GTA Online tendrá a los autos como protagonistas: todas las novedades del juego para las próximas semanas

Motor Madness ofrece bonificaciones en carreras y recompensas exclusivas hasta el 27 de mayo. (Rockstar Games)

Rockstar Games ha presentado una nueva oleada de contenido y recompensas para GTA Online, el modo multijugador de Grand Theft Auto V. El evento Motor Madness se convierte en el eje de las próximas semanas, con bonificaciones, descuentos, prendas exclusivas y oportunidades para ampliar la colección de vehículos.

Motor Madness: dos semanas de protagonismo automovilístico

El evento Motor Madness llega a GTA Online con una agenda centrada en los autos y la velocidad. Durante dos semanas, los jugadores podrán aprovechar bonificaciones especiales en carreras y actividades vinculadas al mundo del motor.

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Destaca la posibilidad de conseguir un equipo de carreras gratis por tiempo limitado y la oportunidad de ampliar la flota de coches de competición en el garaje de Eclipse Boulevard, que cuenta con un descuento del 40% hasta el 20 de mayo.

El garaje de Eclipse Boulevard tiene un 40% de descuento para ampliar la colección de autos. (Rockstar Games)

Recompensas y bonificaciones por tiempo limitado

Las novedades semanales ofrecen recompensas económicas y de experiencia en distintas actividades:

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Cuádruple de GTA$ y RP en carreras terrestres hasta el 20 de mayo.

Triple de GTA$ y RP en misiones de contacto de Simeon hasta el 20 de mayo.

Doble de ingresos diarios en el desguace, ventas de vehículos robados y servicios de grúa hasta el 20 de mayo.

Doble de GTA$ y RP en las series del Car Meet de LS y en las contrarrelojes de Junk Energy y RC del 21 al 27 de mayo.

Triple de GTA$ y RP en la contrarreloj de HSW hasta el 27 de mayo.

Doble de GTA$ y RP en las series de carreras de la comunidad hasta el 27 de mayo.

Los jugadores pueden conseguir ropa y accesorios gratis al completar desafíos y compras específicas. (Rockstar Games)

Prendas y accesorios gratuitos

Durante el evento, los jugadores podrán conseguir prendas y accesorios exclusivos:

Casco Rockstar : disponible por solo iniciar sesión antes del 27 de mayo.

Mono de carreras Rockstar : se desbloquea al comprar cualquier vehículo del concesionario Premium Automóviles de Lujo.

Chaqueta LS Customs : se obtiene con cualquier compra en el concesionario Luxury Autos.

Camiseta Banshee azul: se consigue al comprar un vehículo de los podios o de la pista de pruebas del Car Meet de LS.

Además, los monos de carreras Manor se desbloquean al completar desafíos semanales: ganar dos carreras entre el 14 y el 20 de mayo otorga el mono Manor oscuro, y ganar dos carreras del Car Meet de LS entre el 21 y el 27 de mayo otorga el mono Manor brillante.

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Las misiones y carreras otorgan hasta cuatro veces más GTA$ y RP durante el evento. (Rockstar Games)

Descuentos y ventajas para coleccionistas

La actualización también incluye descuentos y nuevas opciones de personalización:

Nueva cubierta “Como el mar azul” para el Vapid FMJ MK V.

40% de descuento en el garaje de Eclipse Boulevard del 14 al 20 de mayo, y en el resto de garajes del 21 al 27 de mayo.

50% de descuento en mejoras de rendimiento de HSW, tuneado turbo y conversiones en Benny’s Original Motor Works.

Beneficios para suscriptores de GTA+

Los miembros de GTA+ podrán reclamar el Übermacht Sentinel GTS gratis, acceder a nueva ropa Junk x Jackal, pinturas camaleónicas y recibir bonificaciones adicionales en ventas de importación y exportación, así como en trabajos con vehículos especiales.

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