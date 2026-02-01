Tecno

Guía para saber qué auto comprar: eléctrico, híbrido o a combustión, claves para elegir motor y tecnología

La elección de un vehículo requiere analizar desde el uso cotidiano hasta el tipo de motorización, tecnología y las prestaciones de cada modelo

Al ser el mercado de los autos muy amplio, hace difícil tomar una decisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un vehículo por primera vez plantea un gran desafío ante la diversidad de modelos, tecnologías y segmentos disponibles. La decisión implica analizar el presupuesto al igual que las necesidades de movilidad, las alternativas entre motores a combustión, híbridos o eléctricos y las tendencias de sostenibilidad.

Según expertos del sector, la elección correcta de un auto requiere evaluar de manera objetiva factores como el tipo de uso, el costo total de propiedad, las prestaciones tecnológicas y la experiencia de manejo.

El crecimiento de la oferta de autos eléctricos y la transición hacia la movilidad sostenible agregan nuevas variables a la ecuación, impulsando a los consumidores a informarse más a fondo antes de tomar una decisión definitiva.

Qué conviene más: un auto a combustión, híbrido o eléctrico

La elección del motor depende de la infraestructura disponible, los hábitos de conducción y el compromiso con la movilidad sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión entre vehículos a combustión, híbridos o eléctricos responde a factores como la disponibilidad de infraestructura, los hábitos de conducción y la conciencia medioambiental.

Diego García, ingeniero de investigación y desarrollo de productos de Motorysa afirma que la movilidad sostenible ofrece ventajas económicas y ecológicas. “Es más económico, es ecológico, no tiene emisiones contaminantes en la ciudad... Es pasar de la combustión 100% a una electrificación real”, señala.

Los autos eléctricos y los híbridos incorporan tecnologías que reducen el costo de mantenimiento y el impacto ambiental. Aunque la inversión inicial puede ser superior, el ahorro en combustible y eventuales exenciones fiscales compensan este aspecto.

Además, la expansión de puntos de recarga y la mejora en la autonomía de las baterías incrementan la viabilidad de los modelos eléctricos en ciudades con infraestructura adecuada.

Por qué es importante realizar un test drive antes de comprar un vehículo

La prueba de manejo permite comprobar en condiciones reales el desempeño y las sensaciones de cada auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba de manejo constituye un paso clave para comparar sensaciones y validar la elección. García sostiene que la experiencia directa permite comprender el comportamiento dinámico del vehículo y la ausencia de vibraciones o emisiones en los modelos eléctricos.

“Se trata más de experimentar el manejo del auto. Ir a pruebas de ruta, para que el usuario realmente pueda vivir esa sensación sin emisiones, sin vibraciones”, afirma el ingeniero.

Durante el test drive, conviene verificar la respuesta del motor, la comodidad del habitáculo, la visibilidad y la maniobrabilidad. Probar diferentes rutas y condiciones de tráfico permite obtener una impresión completa. Este proceso contribuye a detectar posibles incomodidades o ventajas que no se aprecian solo con la ficha técnica.

Qué prestaciones tecnológicas ofrece cada modelo de vehículo

Las innovaciones en seguridad, conectividad y modos de manejo influyen en la comodidad y eficiencia del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fabricantes suman innovaciones tecnológicas para diferenciar sus modelos, desde sistemas avanzados de asistencia a la conducción hasta conectividad total con teléfonos inteligentes.

Evaluar estas prestaciones resulta clave para valorar la relación entre precio y beneficio. Es clave analizar aspectos como la seguridad activa, los asistentes de estacionamiento y las opciones de infoentretenimiento integradas. Revisar las características tecnológicas puede marcar la diferencia en la experiencia de uso diaria.

Los vehículos eléctricos y los híbridos suelen incluir modos de conducción adaptativos, sistemas de frenado regenerativo y actualizaciones remotas de software, lo que mejora la eficiencia y la seguridad. Comprobar la facilidad de uso de estos sistemas durante la prueba de manejo ayuda a anticipar la adaptación al nuevo auto.

De qué forma se usará el vehículo cada día

Determinar las necesidades de movilidad ayuda a descartar modelos poco prácticos y a enfocar la búsqueda en opciones funcionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionalidad del auto debe responder a la frecuencia y tipo de trayectos. Fabricantes como Kia sugieren pensar en las necesidades reales de transporte: si se utilizará a diario para ir al trabajo, si se harán viajes frecuentes por carretera o si se necesitará espacio extra para familia o equipaje.

Asimismo, seleccionar un auto adecuado implica resistir la tentación de elegir por apariencia o popularidad, y enfocar el análisis en la utilidad concreta.

Tener claras las prioridades ayuda a evitar gastos innecesarios y promueve una compra más racional y duradera. Definir desde el inicio si se requiere un vehículo compacto para ciudad, un sedán familiar o una SUV para trayectos largos facilita el proceso de selección.

