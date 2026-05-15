Por qué se reducen tanto los costos de mantenimiento cuando usas un coche eléctrico

Los vehículos eléctricos presentan menores requerimientos de mantenimiento correctivo frente a los modelos de combustión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado por Consumer Reports en 2025 indica que los coches eléctricos pueden reducir considerablemente los costos de mantenimiento y operación en comparación con los modelos de combustión, debido a su menor complejidad mecánica y a la reducción de intervenciones técnicas.

En el sector de transporte de carga, por ejemplo, esta ventaja comienza a influir de manera directa en la rentabilidad de las flotas y en la continuidad de las operaciones logísticas en distintos mercados.

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Menos piezas, menos fallas: el impacto de la simplicidad mecánica

Los vehículos eléctricos prescinden de sistemas como el escape, la caja de cambios tradicional y varios mecanismos de lubricación, lo que elimina numerosos puntos de falla habituales en los motores a combustión. Esta arquitectura simple implica menos visitas al taller, menos reemplazo de piezas y menos interrupciones inesperadas en la operación.

La movilidad eléctrica permite que los vehículos permanezcan más tiempo en circulación y menos tiempo en el taller. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las empresas de transporte, cada hora que un vehículo permanece fuera de servicio representa un costo en retrasos y menor productividad.

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Felipe Negret Hidalgo, gerente de marca de Farizon Colombia, explica que “en el transporte de carga, el activo más importante no solo es el vehículo, sino el tiempo que permanece operando. La movilidad eléctrica cambia esa ecuación: reduce las intervenciones mecánicas y permite que las unidades estén más tiempo en la vía, que es donde realmente generan valor”.

El costo total de operación y la disponibilidad como factores clave

El informe Global EV Outlook 2025 de la Agencia Internacional de Energía (IEA) destaca que en el transporte de carga, la toma de decisiones sobre inversión se basa cada vez más en el costo total de operación (TCO, por sus siglas en inglés). En este indicador, el gasto en mantenimiento y la disponibilidad de la unidad son variables determinantes para la rentabilidad de las flotas, una tendencia observada en diferentes regiones.

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La reducción de paradas no programadas aumenta la productividad y continuidad operativa de las flotas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los modelos eléctricos tienden a requerir menos mantenimientos correctivos y presentan una menor frecuencia de fallas mecánicas, lo que contribuye a que las unidades circulen más tiempo en la vía. Negret agregó que “cuando se analiza ese costo total, el mantenimiento y la disponibilidad de la unidad juegan un papel determinante.

En ese sentido, la movilidad eléctrica ofrece una ventaja clara al reducir la complejidad mecánica y, con ello, la necesidad de intervenciones en taller, lo que se traduce en mayor tiempo en operación”.

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La eficiencia operativa en la última milla y la distribución urbana

El cambio hacia vehículos eléctricos de carga se observa con mayor fuerza en la última milla y la distribución urbana, donde la eficiencia operativa depende de la continuidad del servicio. Cada parada no programada representa un costo técnico y una merma en la productividad. Marcas de referencia en el sector están orientando su portafolio hacia modelos eléctricos para maximizar la disponibilidad operativa.

El costo total de operación se convierte en un factor clave para empresas del transporte de carga al elegir tecnología eléctrica. (Farizon)

La IEA remarcó que en operaciones logísticas, la electrificación del parque vehicular comienza a consolidarse como una decisión basada en criterios operativos y no solo ambientales. La prioridad de las empresas es mantener la continuidad y la eficiencia del servicio, reduciendo la dependencia de mantenimientos correctivos y la probabilidad de fallas inesperadas.

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Soluciones integrales y gestión operativa para flotas eléctricas

La transición hacia la movilidad eléctrica en el transporte de carga no solo implica la adquisición de vehículos, sino la implementación de soluciones integrales que incluyan soporte técnico, gestión operativa y sistemas de monitoreo. Asimismo, la integración de tecnologías de gestión permite optimizar el uso de las unidades y anticipar necesidades de mantenimiento preventivo, minimizando el impacto de las paradas.

Negret de Farizon Colombia subrayó que “la conversación sobre movilidad eléctrica en carga está evolucionando, pasando de un enfoque ambiental a uno operativo. En un sector donde cada hora cuenta, la eficiencia se mide por el tiempo que los vehículos permanecen en movimiento, no en el taller”.

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