Todo lo que debes saber si piensas comprar un auto eléctrico para llevarlo al campo

Entre los aspectos que se deben considerar está la autonomía de la batería, los asistentes a la conducción y los modos de manejo

Es común que los futuros
Es común que los futuros conductores busquen modelos que se adapten a terrenos con lodo, charcos y otras eventualidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La movilidad sostenible es tendencia en 2026, con la adopción de autos eléctricos como una de las respuestas más concretas frente a la crisis ambiental. En este contexto, muchas personas se preguntan si un vehículo eléctrico puede ser una solución práctica y eficiente tanto para la ciudad como para desplazamientos fuera del asfalto.

El avance de la tecnología ha permitido que los nuevos modelos ofrezcan prestaciones antes reservadas a los motores de combustión, lo que invita a analizar con detenimiento los factores clave para tomar una decisión informada.

Consultado por Infobae tecno durante la presentación del auto eléctrico Smart #5, Fernando Muñoz, jefe de entrenamiento de Mercedes-Benz y Smart, destacó los puntos esenciales que debe considerar quien evalúe la compra de estos vehículos para uso mixto en ciudad y campo.

Cuál es la autonomía necesaria para andar entre ciudad y campo

Los autos modernos ofrecen autonomías
Los autos modernos ofrecen autonomías superiores a 400 kilómetros antes de necesitar una nueva recarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía es uno de los principales criterios a la hora de elegir un auto eléctrico para usos fuera de la ciudad. Según Muñoz, “una de las cosas más importantes es tener claridad de los recorridos que se van a hacer y las distancias para ver si las autonomías que se requieren”.

Explicó que el modelo presentado ofrece una autonomía de 590 kilómetros, suficiente para cubrir rutas largas como la que une Bogotá y Medellín sin recargar. Este dato se vuelve crucial en zonas rurales donde la infraestructura de carga puede ser limitada.

Es clave que los usuarios calculen la distancia habitual de sus trayectos, así como la disponibilidad de puntos de recarga en el espacio al que se desplazarán. Muñoz aconseja analizar rutas tradicionales y contemplar la instalación de cargadores en lugares estratégicos.

Qué sistemas de asistencia y seguridad tienen los autos eléctricos modernos

Los autos modernos cuentan con
Los autos modernos cuentan con asistentes a la conducción para prevenir accidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad y las asistencias a la conducción se han convertido en atributos esenciales en la oferta de vehículos eléctricos. Según Muñoz, “este tipo de auto cuenta con 16 asistentes a la conducción o ADAS”.

El experto agregó: “entre ellos está el asistente de frenado activo, tanto frontal como trasero, prevención de colisiones por alcance, mantenimiento de carril, crucero adaptativo, detección de señales y ajuste de la velocidad con las señales”.

Entre las funciones más relevantes para el uso rural destacan el sistema de alerta de cansancio, que monitorea los movimientos del conductor y sugiere pausas cuando detecta fatiga, y la detección de tráfico cruzado y ángulo muerto, útiles en caminos angostos o con visibilidad limitada.

Cuántos y qué tipos de modos de manejo están presentes en los autos eléctricos

La posibilidad de elegir entre
La posibilidad de elegir entre distintos modos de manejo permite adaptar el vehículo a condiciones de barro, arena o asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La personalización de la experiencia de conducción es otro de los avances que caracteriza a los modelos recientes. La mayoría de modelos cuentan con modos de manejo como eco, comfort y sport, y algunos pueden contar con modos de recuperación.

En las versiones más equipadas o modernas, se suman programas específicos como Launch Control y Off Road, este último con cinco variantes para arena, rocas, barro y nieve.

Muñoz remarcó que existe la posibilidad de programar teclas de acceso rápido en la pantalla para cambiar entre modos de manejo o recuperación, lo que agiliza la adaptación a diferentes condiciones del camino.

Qué factores de confort deben analizarse para viajes largos

Autos como el Smart #5
Autos como el Smart #5 cuentan con tecnología para un buen confort y seguridad al conducir. (Foto Infobae)

El confort cobra una importancia especial en recorridos prolongados o por caminos difíciles. Es clave revisar que aspectos como la comodidad de los asientos, el sistema de climatización y de sonido, y las luces ambiente.

Estos elementos, sumados a la insonorización y a la facilidad para configurar el espacio interior, contribuyen a una experiencia más placentera en trayectos rurales.

Asimismo, la practicidad se ve reforzada por la posibilidad de instalar puntos de carga adicionales y por la gestión eficiente del espacio para equipaje o herramientas necesarias en el campo.

