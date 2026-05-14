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Señales de que tu lavadora necesita mantenimiento: cómo detectarlas a tiempo

Vibraciones inusuales, ruidos extraños, fugas, fallos en el drenaje y malos olores son síntomas clave que, si se atienden a tiempo, pueden evitar averías costosas

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Técnico masculino con mono y gorra azul arrodillado, inspeccionando el tambor abierto de una lavadora blanca. Sostiene un multímetro amarillo y hay una caja de herramientas.
Las señales de alerta que indican que tu lavadora necesita mantenimiento o reparación urgente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, soportando cientos de ciclos de lavado al año. A pesar de su resistencia, el uso continuo termina por desgastar componentes internos y, tarde o temprano, aparecen signos de que requiere atención. Reconocer estas señales a tiempo permite evitar averías mayores y gastos innecesarios, garantizando que la ropa salga limpia y el equipo funcione de forma eficiente.

La detección temprana de problemas es clave porque la mayoría de las fallas no ocurren de manera repentina. Casi siempre existen alertas previas que indican que algo no está bien. Ignorarlas puede derivar en reparaciones costosas, daños por agua o la necesidad de reemplazar la lavadora antes de tiempo. Saber interpretar estos síntomas ayuda a prolongar la vida útil del aparato y a mantener la seguridad en el hogar.

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Vibración excesiva o desplazamiento

Si la lavadora vibra de manera inusual, se mueve sola o emite golpes fuertes durante el centrifugado, es probable que exista un problema de nivelación o de suspensión interna. Los amortiguadores o resortes desgastados, un tambor desbalanceado o una superficie desigual pueden ser responsables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo identificar los problemas más frecuentes en tu lavadora y actuar antes de una avería mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ajustar las patas niveladoras puede corregir el problema, pero si la vibración persiste, conviene solicitar una revisión profesional para evitar daños en el tambor o el suelo.

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Ruidos extraños durante el ciclo

Zumbidos, rechinidos, golpeteos o chirridos no son normales en una lavadora en buen estado. Estos sonidos pueden indicar rodamientos desgastados, varillas de suspensión rotas, correa de transmisión defectuosa o bloqueos en la bomba de desagüe.

Actuar rápidamente ante estos ruidos previene que una avería menor se convierta en un daño estructural más grave y costoso.

Problemas con el llenado o drenaje de agua

Una lavadora que no se llena correctamente, deja agua estancada o tarda demasiado en drenar, suele tener filtros obstruidos, válvulas defectuosas o mangueras dobladas. Revisar y limpiar el filtro de desagüe y las mangueras de suministro es el primer paso. Si el problema persiste, puede ser necesaria la intervención de un técnico para revisar la bomba o la válvula de entrada.

Fugas de agua alrededor del equipo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tecnología y mantenimiento: signos que no debes ignorar en tu lavadora para evitar daños graves - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de charcos o humedad cerca de la lavadora indica fugas que pueden deberse a mangueras agrietadas, sellos desgastados o un mal ajuste en las conexiones. Inspeccionar todas las conexiones y el sello de la puerta ayuda a localizar el origen.

Sustituir las mangueras de goma por otras de acero inoxidable eleva la durabilidad y previene futuros escapes. Si no se identifica el origen de la fuga, es fundamental recurrir a un servicio técnico.

Ropa sucia o con mal olor tras el lavado

Si la ropa sale con manchas, olor desagradable o no parece limpia, puede haber un problema con el agitador, el impulsor o una acumulación de residuos en el tambor. Sobrecargar la lavadora o usar demasiado detergente reduce la eficacia del lavado. Limpiar el tambor periódicamente con vinagre blanco o productos especiales y evitar sobrecargas ayuda a mantener un rendimiento óptimo.

Malos olores dentro de la lavadora

Los olores a humedad o a moho suelen deberse a la acumulación de residuos y humedad en la junta de la puerta, el dispensador de detergente o el tambor. Ventilar la lavadora después de cada uso y limpiar la junta con un paño seco minimiza la proliferación de hongos y bacterias. Realizar ciclos de limpieza con agua caliente de forma mensual también ayuda a eliminar olores persistentes.

No esperar a que la lavadora se detenga por completo es clave para evitar daños mayores y prolongar su vida útil. Atender los síntomas desde el inicio permite resolver fallas de forma sencilla y económica, mientras que ignorarlas puede resultar en reparaciones costosas o en la necesidad de reemplazar el electrodoméstico. Ante cualquier señal de advertencia, la consulta con un profesional es la mejor opción para mantener el equipo en óptimas condiciones.

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