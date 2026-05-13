Mundial de Fútbol 2026 obliga a los centros de datos de Latinoamérica a nueva era de resiliencia tecnológica

El Mundial de Fútbol 2026 genera picos de tráfico digital y obliga a los centros de datos latinoamericanos a responder con resiliencia y baja latencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo inicial el próximo mes de junio y lo que pocos han pensado es que habrá una explosión de consumo de internet y servicios digitales como nunca antes ya que hay cada vez más acceso a eventos masivos como este. Así que analizamos con un experto qué pasará en Latinoamérica y si están o no preparadas las empresas para ello.

“Este tipo de eventos incrementa significativamente el tráfico digital asociado con streaming, plataformas móviles, redes sociales, apuestas online y consumo de contenido en tiempo real. Eso genera mayores exigencias para la infraestructura tecnológica, especialmente en términos de disponibilidad, latencia y procesamiento simultáneo de datos”, afirmó Cesar Linares Solorzano, gerente de Soluciones de Gestión Térmica de Vertiv para Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Eventos globales como el Mundial de Fútbol 2026 provocan un aumento considerable en el tráfico digital de la región y una mayor demanda de servicios streaming, apuestas en línea, redes sociales y consumo de contenido en tiempo real. Esta situación exige a la infraestructura tecnológica operar con niveles elevados de resiliencia y capacidad de respuesta.

La inteligencia artificial y los eventos deportivos masivos imponen desafíos de procesamiento y consumo energético en los centros de datos de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los centros de datos se ven obligados a garantizar disponibilidad, baja latencia y procesamiento simultáneo sin afectar la experiencia del usuario durante estos picos temporales de uso.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial y los eventos deportivos masivos son ejemplos diferenciados de fenómenos que generan incrementos notables en procesamiento y consumo energético. La IA introduce cargas intensivas y constantes, mientras que acontecimientos como el Mundial causan picos muy elevados en momentos concretos, fundamentalmente asociados a transmisiones en vivo y a la actividad digital simultánea.

Cual es el desafío más grande de Latinoamérica en infraestructura digital

En Latinoamérica, uno de los principales desafíos para la infraestructura digital es manejar grandes volúmenes de tráfico con baja latencia y continuidad operacional. Fortalecer capacidades de procesamiento distribuido, desplegar infraestructura en el borde de la red y adoptar soluciones que permitan una adaptación ágil a variaciones en la demanda son pasos esenciales. Además, es imprescindible contar con sistemas de energía y enfriamiento capaces de mantener la estabilidad operativa frente a cargas dinámicas y de alta utilización.

PUBLICIDAD

El fortalecimiento de infraestructuras digitales en Latinoamérica incluye redes distribuidas y soluciones avanzadas de energía y enfriamiento térmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación para estos escenarios demanda planeación anticipada. Habitualmente, los operadores evalúan capacidad, redundancia y escalabilidad con tiempo suficiente para mitigar riesgos operativos a través de simulaciones de carga, optimización térmica y estrategias de continuidad, convirtiendo la planificación en una herramienta clave para asegurar operaciones confiables.

Retos de infraestructura digital y demanda energética en Latinoamérica

La convergencia entre inteligencia artificial, analítica avanzada y consumo masivo de contenido acelera la evolución de la infraestructura digital en la región hacia modelos de mayor densidad, procesamiento distribuido y capacidades térmicas avanzadas. Según el experto de vertiv, esta transformación demanda soluciones integradas de energía, enfriamiento y monitoreo capaces de responder a cargas dinámicas y aplicaciones críticas en tiempo real.

PUBLICIDAD

En Latinoamérica, especialmente en mercados como Colombia, México y Brasil; el avance de la inteligencia artificial impulsa una mayor densidad computacional en los centros de datos. En la actualidad, se observan cargas de trabajo más intensivas, impulsadas por GPUs y procesamiento en tiempo real, lo que incrementa la demanda de energía y los requerimientos de enfriamiento. Los operadores y empresas replantean su arquitectura crítica, integrando soluciones de gestión térmica y energética para ambientes de alta densidad.

La demanda de servicios digitales, fintech, nube e IA en Latinoamérica motiva inversiones en infraestructura crítica y en eficiencia energética en el ecosistema digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque ya no se limita solo a la capacidad eléctrica. Ahora abarca eficiencia operativa, disponibilidad y velocidad de implementación, frente a la expansión de aplicaciones de IA y servicios digitales. Aunque la demanda de energía se incrementa, el consumo en enfriamiento puede ser notablemente menor con tecnologías eficientes, que además minimizan el uso de refrigerantes.

PUBLICIDAD

Entre los desafíos energéticos clave en la región figura soportar mayores densidades de potencia en espacios compactos, garantizar la disponibilidad eléctrica y mejorar los tiempos de despliegue. Resulta fundamental operar infraestructuras flexibles que puedan escalar según evolucionen las necesidades tecnológicas. Se destacan soluciones con capacidades de hasta 1,35 MW por unidad y eficiencia superior a 100 puntos (KW/KW), además de equipos de enfriamiento líquido fabricados en Estados Unidos, México, Italia, Eslovaquia y China, capaces de responder a demandas de alta capacidad con eficiencia.

El fortalecimiento de infraestructuras digitales en Latinoamérica incluye redes distribuidas y soluciones avanzadas de energía y enfriamiento térmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oportunidades y ventajas competitivas de Colombia como hub regional

Colombia reúne condiciones favorables para consolidarse como un mercado estratégico en la infraestructura digital latinoamericana. Su ubicación geográfica, conectividad, el crecimiento del ecosistema digital y la demanda empresarial configuran un ambiente propicio para nuevas inversiones. Hay una adopción creciente de tecnologías orientadas a la eficiencia energética y a la optimización del consumo de recursos en los centros de datos, lo que impulsa el desarrollo de infraestructuras preparadas para cargas de trabajo de nueva generación.

PUBLICIDAD

El crecimiento de servicios digitales, fintech, nube e IA potencia la demanda de infraestructura crítica en el país. Bogotá y otras zonas con temperaturas bajas durante todo el año resultan especialmente aptas para soluciones con Liquid Cooling, facilitando el uso de Free Cooling Indirecto y permitiendo alcanzar PUE menores a 1,15.

Entre las ventajas competitivas que ofrece Colombia se destaca su ubicación estratégica para la conectividad regional, el auge de la economía digital y la rápida adopción tecnológica en distintos sectores económicos. El interés creciente de empresas internacionales por robustecer operaciones digitales en la región contribuye a la consolidación de Colombia como punto de interconexión y procesamiento de datos.

PUBLICIDAD

La capital, con temperaturas promedio inferiores a 20 ℃, facilita sistemas de enfriamiento con muy bajo consumo energético aplicados en diversas tecnologías de evacuación de calor. Destacan los sectores de servicios digitales, nube y procesamiento de datos como motores de la demanda, impulsando las inversiones en infraestructura tecnológica y posicionando al país como destino atractivo para el desarrollo de centros de datos sostenibles.

Futuro energético y sostenibilidad en centros de datos latinoamericanos

La transformación de los centros de datos mediante la inteligencia artificial ejerce presión sobre la infraestructura energética global. En este contexto, Colombia enfrenta el reto de desarrollar sistemas eléctricos más resilientes, eficientes y listos para soportar cargas dinámicas y de alta densidad, superando la capacidad instalada actual.

PUBLICIDAD

En la infraestructura digital latinoamericana se observa una integración progresiva de energías renovables. Numerosas organizaciones experimentan con la combinación de distintas fuentes energéticas y la optimización de su uso para alcanzar metas de eficiencia y continuidad operativa. Paralelamente, tecnologías de monitoreo, gestión energética y enfriamiento eficiente optimizan el rendimiento de los centros de datos.

En conclusión, Cesar Linares Solorzano, afirma que el escenario futuro de los centros de datos en la región estará condicionado por una mayor coordinación entre operadores, proveedores tecnológicos y actores del sector energético, con el objetivo de acompañar el crecimiento digital y asegurar el suministro de proyectos futuros mediante generación ecoamigable. Las estrategias para aumentar la disponibilidad energética deberán contemplar la demanda total, más allá de los centros de alta densidad, garantizando así el desarrollo sostenible del ecosistema digital.