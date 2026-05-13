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Del meme al éxito mundial: Khaby Lame, el influencer que triunfó en redes sin decir una palabra

De TikTok a una empresa multimillonaria y un acuerdo récord, el influencer demuestra que la gestión estratégica y la tecnología pueden convertir la creatividad en una carrera sostenible

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Un hombre joven de piel oscura con una chaqueta deportiva azul de Italia y logo de Puma, mirando a la cámara con una expresión de encogimiento de hombros y manos abiertas.
El fenómeno Khaby Lame: cómo la innovación digital y la IA transformaron la viralidad en un modelo de negocio global - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revolución digital ha transformado la manera en que se construye la fama y se generan oportunidades de negocio. Un caso paradigmático es el de Khaby Lame, quien pasó de ser un joven desempleado a convertirse en una de las figuras más reconocidas y rentables de las redes sociales, todo sin pronunciar una sola palabra.

En un universo digital saturado de propuestas, Khaby Lame encontró una fórmula única: la simplicidad y el humor visual. Su capacidad para conectar con millones de personas a través de gestos y expresiones mínimas ha convertido su imagen en símbolo global de la creatividad, el ingenio y la universalidad en la comunicación.

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Cómo fue el salto a la fama de Khaby Lame

Lame nació en Dakar, Senegal, y se trasladó a Italia durante su infancia. Fue en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19 cuando comenzó a experimentar con TikTok. Sus vídeos desmontando tutoriales complicados, mostrando soluciones simples y reaccionando con expresiones elocuentes, captaron la atención mundial en cuestión de meses.

De TikTok a la inteligencia artificial: Khaby Lame consolida un negocio digital pionero y marca tendencia en el sector - REUTERS/Eric Gaillard
De TikTok a la inteligencia artificial: Khaby Lame consolida un negocio digital pionero y marca tendencia en el sector - REUTERS/Eric Gaillard

Su formato, basado en el lenguaje no verbal y una actitud desenfadada, permitió que su contenido se viralizara rápidamente. El resultado: más de 160 millones de seguidores en TikTok y una audiencia transversal, capaz de cruzar edades, idiomas y países. La clave de su éxito radicó en su capacidad para reflejar la frustración cotidiana ante problemas innecesarios, utilizando recursos visuales universales.

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Del fenómeno viral al negocio global

Khaby Lame no se conformó con la notoriedad fugaz. Identificó el potencial de su marca personal y fundó Step Distinctive Limited, una empresa orientada a gestionar su imagen, acuerdos comerciales, campañas de marketing y productos de merchandising. Este paso marcó la transición de influencer a empresario, abriendo nuevas fuentes de ingresos y diversificando su modelo de negocio.

La profesionalización permitió a Khaby ampliar su presencia más allá de las redes sociales. Una de sus apuestas más innovadoras fue la creación de un “gemelo digital” basado en inteligencia artificial, capaz de generar contenido en varios idiomas y formatos. Esta estrategia multiplicó la visibilidad de su marca y consolidó su posición en el mercado global.

El punto de inflexión llegó en enero de 2026, cuando Khaby firmó un acuerdo con Rich Sparkle Holdings, una firma estadounidense que valoró su empresa en unos 900 millones de dólares. El acuerdo otorgó a la compañía derechos exclusivos para explotar la marca Khaby Lame durante tres años a nivel internacional. Lo más destacado es que Khaby mantuvo el control como accionista mayoritario, asegurando un rol activo en la dirección estratégica de su propio imperio.

Khaby Lame, su historia ilustra cómo la profesionalización, la diversificación de ingresos y la apuesta por la inteligencia artificial pueden transformar la fama efímera en un fenómeno global y rentable - REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Khaby Lame, su historia ilustra cómo la profesionalización, la diversificación de ingresos y la apuesta por la inteligencia artificial pueden transformar la fama efímera en un fenómeno global y rentable - REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Este movimiento no solo consolidó su fortuna personal, también redefinió el valor de la marca personal en la economía digital. La operación sirve de referencia para otros creadores que buscan trascender la volatilidad de la viralidad y construir negocios sólidos a partir de su popularidad online.

La experiencia de Khaby Lame demuestra que la viralidad puede ser el primer paso, pero la profesionalización es lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Conocer a la audiencia, analizar datos y adaptar el contenido han sido pilares de su crecimiento. Además, la diversificación de ingresos y la colaboración con otros creadores han potenciado su alcance y su influencia.

Para replicar el éxito de Khaby Lame en redes sociales, es clave crear contenido de calidad de forma constante, aprovechar herramientas como TikTok Studio y buscar nuevas vías de monetización, como programas oficiales y productos propios. Además, resulta fundamental conocer a la audiencia, publicar videos atractivos con regularidad, diversificar fuentes de ingresos y colaborar con otros creadores para ampliar el alcance y enriquecer el contenido.

Khaby Lame es hoy el rostro de una generación que ve en la creatividad digital una vía legítima de éxito y desarrollo profesional. Su historia inspira a creadores emergentes y demuestra que, en el mundo online, la autenticidad y la estrategia pueden convertir un simple gesto en un fenómeno global y en un negocio sostenible.

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