Cómo crear mi lamina de Panini del Mundial 2026 gratis con IA al estilo Messi o Ronaldo

Puedes crear tu propia lámina del álbum Panini para la Copa Mundial 2026 con la IA de Google Gemini, al estilo de Messi, Ronaldo o James Rodríguez. (Panini / Gemini)

Si quieres obtener tu propia lámina del álbum Panini para la Copa Mundial 2026, al estilo de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez, puedes hacerlo utilizando la inteligencia artificial de Google Gemini.

El proceso es gratuito y solo requiere tres pasos:

PUBLICIDAD

Sube una foto tuya, bien iluminada y de frente. Elige una imagen de la lámina de un jugador de tu selección favorita. Utiliza el prompt que te compartimos a continuación y añade tus datos personales.

Procura adjuntar una fotografía bien iluminada y de frente. (Gemini)

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

PUBLICIDAD

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

PUBLICIDAD

Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).

Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.

Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.

Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme".

Puedes seguir el proceso desde la página web o aplicación móvil de Gemini.

Este prompt fue compartido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads. Cabe señalar que también puedes hacerlo en la app de Panini.

PUBLICIDAD

El proceso está disponible tanto en la web como en la app de Gemini. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué más puedo hacer con Gemini para la Copa Mundial 2026

Con Gemini, la inteligencia artificial de Google, puedes aprovechar varias funciones durante la Copa Mundial 2026:

Crear contenido personalizado : Diseña imágenes, tarjetas, pósters o memes de tus equipos y jugadores favoritos.

Generar resúmenes y análisis : Solicita resúmenes de partidos, análisis tácticos y estadísticas clave de cada encuentro.

Planificar eventos y quinielas : Organiza quinielas, crea calendarios personalizados de partidos y recibe recordatorios de los encuentros más importantes.

Simulación de resultados : Pide predicciones de partidos o simula posibles cruces y resultados con base en datos históricos.

Redactar mensajes o publicaciones : Escribe mensajes, tuits o posts para redes sociales con la ayuda de la IA, adaptados a tu estilo y equipo.

Traducción y seguimiento en tiempo real : Solicita traducciones instantáneas de noticias, conferencias o comunicados en múltiples idiomas.

Consultar curiosidades y datos históricos: Pide datos sobre récords, jugadores legendarios y momentos icónicos de los mundiales.

Estas herramientas te permiten interactuar de forma creativa e informada durante todo el torneo, personalizando tu experiencia futbolística.

PUBLICIDAD

Gemini ofrece varias funciones útiles durante la Copa Mundial 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La FIFA y YouTube se unen para la Copa Mundial 2026

YouTube y la FIFA formalizaron una alianza para la Copa Mundial de la FIFA 2026, posicionando a YouTube como Plataforma Preferida del torneo.

Gracias a este acuerdo, aficionados, medios y creadores podrán disfrutar del evento desde cualquier dispositivo y perspectiva, con acceso a contenido exclusivo y experiencias inmersivas.

PUBLICIDAD

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, destacó que esta colaboración potenciará el contenido premium de la organización y generará nuevas oportunidades para medios y creadores, facilitando una conexión global sin precedentes entre los fanáticos.

YouTube y la FIFA firmaron una alianza que convierte a YouTube en la Plataforma Preferida del Mundial 2026. (YouTube )

La FIFA publicará en su canal oficial de YouTube partidos históricos y momentos destacados, enriqueciendo la vivencia de los seguidores.

PUBLICIDAD

Los socios de medios podrán difundir resúmenes extendidos, imágenes exclusivas y transmitir los primeros 10 minutos en vivo de cada partido, así como una selección de encuentros completos.

Además, un grupo seleccionado de creadores de YouTube contará con acceso especial para brindar análisis, perspectivas únicas y contenidos detrás de cámaras.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa amplía las oportunidades para los creadores y acerca a una nueva generación de aficionados a la Copa Mundial 2026 a través de YouTube.