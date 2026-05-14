Amazon Prime Gaming regala 11 juegos para PC en mayo de 2026: así puedes descargarlos gratis

Amazon Prime Gaming regala 11 juegos en mayo.

Amazon Prime Gaming actualizó su catálogo de videojuegos gratuitos para mayo de 2026 y confirmó la llegada de 11 títulos para PC que podrán descargarse sin costo adicional por todos los usuarios con una suscripción activa a Amazon Prime. Entre los juegos más destacados aparece Mafia II: Definitive Edition, acompañado por propuestas de supervivencia, estrategia, shooters tácticos y aventuras de exploración.

Los títulos se habilitarán progresivamente cada jueves del mes y estarán disponibles mediante plataformas como GOG, Epic Games Store, Amazon Games y Legacy Games. Además, Amazon también renovó el catálogo de juegos en la nube de Amazon Luna, incluyendo producciones reconocidas como Resident Evil 2 Remake y Marvel’s Guardians of the Galaxy.

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Mafia II lidera los juegos gratis de Prime Gaming en mayo

El gran lanzamiento del mes es Mafia II: Definitive Edition, la remasterización del clásico juego de crimen organizado desarrollado por 2K Games. Esta edición incluye mejoras visuales, ajustes técnicos y todos los contenidos descargables lanzados originalmente.

La imagen promocional destaca la oferta de juegos de PC incluidos para suscriptores de Prime Gaming, con títulos como "Mafia II Definitive Edition" y otros disponibles a través de Amazon Luna. (Amazon)

El juego puede reclamarse mediante un código para GOG y ya se encuentra disponible desde el 7 de mayo. Junto a él también llegó Fruitbus, un título de exploración relajada y cocina en mundo abierto donde los jugadores recorren distintos escenarios mientras preparan recetas y descubren ingredientes.

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Los juegos que llegarán durante mayo

Amazon distribuirá el resto del catálogo en diferentes fechas a lo largo del mes.

Juegos del 14 de mayo

La segunda tanda incluye:

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Survival: Fountain of Youth (Amazon Games), centrado en supervivencia y exploración.

60 Minutes to Extinction: Escape Room (GOG), un escape room contrarreloj.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store), un roguelite de acción con estética inspirada en cómics.

Juegos del 21 de mayo

Durante la tercera semana llegarán:

Space Grunts (GOG), un juego táctico por turnos con exploración espacial.

Palindrome Syndrome: Escape Room (GOG), enfocado en acertijos y ciencia ficción.

Hot Brass (GOG), un shooter táctico policial con vista cenital.

Space Grunts se encuentra gratis en Amazon Prime Gaming.

Juegos del 28 de mayo

El cierre del mes incluirá:

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Moon Mystery (Epic Games Store), una aventura de misterio ambientada en la Luna.

Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games), orientado a la gestión deportiva.

Nordic Storm Solitaire (Legacy Games), una reinterpretación temática del clásico solitario.

Cómo descargar los juegos gratis de Prime Gaming

Para reclamar los títulos, los usuarios deben tener una suscripción activa de Amazon Prime y acceder a la plataforma Prime Gaming con su cuenta de Amazon.

El proceso consiste en:

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Entrar al sitio oficial de Prime Gaming. Iniciar sesión. Buscar la sección de juegos gratuitos. Pulsar el botón “Reclamar”. Canjear el código en la tienda correspondiente, si aplica.

Una vez añadidos a la biblioteca, los juegos quedan vinculados permanentemente a la cuenta del usuario, incluso si más adelante se cancela la suscripción.

Amazon Prime Gaming.

Amazon Luna también suma nuevos juegos

Además de las descargas gratuitas, Amazon confirmó una nueva selección de juegos disponibles en Amazon Luna, su plataforma de gaming en la nube.

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Durante mayo de 2026, los usuarios podrán jugar vía streaming títulos como:

Resident Evil 2 Remake

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Alien: Isolation

La Tierra Media: Sombras de Guerra

LEGO Star Wars III

LEGO Star Wars: The Complete Saga

La principal ventaja de Luna es que no requiere instalaciones locales, ya que los juegos se ejecutan directamente desde la nube y pueden jugarse desde distintos dispositivos compatibles.

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Resident Evil 2 Remake, de Capcom.

Prime Gaming continúa reforzando su catálogo mensual

Con esta actualización, Amazon mantiene la estrategia de fortalecer Prime Gaming como uno de los beneficios más atractivos de la suscripción Prime. En los últimos años, la compañía ha ampliado el número de juegos gratuitos y acuerdos con distintas plataformas digitales para competir con servicios similares como Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Epic Games Store.

La combinación de títulos descargables permanentes y acceso a juegos en la nube busca consolidar el ecosistema gaming de Amazon, especialmente ahora que la empresa también apuesta por integrar inteligencia artificial y nuevas experiencias digitales dentro de sus servicios.

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