Elon Musk todo un ‘rockstar’ en China: en video los divertidos momentos con los CEO de Apple y Xiaomi

Elon Musk y Tim Cook se encontraron en un evento en China.

Durante la visita diplomatica de Donald Trump a China, varios líderes tecnológicos lo han acompañado y Elon Musk protagonizó un momento particular al tomarse un par de fotos con otras personalidades: Tim Cook, CEO de Apple y Lei Jun, CEO de Xiaomi.

En la cena de Estado llevada al cabo en el Gran Salón del Pueblo del Pekín, en la que se encontraron todas estas personalidades, el dueño de Tesla y X, realizó varios gestos cuando los directivos se acercaron a él a tomarse una foto. Cambiando la sonrisa formal por expresiones graciosas, que iba cambiando continuamente.

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El encuentro con Lei Jun surgió luego de una charla que tuvieron y el CEO de Xiaomi sugirió tomarse una foto. Esta no es la primera vez ambos se cruzan, ya que en 2013 se habían visto dos veces, cuando el directivo chino vistó Estados Unidos y fue uno de los primeros en comprar un auto de Tesla en su país.

Mientras que el momento con Tim Cook fue mucho más corto, cuando el directivo de Apple se acercó y con más formalidad posó para la foto, mientras que Musk, sentado en su silla, realizaba gestos de burla.

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Elon Musk protagoniza un momento divertido al posar con Tim Cook y Lei Jun durante la visita diplomática de Donald Trump a China.

Quiénes son los líderes tecnológicos que acompañan a Donald Trump en China

El presidente de Estados Unidos está visitando el país asíatico durante dos días y decidió hacerlo junto a 12 empresarios, de las principales empresas actuales. Esta es la lista de líderes asistentes:

Elon Musk, director de Tesla y otras.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Tim Cook, CEO de Apple.

Larry Fink, presidente de BlackRock.

Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone.

Kelly Ortberg, director ejecutivo de Boeing.

Larry Culp, director ejecutivo de GE Aerospace.

David Solomon, presidente de Goldman Sachs.

Sanjay Mehrotra, CEO de Micron Technology.

Cristiano Amon, Qualcomm.

Brian Sikes, CEO de Cargill.

Jane Fraser, CEO de Citigroup.

En la primera jornada de la visita y tras la cumbre bilateral, los directivos de las empresas de tecnología visitaron juntos el Templo del Cielo de Pekín y posteriormente todo terminó en la cena en el Gran Palacio del Pueblo.

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Doce líderes de las principales empresas tecnológicas y financieras acompañan al presidente de Estados Unidos en su viaje a Pekín. (REUTERS/Evan Vucci)

Cuál es la relación de Elon Musk y Apple con China

Tesla en China

La incursión de Tesla en China comenzó en 2013, con la intención de lanzar el Model S mediante una tienda en Pekín. Los planes iniciales se vieron obstaculizados por disputas sobre derechos de marca.

En 2014, más de la mitad de los casi 5.000 Model S vendidos en China no estaban registrados, lo que sugería que muchos vehículos estaban fuera de circulación. Esta situación llevó a los medios a calificar la expansión de Tesla como un “fracaso”.

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Todo cambió en 2016, cuando Tesla triplicó sus ventas en el país y superó los USD 1.000 millones en ingresos. En 2019, Elon Musk inauguró una gigafactoría de USD 2.000 millones en Shanghái. Para octubre de 2025, la planta había producido más de 4 millones de vehículos, consolidando la presencia de Tesla en el mercado chino.

Apple en China

La relación de Apple con China se remonta a finales de los años noventa, cuando la empresa buscó en Asia una cadena de suministro para la fabricación de sus ordenadores.

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Apple firmó un acuerdo de USD 275.000 millones en 2021 para aliviar la presión regulatoria en China y anunció en 2025 un fondo energético de USD 101 millones para el país. (Reuters)

Tim Cook, recién llegado a Apple, negoció con Terry Guo, fundador de Foxconn, para producir en China, país que en ese momento no destacaba por la calidad de su electrónica. Según Patrick McGee, Apple contribuyó a elevar los estándares productivos en el país.

En 2003, Apple trasladó la mayor parte de su producción a China, alejándose de plantas en Europa y Estados Unidos, gracias a las políticas chinas favorables a las multinacionales. Sin embargo, investigaciones en 2010 revelaron que las fábricas de Foxconn presentaban graves problemas laborales, incluyendo impago de salarios y jornadas excesivas.

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Tim Cook también actuó para proteger los intereses de Apple durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, advirtiendo en 2018 al presidente Trump sobre los riesgos de una postura dura.

Esto permitió a Apple obtener exenciones arancelarias en 2019 y 2025. Además, en 2021 la empresa firmó un acuerdo de USD 275.000 millones con China para aliviar la presión regulatoria y, en 2025, anunció un fondo energético de USD 101 millones.

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