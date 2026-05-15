Él es X Æ A-12, el hijo de Elon Musk que lo acompañó en todo su viaje a China con Donald Trump

Elon Musk viajó a China acompañado de su hijo de seis años, X Æ A-12. (X: @therealbuni)

Tras la visita de Elon Musk a China, acompañando a Donald Trump, se han popularizado imágenes y videos del empresario tecnológico junto a su hijo menor, X Æ A-12 (o X Æ A-XII) , quien lo ha acompañado en otras apariciones públicas.

El nombre del menor, pese a haber sido explicado en varias ocasiones, suele generar comentarios cada vez que aparece en público debido a su singularidad.

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Según explicó la artista Grimes, madre del menor, la “X” simboliza la variable desconocida en matemáticas, mientras que “Æ” es una ligadura que puede interpretarse como “amor” o, en ciertos contextos, como una referencia a la inteligencia artificial.

Tras la visita de Elon Musk a China con Donald Trump, se viralizaron imágenes del empresario junto a su hijo menor, X Æ A-12. REUTERS/Go Nakamura/Pool

El segmento “A-12” alude al Archangel 12, un avión de reconocimiento que precedió al SR-71 y es reconocido por su rapidez y eficiencia.

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La artista una vez explicó que el nombre X Æ A-12 fue elegido por Elon Musk y ella por su carga simbólica y las referencias personales que contiene.

Elon Musk y su hijo en China

Debido a la visita oficial de Donald Trump a China, Elon Musk y su hijo acompañaron al presidente de Estados Unidos.

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En las redes sociales chinas, la atención se centró en el atuendo del hijo menor de Musk, según el portal China Insider.

X Æ A-12 vistió un chaleco de seda azul grisáceo de estilo “nuevo chino”, combinado con un bolso cruzado en forma de cabeza de tigre, lo que provocó que su imagen se populariza rápidamente.

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El nombre de X Æ A-12, aunque ya ha sido explicado, sigue generando comentarios por su originalidad cada vez que aparece en público. REUTERS/Go Nakamura/Pool

De acuerdo con el sitio chino Sina, el chaleco pertenece a una marca nacional especializada en ropa moderna de inspiración china.

La versión infantil tiene un precio de 980 yuanes (3,8 millones de VND) y la de adultos se vende por 1.880 yuanes (7,3 millones de VND).

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Un representante de la marca expresó sorpresa ante la repercusión que tuvo el producto tras el evento:

“Los esfuerzos de construcción de marca de los últimos seis años nos llenan de orgullo. Creemos que lo que representa la identidad nacional también puede alcanzar un nivel global”, afirmó, agradeciendo a Elon Musk por elegir el diseño tradicional “Golondrina de primavera en el bosque de flores de albaricoque”.

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La artista Grimes señaló que eligieron el nombre X Æ A-12 por su significado simbólico y las referencias personales que encierra. REUTERS/Evan Vucci

Por otro lado, el bolso en forma de cabeza de tigre también generó interés en redes sociales.

Según Jimu News, se trata de un producto de una empresa creativa de Guangxi. Un representante indicó que los bolsos son elaborados completamente a mano por artesanos de minorías étnicas y que cada pieza requiere cerca de una semana de trabajo.

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El diseño toma como referencia la iconografía tradicional de la cabeza de tigre del noroeste de China.

Tras la viralización de las imágenes, el tráfico web y los pedidos de estos productos aumentaron significativamente.

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El hijo de Elon Musk ha estado presente junto a su padre en varios eventos públicos. (Instagram: kaitrumpgolfer)

Un vocero de la empresa dijo que las ventas en tienda se multiplicaron por más de diez en ese día, quedando poco más de 100 unidades en stock, y que la compañía se encuentra acelerando la producción para satisfacer la demanda.

Qué otras apariciones públicas ha tenido este hijo de Elon Musk

El hijo de Elon Musk, X Æ A-12, ha acompañado a su padre en diversas apariciones públicas. Una de ellas ocurrió cuando Donald Trump organizó una cena con su círculo más cercano.

En esa ocasión, Kai Trump, nieta del mandatario, publicó una fotografía en la que Musk sostenía a su hijo.

Durante una conferencia de prensa, el niño llamó la atención al mostrarse inquieto mientras su padre hablaba. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Posteriormente, durante una visita de Musk a la Oficina Oval, X Æ A-12 también estuvo presente.

El niño captó la atención al mostrarse inquieto durante la intervención de su padre en una conferencia de prensa: hizo muecas, jugó en el piso e incluso interrumpió a Musk mientras este se dirigía a las cámaras y micrófonos.

La espontaneidad de X Æ A-12 provocó sonrisas entre periodistas, fotógrafos y funcionarios presentes, quienes observaron cómo imitaba los gestos de su padre y se desenvolvía con naturalidad en el entorno político.