrar eventos por región, fecha o magnitud.
  • Sismo Detector: esta aplicación utiliza los sensores de los celulares y un sistema colaborativo para identificar rápidamente movimientos telúricos. Si detecta que muchos teléfonos se mueven en el mismo sentido al mismo tiempo, envía una alarma.
  • Earthquake Network: es otra plataforma especializada en alertas sísmicas y funciona en varios países. Ofrece un sistema de aviso temprano en tiempo real, notificaciones basadas en la ubicación y actualizaciones constantes según la actividad registrada en la zona.
  • AccuWeather: Weather Alerts: aunque su función principal es el pronóstico del clima, incluye alertas sobre fenómenos naturales como sismos, tormentas o nevadas. Permite recibir avisos relacionados con cambios bruscos en el entorno natural.

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