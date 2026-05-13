Todo sobre el caso Dua Lipa y Samsung: por qué hizo una millonaria demanda contra la Bigtech

Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones de dólares por uso no autorizado de su imagen en televisores - REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo

La cantante Dua Lipa presentó una demanda por 15 millones de dólares contra Samsung Electronics, acusando a la compañía de utilizar su imagen sin autorización en el empaque de televisores comercializados en Estados Unidos.

Este litigio importa hoy porque involucra a una de las artistas más influyentes del momento y a uno de los gigantes globales del sector tecnológico. Además, plantea interrogantes sobre el control de la imagen personal, el alcance de los derechos de autor en el ámbito digital y la responsabilidad de las marcas al asociar productos con celebridades sin un acuerdo explícito.

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Cuál fue el origen de la demanda

La denuncia fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Dua Lipa sostiene que Samsung utilizó de forma destacada una fotografía suya, con copyright, en la parte frontal de las cajas de cartón de televisores vendidos y distribuidos durante 2025 y 2026. Según el documento judicial, la imagen fue tomada entre bastidores en el festival Austin City Limits en 2024 y pertenece a la artista.

El caso Dua Lipa vs Samsung reaviva el debate sobre derechos de imagen y marketing en la era tecnológica - REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Los abogados de la cantante aseguran que ella no tuvo conocimiento del uso de su imagen hasta junio de 2025. Una vez detectada la situación, solicitó a Samsung que dejara de emplear la fotografía. Sin embargo, la empresa rechazó el pedido y, de acuerdo con la demanda, mantuvo los empaques en circulación.

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Argumentos de Dua Lipa

El escrito sostiene que Samsung se ha beneficiado “inmensamente” al imprimir la imagen de la artista en una campaña de marketing masivo, generando la impresión de que existe un acuerdo de patrocinio, cuando en realidad no hay tal relación. Los cargos presentados incluyen infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada, violación de la ley de derechos de publicidad del estado de California y violaciones de la Ley Lanham federal.

La demanda califica la respuesta de Samsung como “desdeñosa e insensible”, y subraya el “daño irreparable” causado a la estrella pop por el uso no consentido de su imagen. Dua Lipa solicita no solo una compensación económica de 15 millones de dólares, también medidas cautelares para que se frene la distribución del producto señalado.

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Cuál es la posición de Samsung

Samsung Electronics emitió una respuesta oficial, negando cualquier uso indebido intencionado. En su declaración, la compañía afirma que la imagen fue utilizada en 2025 para reflejar el contenido de socios externos disponible en sus televisores y que fue proporcionada por un socio de contenido para el servicio de streaming Samsung TV Plus.

Dua Lipa demanda a Samsung y cuestiona las prácticas de marketing digital - (REUTERS)

Según la versión de la empresa, la fotografía se empleó únicamente después de recibir la garantía explícita del socio de contenido de que se habían obtenido los permisos necesarios, incluso para las cajas de venta al por menor.

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La compañía surcoreana manifestó su respeto por la propiedad intelectual de los artistas y subrayó que mantiene la disposición para alcanzar una resolución constructiva con el equipo de la cantante.

¿Por qué el caso es relevante ahora?

La situación destaca en un contexto donde las figuras públicas enfrentan desafíos crecientes por el uso no autorizado de su imagen, especialmente en campañas comerciales y digitales.

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Dua Lipa, que ha sido embajadora global de marcas como Puma, YSL Beauty, Bvlgari y Nespresso, y ha colaborado con firmas como Versace, Porsche, Apple, Chanel y Tiffany & Co., mantiene una activa trayectoria en el mundo de las alianzas comerciales. La demanda cobra especial relevancia porque la fotografía involucrada es de su propiedad exclusiva, lo que refuerza la posición legal de la artista.

Los cargos presentados por la artista no solo buscan una compensación económica, también una parte de las ganancias obtenidas por la venta de los televisores que incluyeron la imagen en el empaque. Los abogados de Dua Lipa sostienen que la conducta de Samsung constituye una capitalización de la supuesta asociación implícita con la cantante, que puede afectar su reputación y su valor comercial como figura pública.

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Por su parte, Samsung insiste en que actuó en base a la información proporcionada por un socio externo, niega intención de uso indebido y reitera su disposición para resolver el conflicto de manera amistosa.