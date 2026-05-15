Usuarios de YouTube Shorts ven 2.000 millones de horas de videos en TV cada mes

Mensualmente, los usuarios ven 2.000 millones de horas de Shorts en televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada mes, los espectadores de YouTube reproducen dos mil millones de horas de Shorts en televisores, aunque este formato fue diseñado para dispositivos móviles.

“La sala de estar es la pantalla de YouTube con mayor crecimiento, y Shorts está facilitando aún más la conexión entre los usuarios y la comunidad de creadores, directamente desde el sofá”, explicó Kurt Wilms, director sénior de gestión de productos de YouTube para TV.

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Según Wilms, cada vez más personas prefieren ver su contenido favorito, ya sean videos largos, podcast o Shorts, en la pantalla principal del hogar.

Cada vez más personas eligen ver videos largos, pódcast o Shorts en la pantalla principal de casa. (YouTube)

En Estados Unidos, los espectadores ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube diariamente desde televisores.

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Además, YouTube incluye vídeos cortos en los resultados de búsqueda en TV, lo que lleva a muchos usuarios a ver Shorts aunque no los hayan buscado específicamente para la pantalla grande.

Cómo se han adaptado YouTube Shorts a la pantalla del televisor

YouTube Shorts se han adaptado a la pantalla del televisor. Para aprovechar el espacio adicional que ofrece un televisor al mostrar un video vertical, YouTube actualizó la visualización e incorporó los comentarios junto al video.

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“Al llevar Shorts a la gran pantalla, logramos que los usuarios interactúen de forma más inmersiva con sus contenidos favoritos y damos a los creadores un escenario global para ampliar su alcance y negocios”, destacó Sarah Ali, vicepresidenta de gestión de productos de YouTube Shorts.

YouTube Shorts ahora están optimizados para televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Google TV lanzó recientemente la sección “Videos cortos para ti” en su feed, con el objetivo de aumentar el tiempo de visualización en televisores.

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Los usuarios ven podcast en el televisor

Además de consumir YouTube Shorts en televisores, los usuarios también están eligiendo ver podcast en este tipo de dispositivos, a pesar de que originalmente estos contenidos fueron creados para ser escuchados.

Según datos de YouTube, en 2025 los espectadores visualizaron más de 700 millones de horas de pódcast al mes desde dispositivos domésticos, un crecimiento notable frente a los 400 millones mensuales de 2024.

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Además de Shorts, los usuarios también ven podcast en sus televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix también ha invertido en pódcast en formato de video y ha firmado acuerdos con empresas como iHeartMedia, Barstool Sports y Spotify para obtener derechos exclusivos de transmisión de determinados programas.

Las plataformas de streaming buscan transformar el pódcast en una experiencia similar a la de un programa de entrevistas diurno: contenidos que los usuarios pueden ver o simplemente escuchar de fondo mientras realizan otras actividades en casa.

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Qué nuevas funciones de YouTube hay para TV

YouTube ha actualizado su experiencia en Smart TV, incorporando inteligencia artificial y un nuevo diseño.

YouTube renovó su experiencia en Smart TV con inteligencia artificial y una nueva interfaz. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre las novedades principales destacan el escalado automático de videos a HD o 4K, una interfaz renovada con botones flotantes, resúmenes generados por IA y funciones de “hype” para impulsar a los creadores. También se han optimizado la multitarea y la vista múltiple en YouTube TV.

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Mejora de imagen por IA: Ahora, YouTube utiliza inteligencia artificial para convertir automáticamente videos en baja resolución (SD) a alta definición (HD), con planes de incluir soporte para 4K.

Interfaz renovada: La página de reproducción se ha rediseñado: los títulos se ubican en la esquina superior izquierda y los botones de interacción, como “me gusta” o “compartir”, aparecen flotantes y transparentes en la parte inferior, sin interferir con el video.

Las principales mejoras incluyen escalado automático a HD/4K, una interfaz con botones flotantes, resúmenes con IA, entre otras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interacción dinámica: Al dar “me gusta”, se muestran animaciones especiales en pantalla. Además, el botón “Hype” permite a los usuarios destacar videos de canales pequeños (entre 500 y 500.000 suscriptores), que pueden acceder a tableros de clasificación.

Multitarea mejorada: El mini reproductor ahora permite navegar la aplicación mientras se visualiza el video, facilitando la búsqueda de contenido relacionado.

Nuevas funciones en YouTube TV: Se añadió la opción de crear vistas múltiples personalizadas, permitiendo ver varios canales de deportes o noticias en vivo de forma simultánea.